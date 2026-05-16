В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах Англии, Италии и России. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 17 мая с коэффициентом для ставки за 4.84.

ЦСКА — «Локомотив»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Перед зимней паузой, традиционно растягивающейся в российском футболе почти на два с половиной месяца, ЦСКА и «Локомотив» входили в число главных претендентов на чемпионский титул. Однако весенняя часть сезона для обеих московских команд сложилась неудачно — борьбу за золото они постепенно проиграли «Зениту» и «Краснодару».

При этом спад ЦСКА оказался куда более болезненным. Армейцы начали терять очки уже в первых турах после рестарта сезона, а пик кризиса пришёлся на апрель. Болельщики всё громче требовали увольнения Фабио Челестини, но руководство клуба и сами футболисты долгое время публично поддерживали швейцарского специалиста. Тем неожиданнее выглядело решение расстаться с тренером буквально за несколько дней до финала Пути регионов Кубка России.

У «Локомотива» ситуация выглядела спокойнее. Михаил Галактионов не находился под серьёзным давлением, хотя вторая часть сезона для железнодорожников также получилась заметно слабее первой. Команда вылетела из Кубка России после поражения от «Крыльев Советов», однако в чемпионате всё ещё сохраняет хорошие шансы завершить сезон на третьем месте — это станет лучшим результатом клуба с 2021 года.

Букмекеры практически не выделяют фаворита предстоящего дерби. ЦСКА подходит к встрече после важной победы в Нижнем Новгороде, где удалось прервать серию из шести матчей без выигрышей. Для «Локомотива» предстоящий матч имеет серьёзное турнирное значение. Чтобы гарантировать себе бронзовые медали, команде достаточно сыграть не хуже «Спартака», которому предстоит непростой выезд в Каспийск к махачкалинскому «Динамо».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.49.

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Историю «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне вполне можно разделить на два разных этапа. В первой части чемпионата «красные дьяволы» переживали непростой период под руководством Рубена Аморима. Португальский специалист стремился внедрить собственную игровую философию, однако руководство клуба оказалось не готово ждать, пока команда полностью адаптируется к новым требованиям. В итоге тренерский штаб был отправлен в отставку.

После этого манкунианцы вновь сделали ставку на хорошо знакомый для себя путь — доверили команду человеку из «клубной семьи». На пост главного тренера пришёл Майкл Каррик, долгие годы защищавший цвета «Юнайтед» в качестве футболиста. Несмотря на скепсис со стороны экспертов и болельщиков, Каррик сумел быстро изменить атмосферу внутри коллектива и вернуть игрокам уверенность. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в Премьер-лиге и за два тура до окончания сезона практически гарантировал себе эту позицию.

Если сезон «МЮ» условно делится на две части, то у «Ноттингем Форест» всё было ещё более хаотично. Витор Перейра стал уже четвёртым тренером команды по ходу нынешнего чемпионата. Руководство клуба убеждено, что состав способен бороться за попадание в Лигу чемпионов, а потому регулярно меняло наставников в поисках результата. Такая политика едва не закончилась катастрофой — «лесники» долгое время балансировали рядом с зоной вылета. Тем не менее к выездному матчу на «Олд Траффорд» команда подходит, уже обезопасив себя от понижения в классе.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. И основания для этого вполне очевидны. Во-первых, команда Каррика ещё не оформила третье место математически, а значит мотивация у хозяев остаётся серьёзной. Во-вторых, предстоящий матч станет для манкунианцев последним домашним в текущем сезоне, что добавляет эмоционального подтекста. «Ноттингем Форест», напротив, выглядит командой, которая уже мысленно ушла в отпуск.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.61.

«Пиза» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Пиза» уже фактически смирилась с вылетом из Серии А. Команда лишилась даже теоретических шансов на спасение несколько туров назад и концовку сезона проводит без особого сопротивления. Проблемы команды носят системный характер. Перспективы в игре против одного из лидеров чемпионата выглядят крайне сомнительными.

«Наполи» подходит к матчу после неудачного результата. В предыдущем туре команда Антонио Конте неожиданно уступила дома «Болонье». Поединок первого круга получился для неаполитанцев непростым, однако над «Пизой» была одержана победа со счётом 3:2.

Для «Наполи» эта встреча имеет серьёзное турнирное значение. Несмотря на высокое место в таблице, путёвка в Лигу чемпионов ещё не гарантирована, поэтому терять очки против аутсайдера команда не имеет права.

Дополнительной проблемой для хозяев станут дисквалификации Божинова и Лойолы, которые серьёзно ослабляют и без того нестабильный состав.

С учётом текущей формы соперников, турнирной мотивации и разницы в классе «Наполи» выглядит очевидным фаворитом и имеет все шансы добиться уверенной победы.

Ставка: Победа «Наполи» с форой (-1,5) гола за 2.02.

Общий коэффициент — 4.84.