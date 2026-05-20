прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 1.79

В шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 21 мая. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.79.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» закончил на 3-м месте в таблице Восточной конференции с 94 очками в активе.

Последние матчи: После трех побед кряду над «Металлургом» Мг, определивших исход полуфинальной серии, «Ак Барс» по разу проиграл «Локомотиву» в гостях (1:3) и дома (1:4).

Между неудачными встречами казанцы установили две победы (5:1, 2:1). В пятой игре, прошедшей в Ярославле, команда Анвара Гатиятулина в очередной раз потерпела крупное поражение (1:4).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Ак Барс» потерпел три поражения. В подобной ситуации по ходу текущего розыгрыша плей-офф казанцы оказались впервые.

В четырех встречах против «Локомотива» пределом атакующей продуктивности команды Анвара Гатиятулина являлись одна-две шайбы. Между тем четырежды в шести последних играх «Ак Барс» пропускал не менее 3 голов.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: «Локомотив» по итогам главного турнира закрепился на 1-й позиции в таблице Запада, набрав 98 очков.

Последние матчи: В рамках драматичной развязки предыдущей серии «Локомотив» трижды кряду обыграл «Авангард», а вскоре — продлил серию благодаря победе над «Ак Барсом» (3:1).

Первое за пять матчей поражение команда Боба Хартли потерпела 13 мая дома (1:5). В Казани «Локомотив» также взял верх (4:1) и дал осечку (1:2). В игре №5 ярославцы учинили очередную расправу (4:1).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: Впервые с момента эпичного полуфинала «Локомотив» владеет инициативной и близок ко второму чемпионству за два года. На текущее время ярославцы переигрывают «Ак Барс» и по атакующей эффективности, и по темпу борьбы.

Трижды в пяти предыдущих матчах команда Боба Хартли забивала 3 шайбы или более, а в четырех случаях не пропускала больше 2 голов. Ранее в девяти гостевых кубковых встречах «Локомотив» установил семь побед.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 10 домашних матчах из 11 последних

«Ак Барс» не пропускал больше 1 гола в 5 домашних матчах из 7 последних

В 4 последних личных встречах на льду «Ак Барса» было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 3.98, победа «Локомотива» — в 2.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 5.5 — за 1.79.

Прогноз: В условиях отсутствия права на ошибку «Ак Барс» будет стремиться к образцовому тактическому исполнению в ущерб атакующей манере, тем самым сбивая общий темп и понижая результативность.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.79.

Прогноз: В домашних стенах по ходу всего сезона «Ак Барс» демонстрирует уверенную игру, а в контексте конкретной серии постарается вновь поднажать и сравнять счет.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.74.