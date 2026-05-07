После 5:4 в Париже от ответного матча ждали ещё одного безумия, но в Мюнхене получилась другая игра. Нет, не хуже — просто жёстче и менее зрелищно. «ПСЖ» уже не устраивал аттракцион с девятью голами, а играл как команда, которая знает цену своему преимуществу. По идеальному сценарию с ранним голом команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Баварией» и второй год подряд вышла в финал Лиги чемпионов. Мюнхенцы не выглядели слабее на дистанции и всё-таки создавали моменты, претендуя на камбэк. Однако в таких матчах мало просто давить и спорить о судействе, нужно быть быстрее и хладнокровнее в тех эпизодах, где соперник не добегает пару метров. «Бавария» пыталась, но в этот вечер «ПСЖ» был особенно взрослым и не позволил выбить себя из равновесия.

Результат матча Бавария Мюнхен 1:1 ПСЖ Париж 0:1 Усман Дембеле 3' 1:1 Гарри Кейн 90+4' Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич ( Альфонсо Дэвис 67' ), Деотшанкюль Юпамекано ( Леннарт Карл 85' ), Жонатан Та ( Ким Мин Джэ 68' ), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе, Джамал Мусиала ( Николас Джексон 79' ), Луис Диас, Гарри Кейн ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш ( Сенни Меюлю 85' ), Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле ( Брэдли Баркола 65' ), Дезире Дуэ ( Лукас Бералдо 76' ), Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис ( Лукас Эрнандес 76' ), Уоррен Заир-Эмери Жёлтые карточки: Жонатан Та 33', Луис Диас 79' — Нуну Мендеш 8', Хвича Кварацхелия 45+3', Маркос Маркиньос 86'

Статистика матча 6 Удары в створ 7 7 Удары мимо 3 66 Владение мячом 34 1 Угловые удары 8 1 Офсайды 0 11 Фолы 12

Если «Бавария» планировала долго раскачивать Париж и постепенно вдаливать его в штрафную, этот план сгорел уже на третьей минуте. Кварацхелия сыграл в стенку с Фабианом Руисом, получил пространство слева, резко ушёл в зону за спиной Лаймера и выкатил мяч в центр. Дембеле оказался свободен и мощно пробил под перекладину. 0:1 в матче, 4:6 по сумме двух встреч.

Быстрый гол был для «ПСЖ» идеальным стартом, от которого гости построили всю свою игру. Команда Луиса Энрике могла защищать преимущество, но не собиралась отказываться от быстрых атак через игроков, которые одним движением ломают защиту соперника. Упамекано на мгновение потерял позицию, Лаймер был вынужден сдвигаться, и этого хватило, чтобы Дембеле остался свободен в штрафной. Против такого «ПСЖ» даже метр — уже слишком много.

После этого «Бавария» постепенно пришла в себя. Олисе начал чаще получать мяч справа, Кейн пытался оттягиваться в глубину, Диас искал пространство в переходах. Но в отличие от первого матча, где почти каждый рывок заканчивался моментом, здесь Париж быстрее закрывал зоны и гораздо реже позволял нападающим хозяев входить в штрафную лицом к воротам. Маркиньос и Пачо сыграли очень жёстко и собранно, а Заир-Эмери, заменявший на правом фланге обороны травмированного Хакими, провёл едва ли не лучший матч в карьере.

Спорные решения только усилили раздражение «Баварии»

Первый тайм для «Баварии» был не только про поиск гола, но и про постоянное ощущение, что ей иногда не дают играть. На 23-й минуте арбитр Жоау Пинейру рано остановил атаку Кейна из-за офсайда, хотя в такой ситуации логичнее было дать доиграть эпизод и уже потом проверять. Для хозяев это выглядело как потерянный потенциально опасный момент. Через несколько минут стало ещё более нервно — мяч отскочил в руку Нуну Мендешу в борьбе с Лаймером. Если бы арбитр не увидел предыдущее касание рукой у самого Лаймера, защитник «ПСЖ» мог получить вторую жёлтую, а «Бавария» почти час играла бы в большинстве. Повторы, по немецким оценкам, не слишком убедительно подтверждали руку Лаймера, и именно этот момент после матча стал одним из главных поводов для недовольства.

А затем был эпизод с Жоау Невешем в штрафной «ПСЖ». Витинья, выбивая мяч, попал в руку партнёру, и вживую это выглядело почти как очевидный пенальти, особенно на фоне того, что в первом матче за руку Дэвиса 11-метровый поставили. Но трактовка здесь другая: если мяч попадает в руку после удара партнёра, это не считается нарушением. Формально арбитр поступил правильно. Эмоционально для «Баварии» это выглядело как ещё один момент, где логика правил и логика футбольного восприятия разошлись.

