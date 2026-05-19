Вернутся ли американцы в борьбу за место в плей-офф?

прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.95

В матче группы А чемпионата мира сборная США сыграет против сборной Германии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 20 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч США — Германия с коэффициентом для ставки за 1.95.

США

Турнирная таблица: После трёх туров США потеряли место в топ-4 группы А. Американская сборная расположилась на пятой строчке, набрав три очка.

Последние матчи: Сборная США потерпела крупное поражение в матче против Финляндии, пропустив в свои ворота шесть шайб, забив в ответ всего два гола (2:6).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В нынешнем розыгрыше чемпионата мира американские хоккеисты одержали всего одну победу над Великобританией (5:1), но проиграли Швейцарии в стартовой игре (1:3).

Германия

Турнирная таблица: Сборная Германии пока не набрала очков в нынешнем розыгрыше чемпионата мира. Хоккеисты Харольда Крайса занимают последнее 8-е место в таблице.

Последние матчи: Немецкие хоккеисты не смогли забить сборной Латвии в третьем туре ЧМ-2026, пропустив в собственные ворота две безответные шайбы (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Сборная Германии проиграла в третьем матче подряд и все в рамках чемпионата мира. В стартовых играх немецкие хоккеисты уступили Финляндии (1:3) и Швейцарии (1:6).

Статистика для ставок

Сборная США занимает 5-е место в группе А ЧМ-2026

Сборная Германии занимает 8-е место в группе А ЧМ-2026

В 2026-м году США дважды обыграл Германию: сначала на Олимпиаде (5:1), затем в товарищеской игре (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.42, ничья — в 5.50, а победа Германии — в 6.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Сборная Германии — не тот соперник, которого стоит опасаться американцам. Во-первых, перед сборной США клуб-аутсайдер группы. Во-вторых, США в этом году дважды обыграли Германию, и обе с крупным счётом.

Ставка: Фора США (-2) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В среднем за матч сборная США забрасывает по 5 шайб. Можно рискнуть в пользу результативного поединка.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.03.