Во встрече Лиги Европы УЕФА против «Црвены Звезды» Оливье покорил планку в триста забитых мячей, подтвердив реноме ценного актива для приютившего его «Лилля». Находясь на распутье относительно своего будущего, центральный нападающий старается продлить собственный футбольный век путем пролонгации соглашения в стане «догов» еще на год, однако не исключен вариант с завершением выступлений на профессиональном уровне.

Еще в строю

Со счетов Жиру списывали дважды в карьере — сперва после отъезда из «Челси» в «Милан», затем после перехода из рядов «россонери» в МЛС. На просторах итальянской Серии А под руководством Стефано Пиоли форвард, наоборот, обрел вторую молодость и отметился сорока девятью голами в 132-х матчах, пополнив параллельно трофейную комнату скудетто Лиги Кальчо.

Высадившийся на севере Италии португальский десант в лице тренера Паулу Фонсеки сходу вычеркнул возрастного Оливье, который по проторенной дорожке отправился в североамериканское первенство. Переманил француза за океан «Лос-Анджелес Гэлакси», на протяжении последних лет практикующий комплектование обоймы исполнителями, пошумевшими в европейских чемпионатах.

Тем не менее приглашение Жиру для клуба из штата Калифорния получилось громким лишь на бумаге, ведь на поле, по большей мере, нападающий отбывал номер. Местной публике Оливье запомнился невзрачными тремя результативными ударами в девятнадцати поединках во всех турнирах, выпав из основного состава уже к одиннадцатому туру регулярного розыгрыша.

Как правило, МЛС служит финишной чертой для приближающихся к сорокалетнему рубежу игроков, однако лучший бомбардир в истории сборной Франции, сродни его коллеге по цеху Златану Ибрагимовичу, стал исключением из правил и решил снова попытать удачу в привычной обстановке. Дверь в Европу ему открыл «Лилль», подписавший Жиру на правах свободного агента и заключивший с ним контракт по схеме «1+1».

Оливье Жиру globallookpress.com

Вернувшись спустя тринадцать лет в родные пенаты, Оливье начал с места в карьер и расписался по одному разу в воротах «Бреста» и «Монако» в двух стартовых встречах Лиги 1. Француз сквозь года сохранил инстинкт хищника, представляя серьезную угрозу внутри штрафной площади благодаря грамотному выбору позиции и умению переправить мяч в сетку одним касанием.

Профессиональный подход к делу в совокупности с бережным отношением к здоровью — залог долголетия Жиру в футболе, который утверждает, что ощущает себя физически также хорошо, как десять лет назад. Веское слово страйкер сказал в противостоянии с новобранцем чемпионата Франции «Парижем», оформив дубль и принеся викторию «Лиллю» 4:2.

С этого момента в голевом банкете Оливье в рамках Лиги 1 наступила пауза, продлившаяся девять туров подряд, в связи с чем все чаще форвард подвергался критике. На фоне спада его формы французская газета L’Équipe вышла с материалом о туманных перспективах Жиру в расположении «догов», которые с малой долей вероятности согласятся активировать опцию с годичным продлением трудового соглашения.

Ответ недоброжелателям от девятого номера «Лилля» последовал молниеносно — наконечник атак снял проклятье 22 февраля, забив единственный мяч в гостевом поединке с «Анже». Через четыре дня, 26 февраля, Жиру сверкнул в Лиге Европы, переведя матч с «Црвеной Звездой» в дополнительное время, где дружина Брюно Женезьо склонила чашу весов в свою пользу.

Брюно Женезьо globallookpress.com

Точный выстрел против сербского клуба позволил Оливье установить историческое достижение, став самым возрастным автором гола в плей-офф ЛЕ — 39 лет и 149 дней. Ранее рекорд принадлежал Эдину Джеко, который в феврале 2025, защищая цвета «Фенербахче», расписался автографом во владениях бельгийского «Андерлехта» в возрасте 38 лет и 333 дней.

Воодушевленный Жиру по итогам еврокубковых баталий с «Црвеной Звездой» заявил, что, несмотря на возраст, все еще способен приносить пользу команде.

Мой гол? Несмотря на возраст, я всё ещё чувствую, что могу быть полезен команде. Сказал тренеру, что смогу продержаться, даже если последние минуты будут тяжёлыми. Оливье Жиру Нападающий «Лилля»

Женезьо, понимая функциональные возможности подопечного, предоставил ему отдых в чемпионате Франции, выпустив всего на шестнадцать минут с «Нантом». Кажется, черная полоса Оливье осталась позади, и он намерен далее радовать публику на «Пьер Моруа».

