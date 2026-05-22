прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.90

23 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Валенсия — Барселона с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» занимают девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 баллов за 37 встреч при разнице мячей 43:54.

Последние матчи: предыдущий поединок «Валенсия» провела положительно, обыграв в результативном матче «Реал Сосьедад» (4:3) в предыдущем туре Ла Лиги.

До того команда разошлась миром с «Райо Вальекано» (1:1) и одержала победу над «Атлетиком» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Диахаби, Фулькаре, Копете, Гайя, Саравия; дисквалифицирован — Кюмарт.

Состояние команды: «Валенсия» продолжает расстраивать своих болельщиков, но из-за высокой плотности в турнирной таблице команда рассчитывает попасть впервые за долгое время в еврокубки.

Последние матчи команда проводит весьма на достойном уровне, но «летучим мышам» надо рассчитывать также на потери очков у соперников из «Хетафе» и «Райо Вальекано».

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиге, набрав 94 очка за 37 туров при разнице мячей 94:33.

Последние матчи: предыдущий поединок «Барселона» провела успешно, обыграв дома «Бетис» (3:1) в предыдущем туре Ла Лиги.

До того команда проиграла «Алавесу» (0:1) и одержала победу над «Реалом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Ламин Ямаль, Фермин.

Состояние команды: «Барселона» уже гарантировала себе чемпионский титул, но вряд ли команда собирается сбавлять обороты и соперник для этого весьма подходящий.

Каталонцы хоть и уступили в предыдущем гостевом матче «Алавесу», но вряд ли захочется команде завершать сезон на минорной ноте.

Статистика для ставок

«Валенсия» проиграла только один матч из последних пяти

«Барселона» выиграла в семи из восьми последних игр во всех турнирах

В матче первого круга «Барса» одержала разгромную победу дома со счетом 6:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» подходит к предстоящей игре в статусе фаворита у букмекеров. На победу каталонцев ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 4.20, а победа «Валенсии» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.44 и 2.60.

Прогноз: «Валенсия» будет более мотивирована, чем «Барселона» и вполне способна при текущей форме не проиграть уже обеспечившим себе чемпионство каталонцам.

Прогноз: Также можно поставить на то, что в этой встрече команды забудут о таком понятии как «оборона».

