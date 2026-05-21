Скандинавы сделают шаг на пути к плей-офф ЧМ?

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 2.30

В матче группы В чемпионата мира сборная Швеции сыграет против сборной Италии. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 22 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Швеция — Италия с коэффициентом для ставки за 2.30.

Швеция

Турнирная таблица: Сборная Швеции замыкает топ-4 группы В чемпионата мира. Скандинавы в 4 матчах набрали 6 очков.

Последние матчи: В рамках четвёртого тура ЧМ-2026 шведы нанесли крупное поражение Словении (6:0). В составе скандинавской сборной по шайбе забросили Роберт Хагг и Маттиас Экхольм. По дублю на свой счёт записали Якоб Де ла Роз и Лукас Рэймонд.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: На чемпионате мира в Швейцарии хоккеисты из Скандинавии одержали победу не только над словенцами, но и над сборной Дании (6:2). В матчах против Чехии (3:4) и Канады (3:5) сборная Швеция потерпела поражения.

Италия

Турнирная таблица: Сборная Италии пока не набрала очков в нынешнем розыгрыше чемпионата мира, команда на последнем 8-м месте в группе В.

Последние матчи: Итальянцы фактически лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проиграв Чехии (1:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: На ЧМ-2026 сборная Италии практически не забивает, всего две шайбы. Во всех матчах группового этапа итальянские хоккеисты потерпели фиаско, проиграв не только чехам, но и Норвегии (0:4), Словакии (1:4) и Канаде (0:6).

Статистика для ставок

На Олимпиде-2026 Швеция разгромила Италию (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.03, ничья — в 21.00, а победа Италии — в 52.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 6.5 — за 2.10.

Прогноз: Сборная Швеции играет с командой, которая в среднем пропускает 4 шайбы за игру. К тому же игра на Олимпийских играх показала, что скандинавы на голову сильнее итальянцев. Ждем крупной победы желто-синих.

Ставка: Фора Швеции (-5.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В среднем за матч Швеция забивает 6-7 голов, так что ожидаем результативной игры со стороны скандинавов.

Ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.30.