Важно, что сами игроки «Баварии» после матча старались не свести всё к судье. Та, например, говорил, что не понимает двойственности правил, но не хочет прятать за этим поражение. Да, спорных моментов хватало, а по двум из них у мюнхенцев есть основания чувствовать себя обделёнными. Но у них было достаточно времени и мяча, чтобы самим создать больше.

«ПСЖ» больше оборонялся, но не выглядел зажатым

Во втором тайме «Бавария» владела мячом чаще, но ритм уже контролировал «ПСЖ», вот такая тонкая разница в полуфинале. Мюнхенцы катали, искали фланги, пытались загонять соперника к штрафной, но Париж гасил темп фолами, плотностью и грамотным расположением. В какие-то моменты у гостей за линией мяча оказывались девять-десять игроков. Барколя мог оказаться вторым правым защитником, Дембеле — первым игроком в прессинге, Кварацхелия — стартовой точкой контратаки.

Именно это делает нынешний «ПСЖ» уникально опасным. Его нельзя описать только как команду с бешеной атакой, в Мюнхене команда Энрике показала, что умеет сидеть глубоко, праздновать каждый подкат почти как гол и терпеть без мяча. При этом каждый выход вперёд всё равно выглядел угрозой. Дезире Дуэ во втором тайме несколько раз находил пространство справа, Кварацхелия был близок к ещё одному сольному шедевру, а Нойеру пришлось снова и снова удерживать «Баварию» в игре.

Матвей Сафонов, которого во Франции часто называют потенциально уязвимым местом «ПСЖ», тоже провёл хороший матч. Да, в розыгрыше он не всегда выглядел спокойно, и стандарты «Арсенала» в финале наверняка будут проверять его максимально жёстко. Но на ленточке Матвей был надёжен: особенно важен сейв после прохода Мусиалы в концовке первого тайма, когда «Бавария» наконец нашла свой момент в штрафной. Если бы тогда счёт сравнялся, вторая половина была бы совсем другой. Интересно заметить один момент: Сафонов несколько раз подряд во втором тайме ударом от ворот отправлял мяч в аут, причём в одну и ту же точку. Многие списывают это на неуверенность вратаря, но разве это не похоже на ещё одну заготовку под прессинг от Луиса Энрике? Вроде той, которую исполняет Витинья на старте каждого матча.

«Бавария» всё же забила, но было слишком поздно. Кейн почти весь вечер провёл без привычного количества моментов, а в добавленное время всё-таки вколотил мяч в сетку и сравнял счёт. На пару секунд в Мюнхене появилась надежда на одну магическую подачу и овертайм, но времени уже не осталось. Гол Кейна стал последней вспышкой этой фестивальной и просто классной «Баварии» в сезоне Лиги чемпионов.

Финал с «Арсеналом» будет битвой стилей

Париж выходит в финал второй год подряд, со статусом главной команды Европы вряд ли кто-то поспорит. Команда Луиса Энрике выбила «Челси», дважды обыграла «Ливерпуль», пережила хаос девяти голов с «Баварией» и выдержала ответный матч в Мюнхене. Это путь команды, которая умеет разрывать на встречных курсах, забивать в переходах, давить прессингом, а потом закрываться и терпеть. То есть «ПСЖ» может быть вообще любым, при этом оставаясь абсолютно лучшим на континенте.

Теперь — «Арсенал». Команда Артеты вряд ли даст тот объём пространства, которым «ПСЖ» так качественно пользовался в полуфинале. У лондонцев сильная (в том числе, физически) оборона, стандарты, дисциплина и лидеры, которые заиграли в нужный момент. Но звёзды Парижа регулярно устраивают управляемый хаос так, чтобы соперник не успевал понять, как пропустил. Главный вызов для «Арсенала» уже очевиден: как не дать Кварацхелии получать пространство один в один. Бен Уайт почти наверняка будет отвечать за этот фланг, но 1-в-1 с Хвичей не справится никто в мире. Кварацхелия вынуждает всю линию обороны сдвигаться к левому флангу, а значит, открывает зоны для Дембеле и подключений из глубины. Именно так был забит ранний гол в Мюнхене.

Для «Баварии» сезон в Лиге чемпионов заканчивается с ощущением недосказанности. Команда Компани была достаточно сильна, чтобы претендовать на титул, но в этой паре столкнулась с соперником, который оказался более гибким. Где-то вмешались судейские решения и травмы, где-то не лучшая форма Мусиалы и нехватка глубины. Но в итоге разница оказалась в том, что «ПСЖ» умеет не только устраивать спектакль, но и опускать занавес в нужный момент. В Мюнхене футбол однозначно не был таким ярким, как неделю назад в Париже. Возможно, от того победа «ПСЖ» и выглядит ещё более убедительно.