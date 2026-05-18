LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

«Золотой Мастерс» Синнера

Янник Синнер выиграл первые пять «Мастерсов» в этом сезоне. К титулам в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде он добавил победу на домашнем «тысячнике» в Риме. Это было чересчур предсказуемо.

«Спустя 50 лет мы вернули очень-очень важный трофей домой», — заявил Синнер после финала, напомнив всем про Адриано Панатти, который выигрывал турнир в Риме в 1976 году.

Но это лишь одного из многочисленных достижений Янника, который стал настоящим хозяином мужского тура.

Синнер — второй игрок в истории, выигравший все турниры серии «Мастерс». Первым «Золотой Мастерс» собрал Новак Джокович.

Так не делали даже Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

«Добро пожаловать в элитный клуб», — написал Джокович после победы Синнера в Риме.

Но и это еще не всё. На прошлой неделе Синнер побил казавшийся вечным рекорд Джоковича по количеству выигранных подряд матчей на «Мастерсах».

Синнер — всего лишь третий игрок, победивший на пяти «Мастерсах» в сезоне. Теперь он в одной компании с Джоковичем и Рафой Надалем. Но такими темпами 24-летний итальянец легко станет первым, кто выиграет вообще все «Мастерсы» в течение одного сезона.

При этом, в отличие от Янника, серб и испанец не выигрывали шесть «Мастерсов» подряд. Серия итальянца началась в конце прошлого сезона на «тысячнике» в Париже.

«Поздравляю с тем, что ты собрал "Золотой Мастерс"! Ты это заслужил!», — написал в своих соцсетях Карлос Алькарас.

Травма Алькараса стала, возможно, одной из главных причин тотального доминирования Синнера не только на харде, но и на грунте. Испанец, по сути, единственный, кто способен конкурировать с этой машиной.

Как сказал Андрей Рублев перед матчем против Синнера в четвертьфинале римского «Мастерса», «год назад он хотя бы иногда ошибался». Кстати, россиянин вполне достойно играл против первой ракетки мира, но интриги все равно не было.

Ближе к середине июня Алькарасу снова придется писать поздравительное сообщение Синнеру. Должно произойти что-то невероятное, чтобы Янник не выиграл Ролан Гаррос.

Лучший матч турнира

Даниил Медведев все-таки уникальный теннисист. Только он может проиграть Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6, а еще через некоторое время бороться на равных с Янником Синнером на своем самом нелюбимом покрытии.

Да, в Риме у Синнера все-таки был один тяжелейший матч — и там ему противостоял Медведев.

Более того, здесь даже можно рассуждать об удаче, которая явно сопутствовала итальянцу.

Медведев и Синнер не успели завершить полуфинальный матч в пятницу из-за дождя и доигрывали концовку решающего сета уже в субботу ближе к вечеру.

Яннику действительно немного повезло, потому что накануне он был явно не в лучшей физической форме. Во втором сете его стошнило, а в третьем он вызывал на корт врача из-за мышечных судорог.

Римский дождь полностью разрушил сценарий, при котором Медведев вполне мог организовать главную сенсацию сезона. На следующий день восстановивший силы Синнер спокойно довел дело до победы.

С Янником нет никакой формулы. Нужно просто очень хорошо бить по мячу, желательно сильно, много бегать и быть готовым ко всему. Потому что он способен исполнять все удары. В каком-то смысле ты знаешь, что он сделает, нет какого-то сюрприза. Но он делает все настолько хорошо, четко и правильно, он подает, принимает все, поэтому это очень тяжело. Просто надо играть в его теннис и быть лучше него — а это почти невозможно. Но если ты способен выиграть сет, ты способен выиграть и два. Просто нужно пытаться это сделать. Даниил Медведев Восьмая ракетка мира

В финале против Каспера Рууда у Синнера тоже было несколько нервных ситуаций, но самый эффектный момент с участием норвежца случился уже во время церемонии награждения.

Рууд красиво подколол сборную Италии по футболу, которая дважды разгромно проиграла Норвегии в квалификации ЧМ-2026: «Я хотел бы обратиться к Федерации тенниса Италии: вы делаете невероятную работу. У вас есть Янник, а после него идут еще шесть, семь, восемь потрясающих игроков, которые буквально берут штурмом теннисный мир. Чего не скажешь о футболе».

Рууд пытался пошутить, но на самом деле сказал правду — в теннис итальянцы с некоторых пор играют гораздо лучше, чем в футбол.

