The Athletic объясняет, как скромность, диалог и холодный расчет помогли Майклу Каррику спасти сезон «Манчестер Юнайтед» и получить постоянный контракт.

В первые дни после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в январе Майкл Каррик задал своим игрокам простой вопрос: какую позицию они считают для себя оптимальной — и почему?

К тому моменту Каррик уже составил собственный рейтинг ролей для каждого футболиста, оценивая их по шкале от одного до трех, однако ему было важно услышать мнение самих игроков. Он проводил индивидуальные беседы, обсуждал детали, делал выводы — и только после этого принимал решения по составу.

Люди, знакомые с ситуацией и пожелавшие сохранить анонимность, как и другие источники для этого материала, утверждают: у Каррика изначально было собственное видение, но он считал важным понимать и точку зрения футболистов.

Такой подход, вероятно, был продиктован и необходимостью быстро разобраться в команде, доставшейся ему по ходу сезона, однако он многое говорит о стиле работы самого Каррика.

Именно коммуникация во многом объясняет, почему он пользуется столь серьезной поддержкой внутри раздевалки в вопросе своего статуса главного тренера «Манчестер Юнайтед». Это заметно контрастирует с его предшественником Рубеном Аморимом, который держался более отстраненно.

Португальский тренер считал, что дистанция необходима для наведения дисциплины в турбулентный период, однако для ряда игроков такой подход лишь вызывал непонимание.

Теперь, когда временное назначение Каррика официально стало полноценным контрактом — об этом объявили в пятницу, — динамика внутри команды неизбежно изменится. Люди, хорошо понимающие ситуацию в клубе, считают, что Каррику предстоит найти баланс между жесткостью и своими сильными коммуникативными качествами.

При этом Каррик уже сейчас проявляет себя как лидер. Несмотря на демократичный стиль работы, у него есть четкие убеждения по ключевым вопросам. Например, он видит Бруну Фернандеша исключительно в роли «десятки» — без каких-либо альтернативных вариантов для капитана «Манчестер Юнайтед».

Сам Фернандеш ранее говорил о пользе игры в более глубокой роли при Амориме.

«Это помогло мне лучше понимать игру партнеров, какие перемещения мне нужно делать, чтобы помогать им, — рассказывал он Гари Невиллу в эфире Sky Sports. — Когда прессинговать, как перекрывать зоны».

Однако именно ясность требований со стороны Каррика — пусть и с определенными изменениями в системе — дала Фернандешу платформу для одного из лучших отрезков в футболке «Манчестер Юнайтед». Итогом стала награда лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных журналистов Англии (FWA).

Впрочем, в ряде случаев Каррик ценит именно универсальность игроков. Взрывная скорость Патрика Доргу в сочетании с его оборонительными качествами позволила тренеру использовать датчанина на позиции левого вингера — так же, как это делал Даррен Флетчер во время своего короткого периода в роли исполняющего обязанности после увольнения Аморима. Доргу способен как убегать за спины защитникам, так и своевременно возвращаться назад и страховать оборону.

Не исключено, что в следующем сезоне Доргу будет делить игровое время на левом фланге обороны с Люком Шоу. В июле англичанину исполнится 31 год, и с возвращением «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов клубу придется внимательнее подходить к распределению его нагрузки.

Каррик также считает, что универсализм Мейсона Маунта и Нуссаира Мазрауи станет серьезным преимуществом для команды в сезоне, где клубу предстоит выступать сразу в четырех турнирах.

Маунт выходил в глубине полузащиты в матчах против «Сандерленда» и «Брайтона» в отсутствие Каземиро — и вчера, на «Амэксе», провел выдающийся матч. Но поиск опорника (или даже двух) остается главным приоритетом «Манчестер Юнайтед» на летнем трансферном рынке.

По крайней мере, период работы Каррика в статусе временного тренера развеял разговоры о возможном уходе Кобби Мейну, что заметно снизило давление вокруг этой позиции. При Амориме Мейну фактически был на пути к уходу. И прошлым летом, и зимой он просил отпустить его — правда, исключительно в аренду. Все, чего хотел футболист, — регулярно играть.

