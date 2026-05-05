ESPN рассказывает, почему ведущие английские клубы будут стремиться укрепить среднюю линию.

Эллиот Андерсон, Адам Уортон, Сандро Тонали и Карлос Балеба — а в перспективе даже Бруно Гимарайнс, Алекс Скотт, Тайлер Адамс и Орельен Чуамени — имеют одну общую черту. Этим летом они будут главными трансферными целями, заполучить которых захочет практически каждый ведущий клуб.

Если пытаться определить главный тренд предстоящего трансферного окна, то он очевиден: все крутится вокруг полузащиты.

Лишь «Арсенал», добавивший прошлым летом Мартина Субименди к впечатляющей линии полузащиты, где уже были Деклан Райс, Мартин Эдегор и Микель Мерино, обладает достаточной глубиной в центре поля. Это позволяет «канонирам» спокойно наблюдать, как их конкуренты будут сражаться за ограниченный пул топовых талантов на эту позицию.

Предстоящий уход Каземиро из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента и неопределенность вокруг будущего Родри в «Манчестер Сити» гарантируют, что оба клуба окажутся в авангарде гонки за лучшими опорниками (классическими «шестерками») и полузащитниками формата «бокс-ту-бокс» («восьмерками») перед стартом следующего сезона.

«Ливерпуль» тоже планирует добавить в центр поля молодости, интенсивности и уже подтвержденного качества. Но если топ-клубы сумеют заполучить свои главные цели, это неизбежно спровоцирует эффект домино в нижней части таблицы Премьер-лиги: клубам поскромнее придется искать замену лидерам, ушедшим к более богатым конкурентам.

Год назад главной темой летнего трансферного окна был поиск топового центрального нападающего — игрока, способного забивать голы, которые выводят команду на качественно новый уровень.

В итоге «Ливерпуль» оформил рекордную для британского футбола сделку на 125 миллионов фунтов, купив у «Ньюкасла» Александера Исака.

«Арсенал» завершил долгие поиски центрфорварда, подписав Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга» за 64 миллиона, а «Манчестер Юнайтед» выиграл борьбу у того же «Ньюкасла» за Беньямина Шешко, заплатив «Лейпцигу» 74 миллиона фунтов.

«Челси» тоже усилил атакующую линию, приобретя Жоао Педро (60 млн фунтов, «Брайтон») и Лиама Делапа (30 млн фунтов, «Ипсвич»). «Ньюкасл», в свою очередь, реинвестировал огромные средства от продажи Исака в трансферы Йоана Висса (55 млн фунтов, «Брентфорд») и Ника Вольтемаде (69 млн фунтов, «Штутгарт»).

Стремление усилить атаку также привело к тому, что «Ливерпуль» согласился заплатить леверкузенскому «Байеру» 116 миллионов фунтов стерлингов за Флориана Вирца. «Арсенал» подписал вингера Нони Мадуэке (48 млн фунтов, «Челси») и полузащитника Эберечи Эзе (67,5 млн фунтов, «Кристал Пэлас»), в то время как нападающие Матеус Кунья и Брайан Мбёмо отправились на «Олд Траффорд» из «Вулверхэмптона» и «Брентфорда» соответственно — их суммарная трансферная стоимость составила 133,5 миллиона фунтов.

Но всего год спустя фокус рынка заметно сместился. Теперь и «Сити», и «Юнайтед», и «Ливерпуль» охотятся по сути за одними и теми же футболистами.

Полузащитник «Ноттингем Форест» и сборной Англии Андерсон — футболист, которого сегодня хочет заполучить каждый топ-клуб.

По данным источников,«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на подписание 23-летнего игрока. Однако потенциальным покупателям дали понять, что «Форест» расстанется со своим лидером лишь за сумму порядка 120 миллионов фунтов стерлингов, из-за чего клубы вынуждены параллельно изучать альтернативные варианты.

Руководство «Манчестер Юнайтед» четко обозначило свою позицию: они не намерены платить 120 миллионов за футболиста, чей переход из «Ньюкасла» на «Сити Граунд» два года назад обошелся всего в 35 миллионов.

Кроме того, «Манчестер Сити» проявляет предметный интерес к Энцо Фернандесу из «Челси». Напомним, что его трансфер из «Бенфики» в январе 2023 года за 106,3 миллиона фунтов стал на тот момент рекордным для британского футбола. «Горожане» вполне могут завершить лето с грозной связкой Андерсона и Фернандеса в центре поля, если руководство клуба будет готово одобрить две огромные сделки.

По некоторым данным, этим летом «Манчестер Юнайтед» планирует подписать как минимум двух новых полузащитников — на фоне ухода Каземиро и неудачной попытки интегрировать в команду Мануэля Угарте.

Решение Кобби Мейну подписать новый контракт до 2031 года добавило «МЮ» уверенности в завтрашнем дне, однако потребность в двух новичках никуда не делась. Если «Юнайтед» не удастся заполучить Андерсона, в списке альтернатив остаются Орельен Чуамени из «Реала», Адам Уортон из «Кристал Пэлас», Карлос Балеба из «Брайтона», а также двое игроков «Борнмута» — Алекс Скотт и Тайлер Адамс.

Главные требования «Манчестер Юнайтед» к кандидатам понятны: атлетизм, умение созидать и направлять игру, а также надежность на длинной дистанции. В этом контексте трансфер игрока сборной США Адамса может оказаться слишком рискованным из-за его истории травм. Но в конечном счете рынок вполне может заставить клуб частично отступить от собственного идеального профиля — просто ради того, чтобы вообще успеть закрыть сделки и усилить столь важную зону.

По данным источников, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также сохраняют интерес к полузащитникам «Ньюкасла» — Сандро Тонали и Бруно Гимарайнсу. Но здесь многое будет зависеть от стратегии «сорок» на предстоящее лето: останется ли на своем посту Эдди Хау, и готовы ли саудовские владельцы клуба к дальнейшим инвестициям, или же для финансирования новых покупок им сначала придется расстаться с кем-то из лидеров.

И хотя именно от «Юнайтед» и «Сити» ожидают самых громких шагов на рынке полузащитников, «Ливерпуль» вполне способен составить обоим клубам серьезную конкуренцию в борьбе за главных звезд на эту позицию.

Уход Мохаммеда Салаха по окончании текущего сезона и тяжелая травма Юго Экитике вынудят «Ливерпуль» сосредоточиться на поиске правого вингера и центрального нападающего.

Команда Арне Слота также планирует усилить позицию левого защитника в связи с решением Энди Робертсона сменить клуб.

Однако, учитывая, что Алексис Макаллистер никак не может выйти на уровень прошлого сезона, а будущее игрока сборной Японии Ватару Эндо остается туманным, «мерсисайдцы» намерены подписать как минимум одного футболиста в центр поля.

Сможет ли «Ливерпуль» опередить «Юнайтед» и «Сити» в борьбе за таких игроков, как Андерсон, Тонали или Гимарайнс (если «Ньюкасл» вообще будет готов к переговорам) — пока неясно. Тем не менее, «Ливерпулю» придется действовать на том же рынке, что и их конкурентам из Манчестера.

«Арсенал» полностью укомплектовал свою линию полузащиты, но все остальные топ-клубы находятся в поиске игроков одного и того же профиля. И, как это было прошлым летом с нападающими, клубы неизбежно будут переплачивать и совершать ошибки. Однако именно те команды, которые в итоге сделают правильный выбор, будут главными претендентами на самые престижные трофеи в следующем сезоне.