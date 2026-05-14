прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 1.71

В матче группового этапа чемпионата мира Канада встретится со Швецией. Игра пройдет на «БФС Арене» 15 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Швеция с коэффициентом для ставки за 1.71.

Канада

Турнирное положение: На последнем чемпионате мира Канада вышла в четвертьфинал, где сенсационно уступила Дании (1:2) и второй раз кряду не попала в топ-3.

Последние матчи: Предыдущим крупным турниром для Канады была Олимпиада в Милане. «Кленовые листья» под руководством Джона Купера дошли до финала, где проиграли США (1:2, от).

Перед началом чемпионата мира в Швейцарии команда Миши Донскова прошлась по Франции (6:1) и прибила сборную Венгрии (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У Канады потерь нет.

Состояние команды: На турнир в Швейцарию Канада везет мощный состав, заточенный под борьбу за золото. На фоне двух лет без медалей «кленовые листья» надеются пошуметь на предстоящем чемпионате.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

До майского мирового форума канадцы проиграли олимпийский финал с тренерским штабом Джона Купера. Руководить командой в ближайшие недели будет Миша Донсков, в штаб которого вошли Спенсер Карбери и Райан Гуска.

Швеция

Турнирное положение: На прошлогоднем турнире сборная Швеции добралась до матча за третье место, в котором прибила Данию (6:2) и завоевала бронзу.

Последние матчи: В рамках международных матчей Швеция победила в Евротуре, причем сделала это досрочно — на чешском этапе, в конце апреля и начале мая.

На этом фоне домашняя стадия превратилась в формальность. В рамках Кубка Beijer команда Сэма Халлама уступила Чехии (1:3), прибила Швейцарию (3:0) и была разгромлена Финляндией (1:5).

Не сыграют: У Швеции потерь нет.

Состояние команды: К чемпионату мира Швеция подходит в статусе победителя Евротура и одной из сильнейших команд, не представляющих Северную Америку.

Годом ранее шведы завоевали бронзу, хотя каждую кампанию в рамках чемпионата мира рассматривают в контексте попыток добраться до матча за золото. Текущий состав «трех корон» предполагает аналогичные задачи.

Статистика для ставок

Канада победила в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 последних личных встречах было забито 6 или более голов

Канада не проигрывает в основное время на протяжении 8 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.57, а победа Швеции — в 4.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Канадцы со всей серьезностью подходят к этому турниру, а их вариативная атакующая линия накануне была дополнена Сидни Кросби. На этом фоне «кленовые листья» готовы выдать уверенный старт, прибив крепкую сборную Швеции.

1.71 Индивидуальный тотал Канады больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Канада — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Индивидуальный тотал Канады больше 3 за 1.71.

Прогноз: С высокой результативностью — шансы увидеть которую также растут — команда Миши Донскова сумеет грамотно распорядиться преимуществом, доведя встречу до закономерной победы.

1.71 Канада победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Канада — Швеция принесёт чистый выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Канада победит за 1.71.