«Наполи» проявлял к нему серьезный интерес в оба трансферных окна. В конце прошлого сезона «Челси» также узнавал о возможности полноценного трансфера в районе 40 миллионов фунтов, однако сам Мейну этот вариант не заинтересовал.

Тем не менее его ценность постепенно снижалась: при Амориме он все чаще начинал матчи на скамейке запасных. Спортивный директор клуба Джейсон Уилкокс заблокировал аренду, посчитав, что найти замену игроку такого уровня будет крайне сложно.

После увольнения Аморима ситуация изменилась. Флетчер вернул Мейну в стартовый состав на матч третьего раунда Кубка Англии против «Брайтона», а Каррик с тех пор вывел его игру на новый уровень.

Еще прошлым летом «Манчестер Юнайтед» был готов рассматривать предложения по футболисту, однако теперь 21-летний Мейну вновь считается одним из самых перспективных молодых игроков АПЛ. Практически в каждом матче он демонстрирует высочайший уровень работы с мячом, а его рыночная стоимость резко выросла — и это еще один показатель влияния Каррика.

Он улучшил положение клуба не только с точки зрения более чем 100-миллионных доходов от участия в Лиге чемпионов. Сейчас уже трудно представить сценарий, при котором «Манчестер Юнайтед» решится расстаться с английским полузащитником.

Новый контракт Мейну, рассчитанный до 2031 года, должен закрыть этот вопрос на долгие годы, хотя еще совсем недавно нечто подобное казалось маловероятным. Особенно после декабрьской ничьей 4:4 с «Борнмутом», когда брат футболиста Джордан, находившийся у бровки на «Олд Траффорд», появился в футболке с надписью: «Свободу Кобби Мейну». На тот момент хавбек еще ни разу не выходил в стартовом составе в матче АПЛ сезона-2025/26.

После этой акции Джейсон Уилкокс лично поговорил с Мейну. Молодой полузащитник остался непреклонен и по-прежнему был убежден: он должен регулярно играть. Каррик дал Мейну именно ту роль и то доверие, которых футболисту не хватало, и между ними быстро возникло крепкое взаимопонимание.

Ты веришь каждому его слову и хочешь идти за ним. Его советы воспринимаются иначе, потому что он сам прошел через все это здесь, в качестве игрока «Манчестер Юнайтед», через взлеты и падения. Особенно для меня, учитывая мою позицию на поле, он очень важен. Я впитываю все, что он мне дает. Кобби Мейну полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Поддержка Каррика со стороны игроков стала заметна и публично — и это было нечто большее, чем стандартные слова футболистов в адрес тренера. Каземиро неоднократно тепло отзывался о нынешнем наставнике «Манчестер Юнайтед». Мейсон Маунт, Амад Диалло и Бруну Фернандеш также высказывались исключительно положительно. В приватных разговорах — то же самое.

Игроки высоко оценили тренировочный процесс и подготовку к матчам при Каррике, а также его спокойный и искренний стиль общения — тренер не критикует футболистов публично и предпочитает решать вопросы внутри коллектива.

Отдельное впечатление на команду произвели его видеоразборы перед матчами — детальные, но при этом легко воспринимаемые. Некоторые из них Каррик готовит для отдельных групп игроков, другие показывает всей команде.

В феврале, в неделю годовщины мюнхенской авиакатастрофы, Каррик представил футболистам совершенно иной видеоматериал — хронику трагедии 1958 года и ее значения для клуба сегодня. Для новичков команды это стало важным и эмоциональным опытом, позволившим глубже почувствовать связь с историей клуба.

Впрочем, путь Каррика к полноценному назначению главным тренером нельзя назвать прямолинейным. В какой-то момент люди, близкие к клубу, были уверены, что руководство сделает ставку на специалиста с уже доказанным элитным опытом работы. В «Юнайтед» действительно хотели рассмотреть все возможные варианты, прежде чем прийти к решению, которое теперь считают оптимальным.

Сам Каррик — человек достаточно сдержанный и неброский. На пресс-конференциях он редко делает громкие заявления и почти не создает резонансных заголовков. Именно поэтому внутри клуба возникали сомнения: подходит ли его характер для такой масштабной должности.

