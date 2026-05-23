прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 3.45

24 мая в матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: команда из Лондона в текущем уже все решила и последний матч станет формальностью.

«Орлы» в настоящий момент имеют в своем активе 45 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

За 37 туров лондонцы смогли 40 раз поразить ворота соперника и 49 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «стекольщики» сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2) и «Эвертоном» (2:2), но проиграли «Манчестер Сити» (0:3).

До этого же лондонский коллектив смог пробиться в финал Лиги конференций, переиграв «Шахтер» (3:1, 2:1).

Не сыграют: в лазарете Шейх Дукуре, Эдди Нкетиа и Крис Ричардс.

Состояние команды: сезон для подопечных Оливера Гласнера прошел нестабильно. Если брать во внимание только АПЛ, то в «Кристал Пэлас» точно недовольны занимаемым место, ведь в прошлом сезоне команда была 12-й.

Единственным шансом спасти сезон для «Кристал Пэлас» будет победа в Лиге конференций, где соперником будет испанский «Райо Вальекано». Игра состоится уже 27 мая.

«Арсенал»

Турнирное положение: «канониры» досрочно стали чемпионами текущего сезона английской Премьер-лиги.

Лондонцы смогли набрать 82 балла и за тур до конца опережают второй «Манчестер Сити» на четыре очка.

У «оружейников» отличная разница забитых и пропущенных мячей после 37 туров — 69:26.

Последние матчи: в прошлых турах лондонская команда победила «Бернли» (1:0) и «Вест Хэм» (1:0). До этого у «пушкарей» также были победы над «Фулхэмом» (3:0) и «Ньюкаслом» (1:0).

Также коллектив из Лондона вышел в финал Лиги чемпионов, пройдя «Атлетико» (1:1, 1:0).

Не сыграют: травмированы в стане «красных» Юрриен Тимбер и Бен Уайт.

Состояние команды: подопечные Микеля Артеты уже выиграли чемпионат и могут быть довольны, ведь победа является долгожданной. Этот же матч послужит для «Арсенал» подготовкой к финалу Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится на следующей неделе.

Сезон для «Арсенала» уже можно назвать удачным, а победа в Лиге чемпионов его сделает просто топовым. Тогда все будут говорить о банде Артеты, как о лучшей команде Европы.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл только 1 из последних 5 матчей

«Арсенал» выиграл 5 из последних 6 матчей

В последнем очном поединке команд «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 4.00, а победа «Кристал Пэлас» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Арсенал» вряд ли будет играть дублем, поскольку нужно держать футболистов в тонусе, поэтому именно «канониры» должны побеждать.

Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.30.

Прогноз: «Арсенал» мало забивает и почти не пропускает в последнее время, поэтому ждем низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.