Сможет ли Оже-Альяссим пройти первый круг в Гамбурге?

прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 2.00

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против чеха Вита Копршивы в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 18 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Копршива с коэффициентом для ставки за 2.00.

Оже-Альяссим

Феликс в прошлом году дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Гамбурге, поэтому теперь ему надо защищать 200 очков.

На этот раз канадец приехал сюда в статусе пятой ракетки мира.

Очередной взлет Оже-Альяссима в рейтинге стал возможен, в первую очередь, балагодаря успешным выступлениям на харде.

На грунте Феликс провел пока лишь шесть матчей. На этом отрезке у него три победы и столько же поражений.

В начале апреля Оже-Альяссим дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На «тысячнике» в Мадриде 25-летний канадец обыграл в первом матче литоваца Вилюса Гаубаса, после чего уступил Александру Блоксу.

В Риме Оже-Альяссим проиграл в стартовом матче аргентинцу Мариао Навоне.

Копршива

Вит тем временем сыграл уже 21 матч на грунте в текущем сезоне.

На этом отрезке у чешского теннисиста 12 побед и девять поражений.

Еще в феврале Копршива дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

На европейском грунте лучшим результатом Копршивы пока остается выход в четвертый раунд «Мастерса» в Мадриде.

В столице Испании 28-летний чех обыграл Чжичжэня Чжана, Андрея Рублева и Артура Риндеркнеша, после чего уступил Рафаэлю Ходару.

На «Мастерсе» в Риме Копршива в первом круге выиграл у Фабиана Марожана, а во втором потерпел поражение от Юго Эмбера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.33, победу Копршивы букмекеры предлагают за 3.30.

Прогноз: вероятно, у Феликса не будет проблем с мотивацией, но при этом все равно есть сомнения, что он обыграет чеха. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.