Руководители клуба, включая Джима Рэтклиффа, обсуждали, достаточно ли у Каррика опыта для работы в Лиге чемпионов, учитывая, что в качестве тренера он сталкивался с этим турниром лишь однажды.

Впрочем, стоит отметить: в том матче пять лет назад он привел «Манчестер Юнайтед» к победе над «Вильярреалом» Унаи Эмери в Испании. Кроме того, сам Каррик выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, а также дважды выходил в финал турнира в качестве игрока.

Старт у Каррика получился впечатляющим. Победы над «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в январе сразу заставили говорить о нем всерьез, однако затем возникли вопросы к игре команды против менее статусных соперников — особенно после упущенной победы в концовке матча с «Вест Хэмом», а также поражений от «Ньюкасла» и «Лидса».

На домашнем поражении от «Лидса» на «Олд Траффорд» присутствовал и Рэтклифф. Команда начала матч вяло, а самого Каррика критиковали за замены. Именно тогда Лисандро Мартинес был удален за то, что дернул за волосы Доминика Калверта-Льюина — решение арбитра привело Каррика в ярость.

После игры на пресс-конференции он неожиданно жестко высказался, чем только добавил себе популярности среди болельщиков. Аналогичную реакцию вызвали его эмоции по поводу судейства в матче с «Борнмутом», когда красную карточку получил Гарри Магуайр.

На тот момент люди, внимательно следившие за ситуацией в клубе, считали будущее Каррика неопределенным. При этом внутри «Манчестер Юнайтед» полагали, что команде скорее навредила пауза в 24 дня между матчами перед встречей с «Лидсом» — футболисты потеряли игровой ритм вместо того, чтобы получить полезную передышку.

Однако отношение к Каррику резко изменилось в положительную сторону после победы над «Челси» 18 апреля — всего через пять дней после поражения от «Лидса». Этот результат практически гарантировал клубу место в Лиге чемпионов и стал доказательством того, что команда Каррика умеет проявлять характер.

На тот матч тренер остался сразу без четырех основных центральных защитников из-за травм и дисквалификаций, поэтому выпустил в центре обороны Нуссаира Мазрауи и юного Эйдена Хевена — и «Манчестер Юнайтед» сумел сохранить ворота «сухими».

После ухода Аморима Джейсон Уилкокс говорил игрокам, что целью сезона по-прежнему остается попадание в Лигу чемпионов, и теперь Каррик уверенно вел команду к этой задаче. В тот понедельник Рэтклифф срочно прилетел в Англию и посетил тренировочную базу в Каррингтоне, где провел серию встреч, включая беседу с Карриком за чашкой чая.

«Это был обычный разговор, довольно неформальный, но было приятно его увидеть», — рассказывал Каррик.

Каррик говорил, что благодаря Рэтклиффу как совладельцу клуба чувствует связь со всеми структурами «Манчестер Юнайтед». С первых дней работы он стал популярной фигурой на базе в Каррингтоне благодаря своему комплексному и открытому подходу к работе.

Я прекрасно понимаю, что именно так все и должно быть. Я стараюсь делать свою часть работы, как и все остальные. Майкл Каррик о взаимодействии с Рэтклиффом

Джейсон Уилкокс остается одной из ключевых фигур в Каррингтоне: он регулярно присутствует на тренировках и внимательно следит за атмосферой внутри команды. Именно он спрашивал игроков об их отношении к возможному полноценному назначению Каррика — и получил практически единогласную поддержку.

Особенно показательной была позиция Бруну Фернандеша, который обычно не вмешивается в подобные процессы и не пытается влиять на решения руководства, но всегда честно высказывает мнение, если его спрашивают напрямую.

Каррик все это время был глубоко вовлечен в жизнь клуба: участвовал в трансферных совещаниях, посещал матчи академии, обсуждал медицинские и фитнес-программы. Коллеги особенно отмечали его отношение к делу — например, шестичасовую поездку туда и обратно в Оксфорд на стадион «Кассам», чтобы посмотреть матч молодежной команды в Кубке Англии среди игроков до 18 лет.

В последние недели сезона Каррик уже работал с прицелом на будущее, создавая внутри клуба четкое ощущение, что останется у руля команды и в следующем сезоне.

