В матче группы А чемпионата мира сборная США сыграет против сборной Германии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 20 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч США — Германия с коэффициентом для ставки за 1.95.
США
Турнирная таблица: После трёх туров США потеряли место в топ-4 группы А. Американская сборная расположилась на пятой строчке, набрав три очка.
Последние матчи: Сборная США потерпела крупное поражение в матче против Финляндии, пропустив в свои ворота шесть шайб, забив в ответ всего два гола (2:6).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В нынешнем розыгрыше чемпионата мира американские хоккеисты одержали всего одну победу над Великобританией (5:1), но проиграли Швейцарии в стартовой игре (1:3).
Германия
Турнирная таблица: Сборная Германии пока не набрала очков в нынешнем розыгрыше чемпионата мира. Хоккеисты Харольда Крайса занимают последнее 8-е место в таблице.
Последние матчи: Немецкие хоккеисты не смогли забить сборной Латвии в третьем туре ЧМ-2026, пропустив в собственные ворота две безответные шайбы (0:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Сборная Германии проиграла в третьем матче подряд и все в рамках чемпионата мира. В стартовых играх немецкие хоккеисты уступили Финляндии (1:3) и Швейцарии (1:6).
Статистика для ставок
- Сборная США занимает 5-е место в группе А ЧМ-2026
- Сборная Германии занимает 8-е место в группе А ЧМ-2026
- В 2026-м году США дважды обыграл Германию: сначала на Олимпиаде (5:1), затем в товарищеской игре (5:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.42, ничья — в 5.50, а победа Германии — в 6.00.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.
Прогноз: Сборная Германии — не тот соперник, которого стоит опасаться американцам. Во-первых, перед сборной США клуб-аутсайдер группы. Во-вторых, США в этом году дважды обыграли Германию, и обе с крупным счётом.
Ставка: Фора США (-2) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: В среднем за матч сборная США забрасывает по 5 шайб. Можно рискнуть в пользу результативного поединка.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.03.