Свитолина — королева Рима

Как и в Мадриде две недели назад, на женском турнире в Риме тоже победила украинская теннисистка.

«Очень тяжело вернуться после беременности в таком виде спорта, как теннис. Видеть, что она снова в топ-20 и, без сомнения, движется к топ-10, — это невероятно. Она дает всем нам надежду, что можно родить ребенка, вернуться и продолжать играть на высоком уровне. Это вдохновляет», — сказала Арина Соболенко в конце апреля после выхода в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Соболенко говорила о Наоми Осаке, которая в тот день была ее соперницей на корте. Японка в июле 2023-го родила дочь, а уже в начале 2024-го вернулась в тур.

С тех пор Осака выиграла скромный турнир в Сен-Мало, один раз дошла до финала на «тысячнике» и до полуфинала на US Open. При этом она регулярно грозится завершить карьеру, если «в ближайшее время не начнет побеждать на престижных турнирах».

Про Элину Свитолину крайне редко вспоминают в контексте возвращения в профессиональный теннис после беременности, хотя именно ее случай можно назвать по-настоящему показательным. В октябре 2022-го украинка стала мамой, а уже в 2023-м играла в четвертьфинале Ролан Гаррос и полуфинале Уимблдона.

В минувшую субботу Свитолина стала чемпионкой «тысячника» в Риме. Это уже ее четвертый титул после рождения дочери.

Ну и в отличие от всегда недовольной Осаки, Свитолина смогла вернуться в топ-10 — на Ролан Гаррос она поедет в статусе седьмой ракетки мира.

На этой неделе Свитолина обыграла сразу трех соперниц из топ-5: в четвертьфинале ей противостояла Елена Рыбакина, в полуфинале Ига Свентек, а в финале — Кори Гауфф.

Интересно, что для Элины это уже третья победа в Риме. Ранее она выигрывала этот турнир в 2017-м и 2018 году.

Кроме того, это ее первый крупный титул с 2018-го, когда она завершила сезон сенсационной победой на Итоговом турнире.

«Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос — это было бы здорово», — сказала Гауфф после очередного поражения от Свитолиной. В январе она разгромно проиграла 31-летней украинке на Australian Open. Несмотря на дружелюбный тон во время церемронии награждения, Коко явно нацелена на реванш.

В принципе, теперь, когда карьера Свентек явно пошла на спад, а Соболенко и Рыбакина до сих пор не пришли в себя после серии турниров на харде, такой сценарий действительно нельзя исключать.

Андреева снова проиграла Гауфф

Мирра Андреева второй год подряд дошла до четвертьфинала на турнире в Риме, но вряд ли осталась довольна, особенно на фоне своего выступления в Мадриде, где она остановилась в шаге от титула.

Дело в том, что россиянка снова проиграла Коко Гауфф — своей самой неудобной сопернице.

Мирра не выиграла ни одного из пяти матчей против американки, взяв при этом лишь два сета.

Ранее Андреева побеждала даже Соболенко, но встречи против Гауфф превратились для нее в настоящее испытание.

В прошлом году Мирра тоже проиграла Коко в четвертьфинале римского «тысячника». Разница лишь в том, что тогда была два сета, а сейчас три.

«Да, мне кажется, в целом она стала играть лучше. Я заметила некоторые изменения, но не думаю, что буду говорить, какие именно.

Во втором и третьем сетах мне удалось хорошо подстроиться», — хвасталась Гауфф после очередной победы над 19-летней россиянкой.

Возможная встреча с Гауфф на Ролан Гаррос — один из самых нежелательных сценариев для Мирры, которой пока никак не удается подстроиться под стиль игры соперницы.

Несмотря на очередное поражение от Гауфф, на прошлой неделе были и приятные моменты. В воскресенье Андреева вместе с Дианой Шнайдер выиграла парный «тысячник» в Риме. Это их третий совместный парный титул.

«Начиная с Мадрида это были потрясающие недели. Финал и титул — это замечательно. Я очень рада, что у нас получилось хорошо играть здесь, дойти до конца и забрать трофей. Очень рада. Надеюсь, мы с ней проведем еще много турниров вместе.

Спасибо моей команде за то, что были всегда со мной и поддерживали. Иногда вы были жесткими — но мы все знаем, что мне это нужно», — сказала Мирра.

Андреева отправляется на Ролан Гаррос с максимально правильным настроем и мощной серией матчей на грунте (15 побед и лишь три поражения). На этот раз она входит в топ-5 главных фавориток мэйджора в Париже.