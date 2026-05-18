В матче группового этапа чемпионата мира Латвия встретится с Австрией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 19 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Латвия — Австрия с коэффициентом для ставки за 2.02.

Латвия

Турнирное положение: После двух туров общего этапа Латвия находится на 5-м месте в группе А с 3 очками в активе, по дополнительной разнице отставая от 4-х США.

Последние матчи: Перед чемпионатом мира Латвия провела восемь товарищеских матчей, цикл которых завершила двумя непростыми победами над Норвегией (3:2, от, 4:3, бул.).

На первенстве в Цюрихе команда Харийса Витолиньша дебютировала неудачно — уступила Швейцарии (2:4). Во втором матче латвийцы добились скромной победы над Германией (2:0).

Не сыграют: У Латвии потерь нет.

Состояние команды: Одна победа в двух турах повышает шансы Латвии на попадание в топ-4 в группе и выход в плей-офф. В рамках весенней кампании балтийцы выиграли в семи матчах из десяти.

Пока ни в одной встрече на этом ЧМ команда Харийса Витолиньша не забивала больше 2 голов. При этом в шести последних официальных играх латвийцы потерпели четыре поражения.

Австрия

Турнирное положение: Австрия на момент написания возглавляет группу А. В двух турах команда набрала 6 очков и по дополнительной разнице обошла Финляндию и Швейцарию.

Последние матчи: В ходе подготовительной кампании к ЧМ Австрия потерпела четыре поражения кряду, но завершила ее крупной победой над Словенией (4:1).

В двух официальных матчах в Швейцарии команда Роджера Бадера выдала топ-исполнение. В частности, уверенные результаты австрийцы установили против Великобритании (5:2) и Венгрии (4:2).

Не сыграют: У Австрии потерь нет.

Состояние команды: Сборная Австрии начала турнир наилучшим образом: 6 набранных очков на старте позволили прописаться в числе лидеров и утвердиться в качестве претендента на топ-4.

С учетом предыдущих товарищеских матчей беспроигрышная серия команды Роджера Бадера увеличилась до трех. Во всех играх на этом коротком отрезке австрийцы забивали 4 шайбы или более.

Статистика для ставок

Австрия не проигрывает на протяжении 3 матчей кряду

В 3 личных встречах из 4 последних было забито 6 или более голов

Латвия победила в 3 личных встречах из последних 5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Латвии оценивается букмекерами в 1.77, ничья — в 4.40, а победа Австрии — в 3.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

Прогноз: На текущее время австрийцы удачно справляются с прямыми конкурентами. Демонстрируя вариативную атакующую игру против сопоставимых по уровню соперников, команда Бадера способна разобраться с Латвией.

Ставка: Австрия не проиграет за 2.02.

Прогноз: Латвия испытывает серьезные проблемы с вариативностью в нападении, поэтому в очередной встрече сосредоточится на плотной обороне, продавить которую Австрии до поры будет непросто.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.83.