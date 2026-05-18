В этом экспресс разберём встречи в чемпионатах Англии и Бельгии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 19 мая с коэффициентом для ставки за 4.70.

«Борнмут» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

«Борнмут» подходит к матчу в великолепной форме. Команда не уступает в АПЛ уже 16 туров подряд и уверенно держится в верхней части таблицы. Последнее поражение в чемпионате «вишни» потерпели ещё в начале года.

У хозяев есть кадровые сложности. Из-за дисквалификации встречу пропустит Райан Кристи, поэтому тренерскому штабу придётся перестраивать центр поля. Вероятно, шанс появится у Тайлера Адамса или Алекса Тота. Несмотря на это, «Борнмут» остаётся очень опасным соперником дома, где уже неоднократно отбирал очки у команд из верхней части таблицы благодаря агрессивному и интенсивному футболу.

«Манчестер Сити» также находится в отличной форме. В последних десяти матчах команда Пепа Гвардиолы одержала девять побед, потеряв очки лишь в результативной игре с «Эвертоном» (3:3). Победа в финале Кубка Англии принесла Гвардиоле уже 20-й трофей в английском футболе. Важным фактором стало и возвращение Родри, который восстановился после проблем с коленом и уже успел сыграть на «Уэмбли».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ожидается непростой матч. «Борнмут» вполне способен отличиться на своём поле, однако общий уровень состава и опыт «Манчестер Сити» должны сыграть ключевую роль. Вероятнее всего, гости сумеют добиться очередной важной победы в борьбе за чемпионский титул.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.68.

«Челси» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Челси» проводит крайне нестабильный сезон и перед этим туром располагается лишь в середине таблицы АПЛ, имея 49 очков. Команда практически потеряла шансы на попадание в еврокубки, а последние результаты только подтверждают кризисное состояние лондонцев. В финале Кубка Англии синие уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1, а до этого потеряли очки в чемпионате с «Ливерпулем» (1:1) и проиграли «Ноттингем Форест» — 1:3.

Отдельно стоит отметить, что команда регулярно сталкивается с невезением в атаке: отменённые голы после VAR, незабитый пенальти и проблемы с реализацией серьёзно мешают набирать очки. Также у «Челси» сохраняются кадровые потери — вне игры Кейлеб Уайли, Роберт Санчес, Эстеван Виллиан и Джейми Гиттенс.

«Тоттенхэм», напротив, сумел прибавить после прихода Роберто Де Дзерби. Несмотря на тяжёлое положение в таблице и 17-е место, команда заметно улучшила результаты в последних турах. «Шпоры» не проигрывают уже четыре матча подряд и сумели одержать важнейшие победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Астон Виллой» (2:1), что позволило сохранить хорошие шансы на выживание.

Прогнозы и ставки на футбол

Матч обещает получиться напряжённым. «Челси» выглядит фаворитом за счёт более высокого класса исполнителей и домашнего поля, однако текущая форма команды вызывает большие вопросы. «Тоттенхэм» сейчас гораздо более мотивирован, поскольку продолжает борьбу за сохранение места в АПЛ.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.75.

«Генк» — «Антверпен»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Генк» продолжает борьбу за попадание в еврокубки, однако стабильности клубу по-прежнему не хватает. После уверенной победы над «Вестерло» коллектив допустил две ничьи подряд, затем проиграл «Шарлеруа», но позже снова обыграл «Вестерло» со счётом 3:0 и сумел увезти очки из Льежа. Главной сильной стороной «Генка» остаётся надёжная оборона, хотя в атаке команда временами испытывает серьёзные трудности.

Статистика личных встреч в последние годы говорит в пользу «Генка». Команда выиграла пять из десяти последних матчей против «Антверпена», а в период с 2023 по 2024 год выдала серию из четырёх сухих побед подряд. В нынешнем сезоне соперники уже обменялись успешными матчами: «Антверпен» выиграл дома 3:0, а затем «Генк» взял реванш в плей-офф — 2:1.

Для «Антверпена» концовка сезона складывается крайне тяжело. Команда проиграла три матча подряд с общим счётом 0:9, окончательно выпала из борьбы за еврокубки и отправила в отставку главного тренера Йозепа Остинга. Особенно болезненными стали поражения от «Шарлеруа» и «Лёвена», где красные выглядели откровенно слабо.

Матч обещает получиться напряжённым. «Генк» выглядит фаворитом благодаря более стабильной игре и мотивации в борьбе за еврокубки, однако смена тренера способна придать «Антверпену» дополнительный импульс. Гости вполне могут оказать серьёзное сопротивление, но добиться победы на выезде им будет крайне непросто.

Ставка: Победа «Генка» за 1.60.

4.70 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.70.