Разумеется, серьезное влияние на выбор кандидатов оказывал и приближающийся чемпионат мира. После ухода Аморима «Манчестер Юнайтед» действительно изучал возможность приглашения Томаса Тухеля, однако немец продлил контракт со сборной Англии — во многом благодаря хорошим отношениям с Дэном Эшуортом, главным футбольным директором FA. Напомним, сам Эшуорт покинул «Манчестер Юнайтед» еще в 2024 году, проработав спортивным директором клуба всего пять месяцев.

Две недели назад новый контракт со сборной Бразилии подписал и Карло Анчелотти — предложение лежало на столе еще с февраля.

Позднее «Манчестер Юнайтед» рассматривал кандидатуру Юлиана Нагельсмана. Его высоко оценивает директор по подбору игроков Кристофер Вивелл, а аналитический отдел клуба еще осенью выдавал по нему отличные показатели. Однако работа Нагельсмана со сборной Германии на чемпионате мира фактически исключала возможность полноценных переговоров.

В Немецком футбольном союзе были уверены, что их главный тренер не станет совмещать работу со сборной и клубом в следующем сезоне — подобное решение вызвало бы серьезную негативную реакцию со стороны немецких СМИ.

Предстоящий чемпионат мира в Германии считают особенно важным после неудачных выступлений команды на последних крупных турнирах, поэтому любые факторы, способные отвлечь Нагельсмана, воспринимались как риск.

Среди специалистов, которые могли оказаться свободными, «Манчестер Юнайтед» также изучал вариант с Андони Ираолой, покидающим «Борнмут» после трех сезонов работы. В клубе высоко оценивают испанца как тренера, однако в итоге руководство пришло к выводу, что переход сразу в Лигу чемпионов и в клуб масштаба «Манчестер Юнайтед» стал бы для него слишком резким шагом.

Кандидатура Унаи Эмери, обладающего огромным еврокубковым опытом и стабильно превосходящего ожидания за четыре сезона в «Астон Вилле», вновь обсуждалась руководством клуба.

Однако испанец, которого представляет суперагент Жорже Мендеш, обошелся бы «Юнайтед» в серьезную сумму компенсации «Вилле» — по некоторым оценкам, речь шла почти о 20 миллионах фунтов. Кроме того, в нынешнем клубе, недавно выигравшем Лигу Европы, Эмери обладает уровнем влияния и контроля, которого он никогда не получил бы в «Манчестер Юнайтед».

После того как за последние годы клуб уже потратил 31 миллион фунтов на Эрика тен Хага и затем на его преемника Рубена Аморима, финансовый вопрос также играл важную роль при выборе нового тренера. Поэтому владельцы «Астон Виллы» никогда всерьез не беспокоились, что могут потерять Эмери.

Достаточно быстро стало понятно и то, что Луис Энрике намерен продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» — новое соглашение должно продлить его работу в клубе после лета 2027 года. Но даже без этого договориться с испанцем было бы крайне сложно: и с точки зрения компенсации, и с точки зрения самих переговоров.

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что провели максимально тщательный и при этом закрытый процесс выбора главного тренера, объективно сравнив Каррика с доступными вариантами на рынке. В итоге именно Джейсон Уилкокс рекомендовал генеральному директору Омару Берраде сохранить Каррика на посту. Главным аргументом стала статистика: с момента его назначения ни один тренер в АПЛ не набрал больше очков.

Затем вопрос был вынесен на уровень совета директоров. 12 мая руководство клуба провело заседание исполнительного комитета в Монако, где живет Джим Рэтклифф, и именно там было принято окончательное решение. Совладельцы клуба Джоэл и Аврам Глейзеры также участвовали в обсуждении, однако последнее слово оставалось за Рэтклиффом. По данным источников, внутри руководства царило полное единодушие.

Во вторник вечером Уилкокс вылетел из Ниццы в Лондон, а уже на следующий день в Каррингтоне прошла ежегодная церемония награждения лучших игроков сезона. Раньше мероприятие традиционно проходило на «Олд Траффорд» в строгом формате — костюмы и галстуки, — однако в этом году все выглядело значительно проще: спортивные костюмы и барбекю.

