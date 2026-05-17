В матче группового этапа чемпионата мира Германия встретится с Латвией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 17 мая. Начало матча — в 21:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Германия — Латвия с коэффициентом для ставки за 2.24.

Германия

Турнирное положение: На чемпионате мира 2025 года сборная Германии заняла 5-е место в группе B. На старте нового турнира немцы остались без набранных очков.

Последние матчи: Неделями ранее в процессе подготовки к ЧМ Германия дважды обыграла Словакию (3:1, 3:1) и установила две победы над Австрией (4:3, 5:2).

Крупным поражением немцев закончилась контрольная встреча с США (2:5). В первом туре общего этапа чемпионата мира команда Харольда Крайса уступила Финляндии (1:3).

Не сыграют: У Германии нет потерь.

Состояние команды: До безуспешной встречи с Финляндией в первом туре ЧМ сборная Германии установила четыре победных результата в семи контрольных встречах.

Четырежды в матчах против равных по классу соперников немцы забивали 3 шайбы или более, тогда как против элитных команд — от Чехии и США — пропускали 4-5 голов.

Латвия

Турнирное положение: Год назад Латвия в 7 матчах группового этапа заработала 9 очков, с которыми финишировала на 5-м месте. ЧМ-2026 года балтийцы начали с потери 3 очков.

Последние матчи: В серии майских подготовительных матчей Латвия победила (5:1) и проиграла Словакии (2:5), после чего дважды одержала верх над Норвегией (3:2, от, 4:3, бул.).

В официальных международных матчах латвийцы дебютировали против Швейцарии. На площадке хозяев турнира команда Харийса Витолиньша потерпела поражение (2:4).

Не сыграют: У Латвии нет потерь.

Состояние команды: На турнире в Швейцарии сборная Латвии намерена вести борьбу за плей-офф — то, с чем команда не справилась в рамках соревнования 2025 года.

Без учета серии товарищеских матчей, Латвия проиграла в четырех официальных встречах из предыдущих пяти. Четырежды в этих матчах результативность бордовых не превышала показатель в 2 гола.

Статистика для ставок

Германия победила в 3 личных встречах из 4 последних

Латвия не забивала больше 1 гола в 3 личных встречах из 4 последних

Германия забрасывала 3 шайбы или более в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.64, ничья — в 4.60, а победа Латвии — в 4.27.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Встречу с Германией сборная Латвии может воспринимать как борьбу сопоставимых по уровню соперников. За счет командной дисциплины и высокой самоотдачи бордовые способны выискать свой шанс.

Ставка: Латвия не проиграет за 2.24.

Прогноз: Обе команды не самым лучшим образом реализуют свои атакующие идеи, поэтому высокой результативности в личной встрече скорее не предвидится.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.