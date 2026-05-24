В воскресенье, 24 мая, «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Арсенал» в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17:40 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк», который вмещает 25 486 зрителей.

17:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура чемпионата Англии по футболу «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Кристал Пэлас»: Хендерсон Дин, Клайн Натаниэль, Лерма Хефферсон, Риад Шади, Муньос Даниэль, Камада Даити, Хьюз Уилл, Кардинес Рио, Девенни Джастин, Сарр Исмаила, Ларсен Йорген Странн.

«Арсенал»: Аррисабалага Кепа, Москера Кристиан, Норгор Кристиан, Инкапье Пьеро, Калафьори Риккардо, Субименди Мартин, Льюис-Скелли Майлс, Мадуэке Нони, Доуман Макс, Мартинелли Габриэл, Жезус Габриэль.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» неудачно провел концовку английской Премьер-лиги и скатился на 15-е место в турнирной таблице. В случае победы этот коллектив может подняться на одну позицию выше, а в случае поражение имеет возможность потерять одну строчку. В нынешнем сезоне у команды отрицательная разница забитых и пропущенных голов (-9) — 40:49.

На протяжении полутора месяцев «Кристал Пэлас» не побеждал в английской Премьер-лиге, последняя виктория была в матче против «Ньюкасла» (2:1) в середине апреля. В предыдущем туре была зафиксирована результативная ничья с «Брентфордом» (2:2). Напомним, что через три дня «Кристал Пэлас» будет играть в финале Лиги конференций против «Райо Вальекано», поэтому вполне возможна ротация состава.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к этому матчу в статусе досрочного чемпиона английской Премьер-лиги. Его отрыв от «Манчестер Сити» перед последним туром составляет четыре очка и он недосягаем. В нынешнем сезоне «пушкари» уже набрали 82 очка и имеют возможность увеличить свой баланс, а разница забитых и пропущенных мячей составляет (+43) — 69:26.

В четырех турах АПЛ подряд «Арсенал» выиграл, причем не пропустил на этом отрезке ни одного мяча. Поочередно были повержены «Ньюкасл» (1:0), «Фулхэм» (3:0), «Вест Хэм» (1:0) и «Бёрнли» (1:0). Напомним, что «канониры» продолжают готовится к финалу Лиги чемпионов против «Баварии», поэтому вполне себе могут выпустить на предстоящую игру второй состав.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют с доминированием «Арсенала», который не проигрывал «Кристал Пэлас» с 2022 года. В девяти предыдущих очных дуэлях а счету «канониров» семь побед в основное время и две ничьи. Последний матч между ними прошел в прошлом году в рамках кубковой встречи там «Кристал Пэлас» уступил в серии пенальти (1:2).

