В этом экспресс разберём встречи английской Премьер-лиги и шведского Аллсвенскан. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 18 мая с коэффициентом для ставки за 4.65.

«Арсенал» — «Бёрнли»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

За два тура до конца чемпионата лондонский «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, опережая своего главного преследователя «Манчестер Сити» на два очка. В прошлом туре команда Микеля Артеты в гостях переиграла «Вест Хэм» со счётом 1:0.

Чуть ранее была победа в Лиге чемпионов в гостях над «Атлетико», которая позволила пробиться в финал турнира. Давление на «Арсенал» с каждым туром всё увеличивается, и видно, что игроки некомфортно чувствуют себя в такой ситуации и заметно нервничают. Всего осталось три игры в сезоне, и каждая из них на вес золота.

В отличие от хозяев, «Бёрнли» давно не решает никаких турнирных задач, так как давно покинул АПЛ. В прошлом туре команда с новым главным тренером Майклом Джексоном (пришёл вместо Скотта Паркера) смогла отобрать очки у «Астон Виллы». Матч завершился ничейным исходом — 2:2, при этом «Бёрнли» выглядел ничуть не хуже более сильного соперника.

Вообще у гостей слабейший состав в лиге, но характер имеется, и не верится, что тут будет разгром. Зачем «Арсеналу» тем более зря тратить силы?

Наш прогноз: победа гостей с форой +3 за 1,69.

«Юргорден» — «Сириус»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан



На протяжении последних сезоновсчитается одной из самых зрелищных команд чемпионата: много забивает и немало пропускает. Сейчас, после семи туров, у него 16 забитых и 8 пропущенных голов.

В прошлом туре был в гостях обыгран АИК (4:2), а до этого на своём поле разгромлен «Гётеборг» (6:0). Главный тренер Яни Хонкаавра второй год работает с «Юргорденом» и является апологетом атакующего стиля игры: даже забив, команда не сбавляет обороты, а продолжает гнуть свою линию.

Открытием нынешнего сезона в Швеции является «Сириус». Сейчас лидирует в чемпионате после семи туров: выиграл шесть раз и единожды сыграл вничью. При этом команда играет очень результативно и уже забила 19 мячей, пропустив 7 раз.

В последнем матче на своём поле был обыгран «Эргрюте» (2:0), до этого — «Кальмар» (3:2). За лето состав не претерпел особых изменений, тем более удивителен прогресс «Сириуса». Имея в составе Бьёркебо, Уре и Йонссона, можно смело надеяться на голы. У «Юргордена» тоже есть кому забивать (Хегланд, Лиен, Асоро).

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,63.

«Эргрюте» — «Гётеборг»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

В этом сезоне «Эргрюте» вышел в элитный шведский дивизион, и пока команде тяжело на более высоком уровне. Сейчас она идёт на 14‑м месте с пятью очками после 7 туров. В прошлой игре было поражение от «Сириуса» со счётом 0:2.

До этого «Эргрюте» потерпел неудачу в гостях в игре с ГАИС (0:4) и на своём поле сыграл вничью с «Дегерфорсом» (1:1). Перед началом сезона команду покинуло два лидера, перебравшиеся в более сильные клубы, а им на замену пришли не такие сильные футболисты.

Некогда флагман шведского футбола давно является твёрдым середняком и претендует в лучшем случае на попадание в еврокубки. Сейчас «Гётеборг» располагается на последнем месте и имеет всего три очка в активе.

Нынешний сезон складывается для дружины Стефана Бильборна очень трудно. Всему виной череда травм ведущих игроков, но сейчас ситуация стала намного легче: несколько лидеров уже вернулись в строй. В прошлом туре в упорной борьбе «Гётеборг» уступил одному из лидеров — «Хаммарбю» (0:1). По составу и опыту команда даже в таком состоянии сильнее «Эргрюте».

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,40.

