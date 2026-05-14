В матче группы В чемпионата мира сборная Чехии сыграет против сборной Дании. Игра пройдет в швейцарском Фрибурге на «БСФ Арене» 15 мая, начало — в 21:20 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Чехия — Дания с коэффициентом для ставки за 1.95.

Чехия

Перед стартом ЧМ: Сборная Чехии в 2024 выиграла золото чемпионата мира. Команда перед стартом нового сезона сохранила костяк. В обороне команда делает ставку на опытных хоккеистов Филипа Гронека и Радко Гудаса.

Последние матчи: Чехи перед началом чемпионата мира выступили на шведских играх, выиграв у Швеции (3:1) и проиграв Швейцарии (1:6), Финляндии (2:3).

Не сыграют: Из-за травмы сборной Чехии не поможет защитник Филип Гронек.

Состояние команды: Состав сборной Чехии выглядит сбалансированным и сыгранным. В команде остались ключевые игроки Лукаш Седлак, Доминик Кубалик, Филип Гронек, Роман Червенка. Лидеры чешской команды способны решать эпизоды в ключевых моментах и принести победу.

Дания

Перед стартом ЧМ: Сборная Дании подходит к чемпионату мира в статусе крепкого середнячка. Скандинавов уже не воспринимают как явного аутсайдера. В составе команды ключевыми игроками являются Йоахим Блихвельд и Оскар Блихвельд. Они задают темп в атаке и часто реализуют большинство.

Последние матчи: Перед стартом чемпионата мира датчане провели шесть матчей, одержав победы над Словакией (3:0), Венгрией (7:4), Норвегией (3:1), а также проиграв Словакии (2:4), Финляндии (5:10), Латвии (1:2 Б).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В контрольных матчах датчане старались действовать строго от обороны, делая упор на дисциплину и компактность в своей зоне. В целом скандинавы подходят к чемпионату мира, как организованная команда, но в играх против топ-сборных Дания может уступать в индивидуальном мастерстве.

Статистика для ставок

Сборная Чехии одержала одну победу в пяти матчах

В матче против Словакии перервалась трёхматчевая победная серия Дании

На Олимпиаде Чехия переиграла Данию (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.70, а победа Дании — в 6.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Чехия в среднем за матч забивает по 2-3 гола. Хоккеисты Радима Рулика способны одержать победу над датчанами в игре первого тура чемпионата мира.

Ставка: Фора Чехии (-2) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Чехи и датчане в среднем за матч забрасывают по две шайбы. Не исключаем, что соперники сыграют по низам в стартовой игре чемпионата мира.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.93.