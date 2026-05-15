прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 2.05

В матче группы А чемпионата мира сборная Великобритании сыграет против сборной Австрии. Игра пройдет в швейцарском Цюрихе на «Свисс Лайф Арене» 16 мая, начало — в 13:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Великобритания — Австрия с коэффициентом для ставки за 2.05.

Великобритания

Турнирная таблица: Сборная Великобритании вышла в Топ-дивизион чемпионата мира, заняв первое место в первом дивизионе. В пяти матчах хоккеисты Питера Расселла набрали 12 очков, опередив в турнирной таблице Италию, Украину, Японию, Польшу и Румынию.

Последние матчи: Перед стартом чемпионата мира британцы провели четыре товарищеских матча против сборной Италии. Великобритания одержала две победы (5:3, 4:1) и потерпела два поражения (0:2, 4:6).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Состояние команды: Британцы делают ставку на опытных хоккеистов Роберта Дауда и Бретт Перлини. Сборная достаточно возрастная — в команде много игроков старше 30 лет.

Австрия

Турнирная таблица: На прошлом чемпионате мира сборная Австрии дошла до четвертьфинала, где уступила с крупным счётом Швейцарии (0:6). В группе А австрийцы заняли 4 место, набрав 10 очков.

Последние матчи: Перед стартом чемпионата мира сборная Австрии провела 8 товарищеских матчей, выиграв у Словении (4:1), Италии (3:2 ОТ), Латвии (4:3). В остальных поединках австрийцы проиграли Германии (2:5, 3:4), Чехии (0:4, 1:5), Латвии (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Австрийцы подходят к чемпионату мира в статусе крепкого середняка элитного дивизиона. Сборная не ставит цель — оказаться в призерах любой ценой. Главная задача команды — сохранить место в Топ-дивизионе и побороться за выход в плей-офф чемпионата мира.

Статистика для ставок

Сборная Великобритании вернулась в Топ-дивизион чемпионата мира

В прошлом розыгрыше чемпионата мира сборная Австрии дошла до четвертьфинала

На чемпионате мира-2024 Великобритания обыграла Австрию (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Австрии оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 5.40, а победа Великобритании — в 5.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: С последней очной встречи австрийцев и британцев прошло 2 года. Тогда Великобритания переиграла Австрию с разницей в две шайбы. Сейчас же британцы балансируют между дивизионами, а австрийцы борются за место в плей-офф. Ждем, что сборная Австрии начнёт выступление на чемпионате мира с победы.

2.05 Фора Австрии (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Великобритания — Австрия принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора Австрии (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В среднем за матч сборные Великобритании и Австрии забрасывают по 3 шайбы.

1.87 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Великобритания — Австрия принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.87.