прогноз на матч Кубка Стэнли за 1.86

В шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Анахайм» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Хонда-центре» 15 мая. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.86.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: Общий этап сезона «Анахайм» завершил на 7-й строчке Западной конференции с 92 очками на счету. На 2 турнирных пункта «Дакс» обогнали 8-й «Лос-Анджелес».

Последние матчи: Четвертьфинальную серию против «Вегаса» «Анахайм» начал с гостевого поражения (1:3), но продолжил победой с таким же результатом (3:1).

На домашней площадке «Дакс» крупно проиграли (2:6), после чего забрали пятый матч (4:3). Возвращение в Неваду тем временем обернулось еще одной неудачей (2:3, от).

Не сыграют: Петр Мразек, Радко Гудас, Дрю Хендерсон.

Состояние команды: «Анахайм» по-прежнему доставляет массу дискомфорта «Вегасу», и, несмотря на 2-3 в серии, непременно поборется с нестабильным топом в домашних условиях.

Ранее на своей территории «Дакс» зафиксировали четыре победы в пяти матчах. Во всех выигранных встречах на этом отрезке команда Джоэля Кенневилля забивала 3 шайбы или более.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного чемпионата «Вегас» заработал 95 очков, с которыми финишировал на 4-й строчке Западной конференции.

Последние матчи: После шести матчей и трех побед подряд над «Ютой» «Вегас» взял верх в первой четвертьфинальной встрече с «Анахаймом» (3:1).

В Калифорнии команда Джона Тортореллы сперва переехала «Дакс» (2:6), а затем уступила (3:4). В пятом матче «Голден Найтс» вновь были сильнее (3:2, от).

Не сыграют: Джереми Лозон, Алекс Пьетранжело, Марк Стоун.

Состояние команды: Накануне «Вегас» утвердил важнейшую победу в домашних стенах, которая приблизила команду к полуфиналу. В случае неудачи в Калифорнии решать исход серии предстоит в родной Неваде.

В очередной раз героем конкретной встречи — как ранее в противостоянии с «Ютой» — стал Павел Дорофеев, оформивший дубль, включая победную шайбу в начале третьего периода.

Статистика для ставок

«Анахайм» не проигрывал в основное время в шести матчах из семи последних у себя дома

«Анахайм» одержал 3 победы в 4 личных встречах на своей территории

В 3 последних личных встречах на территории «Анахайма» было забито 7 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.26, победа «Вегаса» — в 2.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: В Калифорнии «Вегасу» остался последний рывок. Несмотря на сложные гостевые условия, имеющие прямую связь с неуступчивостью «Дакс», команда Джона Тортореллы будет заточена под победный результат.

Прогноз: В шаге от вылета «Анахайм» намерен выйти на локальный пик системной игры и дать «Вегасу» бой, в результате которого встреча уйдет во второй в серии овертайм.

