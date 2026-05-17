В седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Баффало» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «КиБэнк-центре» 19 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Баффало — Монреаль с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Баффало»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Баффало» закончил на 2-м месте в таблице Восточной конференции со 109 баллами на счету, на 4 пункта отстав от 1-й «Каролины».
Последние матчи: В начале четвертьфинального раунда «Баффало» забрал победный результат (4:2), за которым последовали два крупных поражения (1:5, 2:6).
В матче №4 команда Линди Раффа вновь выиграла (3:2), но следом устроилась на крупную отрицательную разницу (3:6). В последней игре «Сейбрз» выдали мощный атакующий перфоманс (8:3) и сравняли счет в серии — 3-3.
Не сыграют: Джастин Данфорт, Иржи Кулих, Ной Остлунд.
Состояние команды: После трех поражений в четырех матчах «Баффало» больше не мог ошибиться, поэтому в Канаде выдал безумную по содержанию игру, прибив соперников атакующей агрессией.
Впервые в нынешнем плей-офф «Сейбрз» забросили больше 6 голов. Между тем в пяти кубковых встречах из двенадцати команда Линди Раффа вколачивала 4 шайбы или более, тогда как в шести случаях пропускала минимум трижды.
«Монреаль»
Путь к плей-офф: На общем этапе чемпионата «Баффало» набрал 106 очков, обосновавшись на 4-й позиции в таблице Восточной конференции.
Последние матчи: В 1/4 финала «Монреаль» уступил в первой игре (2:4), но уверенно взял верх над «Баффало» в двух следующих (5:1, 6:2).
Развить успех в домашних стенах «Канадиенс» не удалось (2:3), зато в Нью-Йорке команда Мартена Сан-Луи показала высокий класс атакующего исполнения (6:3). Когда дело дошло до матча в Квебеке, «Монреаль» вновь потерпел неудачу (3:8).
Не сыграют: Патрик Лайне.
Состояние команды: Для «Монреаля» последнее поражение в домашних стенах стало четвертым в шести матчах в рамках Кубка. Тем временем вторая подряд серия «Канадиенс» дошла до седьмой игры.
Перед предстоящим выездом в Нью-Йорк команда Мартена Сан-Луи установила пять побед в семи гостевых встречах в плей-офф. В двух последних «Канадиенс» забили суммарно 11 голов.
Статистика для ставок
- «Монреаль» победил в 4 гостевых матчах из 5 последних
- «Монреаль» одержал 8 побед в 11 последних матчах на территории «Баффало»
- В 7 последних личных встречах на льду «Баффало» было забито 6 или более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.17, победа «Монреаля» — в 2.59.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.
Прогноз: Серия «Баффало» и «Монреаля» проходит в темповом ритме — команды перехватывают инициативу и, как правило, демонстрируют высокую результативность, которая, весьма вероятно, будет сопровождать и седьмую игру.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.
Прогноз: По ходу этого плей-офф — в том числе и в 1/4 — «Монреаль» неплохо смотрелся на выезде и решал исходы больших матчей, поэтому в Буффало канадцы едут с довольно высокими шансами.
Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.96.