Предпосылки к выздоровлению

Финал минувшей кампании Лиги 1 обернулся разочарованием для «Лилля», который лишился путевки в Лигу чемпионов, пропустив вперед себя «Монако» и «Ниццу». Летом «доги» устроили масштабную распродажу, отпустив сразу нескольких лидеров: голкипера Люку Шевалье в «ПСЖ», центрбека Бафоде Диаките в «Борнмут», правого вингера Эдона Жегрову и форварда Джонатана Дэвида в «Ювентус».

Равноценно залатать пробоины «Лиллю» не удалось, что сказывается на дистанции французского первенства, где в 2026 году дружину Женезьо настиг глубокий кризис. В период с начала января по середину февраля «доги» не одержали ни одного триумфа в чемпионате Франции, уступив четырежды и расписав две ничьи с удручающей общей разницей забитых/пропущенных мячей 2-11.

Уповать Брюно оставалось на переполненный лазарет команды, в котором до сих пор числятся резервный вратарь Марк-Орель Кайяр, центрдефы Алессандро и Усман Туре, опорник Бенжамен Андре, вингеры Осаме Сахрауи и Этан Мбаппе, нападающий Хамза Игаман. Обескровленный «Лилль» скатился в турнирной таблице на пятую строчку, отдалившись от «Марселя», «Лиона», «Ланса» и «ПСЖ».

Немногим выправить положение и сократить гандикап подопечные Женезьо сумели в двух последних турах Лиги 1, одержав минимальные победы над «Анже» и «Нантом» с одинаковым счетом 1:0. Помимо шести пунктов в активе, «доги» наконец в двух встречах кряду сохранили ворота в неприкосновенности, продемонстрировав надежный перформанс в оборонительных порядках.

«Лилль» globallookpress.com

Ко двору в «Лилле» пришелся Гаэтан Перрен, затерявшийся в Российской Премьер-лиге, которого 59-летний специалист постепенно подводил к стартовому составу коллектива. Убедил крайний нападающий тренера выходом на замену против «Бреста», распечатав владения Грегори Кудера и закрепившись в дальнейшем на правом фланге атаки «догов».

Следом Женезьо и ко ждет непростой отрезок, как в чемпионате, так и в Лиге Европы, где им предстоит сдавать экзамен «Лорьяну», «Ренну», «Марселю», «Лансу» и «Астон Вилле» соответственно.

Блудный сын

Жиру за короткий промежуток времени прикипел к северу Франции и не исключает, что именно в «Лилле» повесит бутсы на гвоздь. Его не интересуют предложения из Саудовской Аравии и Китая, так как для Оливье на первом плане расположены спортивные проекты, в которых эмоциональная составляющая превосходит финансовую.

Если же центрфорвард не поставит точку в выступлениях после «Лилля», то перед ним на горизонте маячит амбициозный вызов с возвращением в элитный дивизион «Монпелье». Напомним, что именно «паладины», с которыми он в сезоне 2011/2012 завоевал чемпионство Франции, послужили трамплином дальнейшего взлета Жиру, открывшего английскую главу карьеры.

«Монпелье» бесславно вылетел в Лигу 2 по итогам прошлого розыгрыша французского первенства, разжившись лишь шестнадцатью баллами в 34-х турах. Зумана Камара, только приступивший к самостоятельной тренерской деятельности, столкнулся с целым рядом накопившихся проблем, которые до сих пор преследуют клуб во втором эшелоне.

Пелотон в общем зачете Лиги 2 настолько плотный, что «Монпелье» смирился со статусом середняка, занимая девятое место с тридцатью пятью очками в активе. «Паладины» балансируют между зоной плей-офф за повышение в классе и подвалом таблицы, отставая от пятого «Ле-Мана» на шесть очков и опережая пятнадцатую «Булонь» на восемь пунктов.

Зумана Камара globallookpress.com

Шансы на мгновенный камбэк в высшую лигу Франции крайне малы, учитывая нынешние кондиции «Труа», «Сент-Этьена» и «Реймса». Возможно в обойме «Монпелье» как раз таки не хватает такой фигуры, как Жиру, который придаст команде заряд уверенности и на газоне, и в раздевалке.