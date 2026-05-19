В этом экспрессе разберём стыковые матчи в РПЛ, а также финал Лиги Европы. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 20 мая с коэффициентом для ставки за 4.00.

«Ротор» — «Акрон»

Футбол. РПЛ. Стыковые матчи

«Ротор» провёл крайне неоднозначный, но в итоге успешный сезон в Первой лиге. Осенью волгоградцы под руководством Дениса Бояринцева держались в середине таблицы и к зимней паузе занимали лишь восьмое место. Переломным моментом стало назначение Дмитрия Парфёнова в декабре. Новый тренер быстро изменил игру команды и выдал впечатляющую серию из 12 матчей без поражений.

Особенно ярко «Ротор» проявил себя в матчах против лидеров турнира. Волгоградцы сумели обыграть «Факел» (1:0), а затем уверенно справились с будущим чемпионом — «Родиной» (2:0). В итоге команда заняла четвёртое место и впервые после вылета из РПЛ в 2021 году добралась до стыковых матчей.

У «Акрона» ситуация прямо противоположная. После неплохой первой части сезона команда провалила весну и почти не побеждала. Единственный успех за длительный период пришёлся на матч с «Балтикой», после чего тольяттинцы снова ушли в серию поражений.

Ключевыми стали последние туры: поражения от «Краснодара» и «Ростова», а затем болезненный разгром от «Крыльев Советов» со счётом 1:4. После этой неудачи руководство клуба отправило в отставку Заура Тедеева. Главной проблемой «Акрона» остаётся оборона — после зимней паузы команда слишком много пропускает и регулярно допускает ошибки у своих ворот.

Ставка: «Акрон» не проиграет за 1.51.

«Урал» — «Динамо» Махачкала

Футбол. РПЛ. Стыковые матчи

«Урал» завершил сезон Первой лиги на третьем месте и получил право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. Екатеринбургская команда набрала 61 очко в 34 турах, одержав 18 побед при девяти поражениях. Отставание от второй строчки оказалось довольно серьёзным — семь баллов, однако в целом сезон для клуба можно назвать успешным.

Концовка сезона получилась неоднозначной. После побед над «Торпедо», «Челябинском» и КАМАЗом екатеринбуржцы уступили «Шиннику» и «Черноморцу». Тем не менее дома «шмели» продолжают играть достаточно уверенно и в последних пяти матчах на своём поле пропустили лишь один мяч.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон РПЛ на 14-м месте и лишь на три очка опередило зону прямого вылета. Команда одержала всего пять побед за 30 туров и в концовке чемпионата испытывала серьёзные проблемы.

Главной ударной силой «Динамо» остаётся Гамид Агаларов, который забил семь мячей в чемпионате.

Несмотря на неудачную серию, махачкалинцы наверняка сделают ставку на осторожный футбол. Для команды сейчас главное — сохранить место в РПЛ, поэтому открываться с первых минут гости вряд ли станут.

Ставка: Обе не забьют за 1.59.

«Фрайбург» — «Астон Вилла»

Футбол. Лига Европы. Финал

«Фрайбург» проводит один из лучших еврокубковых сезонов в своей истории. Команда Юлиана Шустера уверенно прошла общий этап Лиги Европы, а затем выбила из турнира «Генк», «Сельту» и «Брагу». Особенно стоит отметить характер немецкого клуба: после поражений на выезде «Фрайбург» находил возможность прибавить дома и переламывал ход противостояний. В атаке команда активно использует фланги, а дома традиционно играет намного увереннее.

При этом сезон в Бундеслиге показал и слабые стороны коллектива. «Фрайбург» не всегда стабилен в обороне, особенно против быстрых и технически сильных соперников. Команда нередко позволяет создавать моменты у своих ворот, а в матчах против топ-клубов часто уступает в скорости принятия решений и классе исполнителей.

«Астон Вилла» подходит к финалу в статусе более опытного и сбалансированного коллектива. Унаи Эмери прекрасно умеет готовить команды к решающим матчам еврокубков, а Лига Европы давно считается его любимым турниром. Бирмингемцы по ходу плей-офф выглядели очень уверенно: были пройдены «Лилль», «Болонья» и «Ноттингем Форест», причем в ключевых встречах английский клуб демонстрировал очень зрелый футбол.

Дополнительным плюсом для «Виллы» является то, что команда уже решила задачу попадания в Лигу чемпионов через АПЛ. Давление в этом плане на игроков минимальное, а значит, можно полностью сосредоточиться на борьбе за трофей. В атаке у англичан значительно больше вариативности, а уровень исполнителей в средней линии и нападении выглядит выше, чем у соперника.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 1.67.

