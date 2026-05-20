В матче группы А чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет против сборной Великобритании. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 21 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Швейцария — Великобритания с коэффициентом для ставки за 2.25.
Швейцария
Турнирная таблица: Сборная Швейцария — единоличный лидер группы А, набрав 12 очков из 12 возможных.
Последние матчи: В рамках четвёртого игрового дня чемпионата мира швейцарцы разгромили Австрию (9:0). Тео Рошетт, Дамиен Риат и Нико Хишер оформили по дублю, ещё по шайбе в сетку ворот соперника также забросили Тимо Майер, Кристоф Берчи, Калвин Туркоф.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Швейцария одержала победу в пятом матче подряд, выиграв также у Германии (6:1), Латвии (4:2) и США (3:1). Лидер группы А ЧМ-2026 также добился успеха на Шведских играх против Чехии (6:1).
Великобритания
Турнирная таблица: Сборная Великобритания занимает 8-е место в группе А, не набрав ни одного очка после трёх сыгранных матчей.
Последние матчи: В третьем матче чемпионата мира британцы потерпели крупное поражение от Венгрии (0:5).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Хоккеисты из Великобритании на чемпионате мира потерпели фиаско в матчах против США (1:5) и Австрии (2:5).
Статистика для ставок
- Сборная Швейцарии набрала 12 очков из 12 возможных на ЧМ-2026
- Сборная Великобритания — аутсайдер группы А ЧМ-2026
- На чемпионатах мира 2021 и 2024 Швейцария одержала две победы над Великобританией (3:0, 6:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.02, ничья — в 23.00, а победа Великобритании — в 67.00.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6.5 — за 1.95.
Прогноз: В том что Швейцария одержит победу — нет сомнений. Ожидаем от лидера группы А крупной победой над Великобританией.
Ставка: Фора Швейцарии (-5.5) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: В среднем за матч швейцарцы забрасывают во ворота соперников 6-7 шайб. Ожидаем результативного хоккея и в поединке против Великобритании.
Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 1.85.