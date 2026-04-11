Между Энцо Фернандесом и «Челси» разгорелся конфликт, но что произойдет, если они расстанутся?

Фернандеса давно связывают с мадридским «Реалом», поэтому «Челси» не очень-то обрадовался, когда в недавнем интервью он назвал испанскую столицу городом, в котором хотел бы жить. В итоге его исключили из состава на следующие два матча, а Лиам Росеньор заявил, что он перешел черту.

Агент Фернандеса, Хавьер Пасторе, не согласен с этим, настаивая на том, что бывший игрок «Бенфики» никогда не говорил, что хочет покинуть «Челси».

И, как ни крути, заполучить его в свой состав может оказаться сложнее, чем кажется, учитывая, что у Фернандеса контракт до 2032 года. «Челси» заплатил за него почти 107 миллионов фунтов стерлингов в 2023 году, так что отпускать его за бесценок никто не будет.

Но если конфликт останется непоправимым и Фернандес будет продан в «Реал Мадрид» — или в любую другую команду — «Челси» придётся задуматься о его замене.

Учитывая, что Фернандес играет либо на позиции центрального полузащитника, либо на позиции «десятки», им, возможно, придётся искать универсальных полузащитников. В качестве альтернативы, они могли бы сосредоточиться на специалисте для игры в опорной зоне рядом с Мойзесом Кайседо, что позволило бы Коулу Палмеру регулярно играть в атакующей полузащите.

Учитывая всё это, издание PlanetFootball составило список из девяти потенциальных кандидатов на замену Фернандесу на «Стэмфорд Бридж» в порядке от наименее до наиболее подходящих.

Александр Станкович

Сын Деяна Станковича в этом сезоне делает себе имя в «Брюгге» после ухода из «Интера», у которого есть пункт о праве обратного выкупа в течение следующих двух лет.

Но наши друзья из TEAMtalk сообщили, что «Челси» также следит за 20-летним игроком, наряду с несколькими другими клубами Премьер-лиги.

При нынешнем руководстве «Челси» обычно инвестирует в молодых талантов на будущее, но им понадобится более опытная и состоявшаяся замена Фернандесу.

Тайлер Мортон

Мортон расцвел после ухода из «Ливерпуля», проведя продуктивный сезон в «Лионе», что привело к слухам о его возвращении в английский футбол.

«Челси» упоминался как потенциальное место для 23-летнего игрока, но ему еще многое предстоит доказать, чтобы соответствовать их амбициям.

Карлос Балеба

Путь из «Брайтона» в «Челси» хорошо известен. В нынешнем составе «Челси» Роберт Санчес, Марк Кукуреллья, Мойзес Кайседо и Жоао Педро перебрались в Лондон с «Амекс».

Ожидается, что Балеба станет одним из следующих крупных продаж «Брайтона» после трех лет в Премьер-лиге. Несколько месяцев назад им активно интересовался «Манчестер Юнайтед», но цена была слишком высока.

«Челси» также рассматривался в качестве претендента на Балебу, который фактически заменил Кайседо на южном побережье.

Им нужно будет убедиться, что цена будет правильной, поскольку существуют обоснованные опасения по поводу оценки «Брайтоном» его стоимости.

Ламин Камара

Камара имеет за плечами три сезона в Лиге 1, первый в «Меце», а последние два в «Монако».

22-летний полузащитник — игрок, способный действовать по всей ширине поля, а также хорошо исполняющий стандартные положения и, по данным Get French Football News, обладающий навыками, «идеально подходящими для Премьер-лиги».

Кес Смит

Один из самых перспективных игроков голландского футбола на данный момент, Смит попал в поле зрения таких европейских клубов, как «Реал Мадрид».

20-летний полузащитник «АЗ» проводит свой второй сезон в Эредивизи и в прошлом месяце стал игроком сборной Нидерландов. Считается, что «Челси» тоже поборется за его подписание, и, несмотря на его молодость, он может стать ценным приобретением.

Эллиот Андерсон

Андерсон стал одним из самых желанных полузащитников Премьер-лиги благодаря своей игре за «Ноттингем Форест», и ожидается, что летом главным претендентом на него станет «Манчестер Сити».

Но «Челси» также следит за 23-летним игроком, и это вполне объяснимо. Его умение обращаться с мячом и энергия без мяча делают его привлекательным талантом для подписания.

Однако высокая цена, заломленная «Форестом», может отпугнуть «Челси», поэтому клубу следует быть осторожным.

Кобби Мейну

Шансы Мейну покинуть «Манчестер Юнайтед» кажутся меньше сейчас, когда Рубена Аморима больше нет, но ранее «Челси» был одним из главных претендентов, предлагавших ему возможность уйти.

Что касается замены Фернандесу, Мейну может играть как в качестве полузащитника, действующего по всей ширине поля, так и на позиции «десятки».

Эта универсальность, пожалуй, стала его слабым местом при Амориме, не позволив ему закрепиться в основном составе «Юнайтед». Но в долгосрочной перспективе это должно сослужить ему хорошую службу.

Возможно, Мейну сейчас уже недоступен, но если есть хоть малейший шанс, что он сменит клуб, «Челси» стоит быть внимательным.

Эдуардо Камавинга

Этот вариант кажется менее реалистичным, но были сообщения о том, что «Челси» также претендует на Камавингу, если тот покинет «Реал Мадрид».

Если Фернандес отправится в обратном направлении, это может стать идеальной местью со стороны «Челси».

Камавинга провел пять лет в «Реале», но ему всего 23 года. Это идеальное сочетание опыта и долгосрочных перспектив.

Камавинга также может играть на позиции левого защитника, он разносторонний игрок, но — с контрактом до 2029 года — его приобретение обойдется дорого.

Адам Уортон

Уортон продемонстрировал свой высокий потенциал за последние пару лет в «Кристал Пэлас», привлекая внимание крупных клубов.

Он не задержится на «Селхерст Парк» навечно, и хотя возвращение на северо-запад может заинтересовать бывшего игрока «Блэкберн Роверс», если кто-то вроде «Манчестер Юнайтед» предложит ему сделку, «Челси» может попытаться удержать его в Лондоне.

Недавно названный одной из главных целей «Челси», Уортон больше подходит на роль опорного полузащитника, чем Фернандес, обеспечивая надежную зону в центре поля.

Известный своим хладнокровным владением мячом, Уортон способен перейти в «Челси», если клуб сочтет его трансферную стоимость оправданной.