Первая домашняя игра Хабиба Бея на скамейке «Марселя» получилась буквально созданной для рекламного ролика Лиги 1. Постоянные нервы, пять голов, смена лидера и решающий мяч в самой концовке. Ключевые лица этой истории — Игор Пайшау и Пьер-Эмерик Обамеянг. Первый вышел со скамейки и оформил гол+пас, второй — «феникс», который за 10 минут решил судьбу дерби, вколотив два гола в концовке.

Результат матча Марсель Марсель 3:2 Лион Лион 0:1 Корентин Толиссо 3' 1:1 Игор Пайшао 53' 1:2 Remi Himbert 76' 2:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 81' 3:2 Пьер-Эмерик Обамеянг 90+1' Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Квинтен Тимбер ( Игор Пайшао 46' ), Жоффрей Кондогбиа ( Химад Абделли 85' ), Хамед Траоре Жуниор ( Итан Нванери 64' ), Тимоти Уэа ( Бенжамен Павар 85' ), Пьер-Эмерик Обамеянг Лион: Доминик Грейф, Николас Тальяфико ( Абнер Винисиус 88' ), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Ноа Нарти, Корентин Толиссо, Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Роман Яремчук ( Remi Himbert 60' ), Эндрик Жёлтые карточки: Жоффрей Кондогбиа 74', Наиф Агер 84', Химад Абделли 90+8' — Клинтон Мата 30', Тайлер Мортон 45+1'

Статистика матча 7 Удары в створ 6 5 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 8 Угловые удары 1 0 Офсайды 4 16 Фолы 8

Хабиб Бей обещал интенсивность — и она была. Но вместе с ней были и привычные для нынешнего «Марселя» привозы. Уже на первых минутах «Лион» включил давление, и буквально первая же ошибка в билд-апе стала голевой. Катастрофический эпизод начался с неудачной передачи Эмерсона, Эндрик в касание отдал на Толиссо, а дальше — пустота в центре. Бальерди не закрыл, капитан «Лиона» оказался один перед воротами и спокойно наказал «ОМ». 0:1, игра толком не успела начаться, а «Велодром» уже получил пощёчину. Для Балерди вечер вообще складывался тяжело, защитник лишился капитанской повязки (её передали Хёйбьергу) и оказался частично виновен в обоих пропущенных мячах.

Толиссо празднует гол afp.com

«Марсель» давил, но упирался в Грейфа

После раннего гола «ОМ» не развалился. Наоборот, хозяева поджали, стали чаще входить в штрафную и буквально прожигали фланги, особенно правый коридор. В цифрах доминирование было очевидным — гости 39 раз коснулись мяча в штрафной «Марселя», то есть буквально жили у ворот Доминика Грейфа.

Но с реализацией — беда, как будто кто-то подкрутил сложность в симуляторе. Дважды мог сравнивать Гринвуд, но Грейф вытащил оба его удара на 9-й и 13-й минутах. «Марсель» давил, шумел, заставлял «Лион» ошибаться, но никак не забивал. При этом «Лион» кусал на контратаках и мог сделать хозяевам ещё больнее. Рульи не дал Эндрику оформить эффектный хайлайт ударом через себя, а под занавес тайма ещё и спас после удара Яремчука. Тонкая грань: «Марсель» вроде бы владел инициативой, но каждый нормальный выпад гостей грозил вторым голом.

Удар Эндрика через себя afp.com

Хабиб Бей не стал терпеть и перестроил атаку уже в перерыве. Пайшау, начавший встречу на скамейке (в том числе из-за неудачи в Бресте), вышел после перерыва, а Траоре сместился в центр и стал кем-то вроде «десятки». И «ОМ» моментально получил реакцию на левом фланге — резкого вингера, который нацелен на обводку и удар и который не прячется от мяча за спинами защитников.

Пайшау сравнял, Эндрик тут же ответил ассистом

На 52-й минуте Игор Пайшау обыграл Мату на смещении в центр и просто идеально уложил мяч в дальнюю девятку. 1:1, «Марсель» будто заново родился. Что важно — Пайшау не ограничился одним моментом. Он стал центром решений на левом фланге, постоянно находил передачи внутрь, вытягивал на себя защиту, заставлял «Лион» отступать и сомневаться.

Игор Пайшау afp.com

Но ведь и «Лиону» никто не запрещал использовать свой резерв, в котором нашёлся 18-летний Реми Имбер, который вышел на поле и сыграл без оглядки на статус матча. Эндрик снова создал момент в контратаке, нашёл передачей молодого нападающего, тот красиво ушёл от Балерди и с левой уложил мяч в дальний угол. 1:2 на 76-й — и снова ощущение, что «Марсель» делает всё, кроме главного.

Реми Имбер afp.com

Концовка имени Обамеянга

А потом получился наглядный пример того, почему в таких матчах не меняют «старых» нападающих. Обамеянг до этого мог выглядеть тяжёлым и не самым острым, но форварды его типа не обязаны быть блестящими 90 минут, им достаточно пары эпизодов.

81-я минута — 2:2. Пайшау оказался ключом и здесь, после стандарта он сделал блестящую скидку в штрафную, а Обамеянг с лёта отправил мяч в ближний угол. «Лион» дрогнул, команда Фонсеки и без того весь вечер была нервной в обороне. После «Страсбура» это выглядело как дежавю, снова пропущенный в концовке и растерянность в своей штрафной.

Первый гол Обамеянга afp.com

Ещё до второго гола Хабиб Бей снова угадал с заменой, на поле вышел юный Итан Нванери, арендованный у «Арсенала». Именно англичанин в компенсированное время получил пас от Пайшау в штрафной и вырезал блестящий прострел на дальнюю штангу, где был кто? Конечно же, Пьер-Эмерик Обамеянг. Дубль габонца, эмоциональный взрыв «Велодрома», «Марсель» забирает матч, который по сценарию должен был уезжать в Лион.

Пьер-Эмерик Обамеянг afp.com

«Марсель» неидеален, но дела в таблице всё лучше

Победа, конечно, получилась огненной, но оборона «ОМ» снова выглядела так, будто ей нужен отдельный тренер и несколько сеансов терапии. «Марсель» пропустил больше одного мяча в 7 из 12 домашних матчей — худшая статистика клуба за 40 лет. И конкретно в этом дерби ошибки при выходе из обороны и персональные провалы в решающих эпизодах были заметны особенно ярко. Бей выиграл красиво, но «Марсель» всё ещё очень легко превращает любой матч в лотерею.

Календарь и таблица Лиги 1

В таблице «Марсель» остаётся четвёртым и подбирается к «Лиону» на расстояние двух очков, весенняя гонка за ЛЧ во Франции будет искрить до самого мая. «Лион» сохраняет третье место, но его «инерция побед» официально закончилась. Вторая подряд неудача, снова три пропущенных, и психологический удар именно в том матче, который надо было засушить.