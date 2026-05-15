В шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Белл-центре» 17 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: «Монреаль» закончил главный турнир со 106 очками в наличии. В таблице Востока «Канадиенс» закрепились на 4-м месте, по дополнительным цифрам уступив 3-й «Тампе».

Последние матчи: После семи равных матчей против «Тампы» «Монреаль» потерпел поражение (2:4) и одержал одну победу (5:1) на старте четвертьфинальной серии с «Баффало».

В домашних стенах команда Мартена Сан-Луи выиграла крупно (6:2) и допустила очередную неудачу (2:3). Возвращение в Нью-Йорк обернулось еще одним крупным локальным успехом (6:3).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» добился третьей победы в пяти матчах, две из которых были установлены на территории «Баффало». Всякий раз эти результаты «Канадиенс» подкрепляли 5 голами или более.

Перед предстоящим шестым матчем в Квебеке команда Мартена Сан-Луи потерпела три поражения в четырех встречах на домашнем льду и ни разу не пробила показатель в 2 заброшенные шайбы.

«Баффало»

Путь к плей-офф: В таблице Восточной конференции «Баффало» прописался на 2-й позиции со 109 очками на счету, на 4 турнирных пункта отстав от лидера — «Каролины».

Последние матчи: Второй кубковый раунд «Баффало» начал с победы (4:2), за которой последовали два поражения (1:5, 2:6).

Пара разгромов сменилась на успешный результат четвертой игры (3:2). Однако на домашнем льду команда Линди Раффа дала третий по ходу противостояния с «Монреалем» жесткий сбой (3:6).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Иржи Кулих, Ной Остлунд.

Состояние команды: Три поражения в пяти встречах лишают «Баффало» права на ошибку в теоретических шестом и седьмом матчах. Для «Сейбрз» эта неудача стала четвертой за последние семь игр.

Трижды в серии с «Монреалем» нью-йоркская команда пропускала 5 или более голов. Между тем только в одной гостевой встрече в нынешнем плей-офф из пяти коллектив Линди Раффа не выиграл.

«Баффало» победил в 6 гостевых матчах из 7 предыдущих

«Баффало» добился 2 побед в 3 последних матчах на льду «Монреаля»

В 12 личных встречах из 13 последних было забито 6 или более голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.40, победа «Баффало» — в 3.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: По ходу этого плей-офф «Баффало» здорово играет в гостях, но «Монреаль» дома будет предельно заряжен на выход в полуфинал.

Ставка: «Монреаль» победит за 2.04.

Прогноз: В большинстве матчей этого противостояния «Канадиенс» умело нарушали оборонительную структуру «Сейбрз» и выходили на высокий показатель голов. Тем же самым канадцы займутся в ближайшем матче в родных стенах.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3.5 за 2.10.