Переговоры по контракту с Карриком стартовали уже на следующий день. В клубе рассчитывали достичь принципиального соглашения до домашнего матча с «Ноттингем Форест» — последней игры сезона на «Олд Траффорд», чтобы тренер мог обратиться к болельщикам, уже понимая свое будущее.

Без обсуждений деталей не обошлось. Изначально «Манчестер Юнайтед» предложил Каррику контракт на два года с опцией продления еще на сезон, однако в итоговое соглашение этот пункт не вошел. Впрочем, внутри клуба практически не сомневаются: если следующий сезон окажется успешным, уже через год стороны вновь вернутся к вопросу нового контракта.

История показывает, что Майкл Каррик прекрасно понимает собственную ценность, но при этом искренне дорожит работой в «Манчестер Юнайтед». Хотя он осознавал, что летом станет одним из кандидатов на полноценное назначение, Каррик не требовал никаких гарантий нового контракта даже в случае выхода команды в Лигу чемпионов, когда соглашался сменить Рубена Аморима по ходу сезона. Более того, в клубе изначально планировали рассматривать его как полноценного претендента на должность главного тренера еще в январе.

Единственное, на чем Каррик действительно настаивал, — сохранение своего тренерского штаба. Изначально «Юнайтед» хотел объявить о новых контрактах для всей команды тренеров одновременно с назначением Каррика, поэтому официальное подтверждение затянулось, когда матч с «Ноттингем Форест» наступил слишком быстро.

В итоге о назначении Каррика объявили отдельно — в пятницу, одновременно с новостью об уходе Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» после десяти лет работы и вскоре после того, как Томас Тухель огласил заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Уже на следующий день клуб подтвердил, что весь штаб Каррика продолжит работу. Особенно важными фигурами внутри команды считают ассистента Стива Холланда, ранее работавшего с братом Каррика Грэмом в системе Футбольной ассоциации Англии, а также Джонатана Вудгейта — бывшего партнера Джейсона Уилкокса по «Лидсу» и помощника Каррика еще со времен «Мидлсбро». В штабе также остаются Джонни Эванс и Трэвис Биннион, отлично проявивший себя после перехода из академии.

При этом Каррик хочет усилить свою команду. Тренер по стандартным положениям — в повестке дня. Андреас Георгсон, ныне работающий в «Тоттенхэме», является кандидатом на возвращение: его работа в сезоне 2024/25 получила высокую оценку. Упоминаются и другие специалисты.

Итоговая статистика Каррика в этом сезоне выглядит впечатляюще: 17 матчей, 12 побед, три ничьи и всего два поражения — 39 очков. Это на три больше, чем набрал за тот же период ближайший преследователь — «Арсенал». Если перенести такой темп на полноценный сезон, команда финишировала бы с 87 очками — показателем, способным принести чемпионский титул.

Фактически, всего за полсезона Каррик сумел приблизить «Юнайтед» к вершине таблицы сильнее, чем почти любой тренер клуба после ухода Алекса Фергюсона 13 лет назад. Команда завершила чемпионат всего в 14 очках от чемпиона — «Арсенала».

Для сравнения: в сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, занявший второе место, отстал от «Манчестер Сити» на 12 очков. Любопытно, что Каррик тогда входил в штаб норвежца. В сезоне-2022/23 команда Эрика тен Хага финишировала третьей, уступив чемпионскому «Сити» 14 очков, а при Жозе Моуринью в 2018 году отставание от «горожан» составляло 19 баллов.

Кроме того, Каррик серьезно улучшил разницу мячей команды: с прошлогодних «-10» до нынешних «+19» — лучший показатель клуба со времен команды Сульшера, завершившей сезон с «+29» пять лет назад.

Сохранение атмосферы единства внутри коллектива станет для Каррика одной из ключевых задач — он неоднократно подчеркивал важность этого аспекта. Хорошее настроение внутри команды ярко проявилось после матча с «Ноттингем Форест», когда практически весь состав отправился на совместный ужин в манчестерский ресторан Fenix.

В отличие от многих предыдущих подобных вечеров, никто не пытался уйти пораньше, а часть игроков осталась там почти до полуночи. Теперь главная задача Каррика — превратить эту позитивную атмосферу в реальную борьбу за крупнейшие трофеи.