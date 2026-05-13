Финал выглядит как противостояние двух команд с совершенно разным текущим уровнем готовности. «Лацио» делает ставку на характер, поддержку трибун и кубковый опыт, однако по качеству игры римляне заметно уступают сопернику. «Интер» сейчас выглядит значительно мощнее практически во всех компонентах: глубина состава, реализация моментов, контроль мяча и эффективность стандартов находятся на уровне чемпиона страны. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+1' Окончен первый тайм!

45' Минуту добавил арбитр к первому тайму.

45' После ошибки на фланге Бисакка, мяч оказался на линии штрафной «Интера», откуда пробил Исаксен, но его заблокировали.

43' Дюмфрис решил пробежаться по правому флангу, но его передача в штрафную не прошла.

41' Такое чувство, что матч можно заканчивать, так как римляне не планируют что-то менять и продолжают чего-то выжидать, а «нерадзурри» чуть ли не пешком перекатывают мяч на своей половине.

39' Димарко со стандарта навесил в штрафную, но отбились римляне, подобрал мяч у правого угла штрафной Барелла и выкатил его под удар Зелиньски, который плотно пробил, но выручил Мартинес.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 4 24 Владение мячом 76 0 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 2 Фолы 5

38' Марио Хила на фланге влетел в Тюрама и получил заслуженную жёлтую карточку.

35' Гооооол!!! 0:2. Дюмфрис у правого угла штрафной обокрал Тавареша, дотащил мяч до вратарской и выдал передачу на пустые ворота в адрес Лаутаро Мартинеса, который спокойно замкнул передачу.

35' Перехватили всё-таки мяч римляне, но лучше бы этого не делали.

33' Темп в матче снизился до предела, чуть ли не пешком миланцы перекатывают мяч на своей половине поля, нехотя пересекая серидину.

31' Пытаются римляне прессинговать, но забрать мяч у «нерадзурри» пока не получается.

28' Продолжает спокойно и уверенно контролировать мяч «Интер». Пока непонятно за счёт чего, «Лацио» собирается выиграть финал.

25' Димарко от правого угла подал на ближнюю штангу, но там защитники римлян вроде бы отбились, но мяч оказался у Тюрама, который с разворота попытался пробить с 11-ти метров, но слабо получилось и мимо створа. Ещё и Биссек в офсайд угодил.

23' От левого угла штрафной Димарко подал на дальнюю штангу, откуда с полулёта пробил Дюмфрис, но попал в защитника.

21' Дзакканьи прорвался по левому флангу и от края штрафной подал на дальнюю штангу, но там никого из своих не оказалось.

20' Барелла первым оказался на подборе и решился на удар из-за пределов штрафной, но сильно выше створа получилось.

18' Исаксен с правого фланга подал в штрафную на Нослина, который пробил с разворота, но его заблокировал всё тот же Биссек.

17' Стандарт был не очень удачным — Биссек головой из штрафной выбил мяч в сторону.

16' Алессандро Бастони грубо сфолил на Дзакканьи и был наказан жёлтой карточкой.

14' Гоооооол!!! 0:1. Димарко подал от правого угла на ближнюю штангу, где Тюрам выиграл верх и мяч рикошетом от Адама Марушича залетел в ворота.

13' Первый угловой в матче заработал «Интер».

12' Барелла навесил в центр штрафной с правого фланга, откуда здорово головой пробил Лаутаро Мартинес, но немного не попал в створ.

11' Глобальным территориальным преимуществом владеет «Интер».

08' Дюмфрис справа делал передачу низом в штрафную на Бареллу, но передачу перехватили римляне.

06' Раннюю жёлтую карточку получил Янн Биссекк за подкат двумя ногами под Нослина.

06' Бастони слева навес в штрафную «Лацио», но римские защитники перехватили передачу и выбили мяч из штрафной.

05' Башич сфолил в центре поля на Сучиче.

03' С первых мгновений матча «Лацио» отдаёт мяч «Интеру», давая понять, тем самым, что будет играть вторым номером.

01' Матч начался! С центра разыграли римляне.

До матча

21:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:58 Потрясающая обстановка на стадионе — настоящий праздник.

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 В Риме облачно с прояснениями, +16 градусов.

21:42 Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия); Ассистент: Стефано Алассио (Италия); Ассистент: Джованни Баччини (Италия); Резервный: Лука Цуфферли (Италия).

21:30 Матч пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия), вместимостью 68 530 зрителей.

Стартовые составы команд

Лацио: Эдоардо Мотта, Адам Марушич, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш, Патрисио Габаррон, Кеннет Тейлор, Тома Башич, Тейянни Нослин, Маттиа Дзакканьи, Густав Исаксен.

Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк, Алессандро Бастони, Мануэль Аканджи, Николо Барелла, Дензел Думфрис, Пётр Зелиньски, Федерико Димарко, Петар Сучич, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Для «Лацио» финал Кубка Италии — главный матч сезона. В Серии А команда Маурицио Сарри давно выпала из борьбы за еврокубковые позиции и располагается лишь в середине таблицы, поэтому ставка была сделана именно на кубковый турнир. Путь римлян к финалу получился крайне тяжелым: минимальная победа над «Миланом» (1:0), проход «Болоньи» и «Аталанты» только через дополнительное время и серии пенальти. При этом в основное время «Лацио» не выигрывает в Кубке Италии еще с декабря. Последняя встреча с «Интером» стала серьезным ударом по амбициям римлян — поражение 0:3 на «Стадио Олимпико» показало массу проблем в обороне и слабую реализацию впереди. Особенно тревожно выглядело то, что команда практически не создала опасных моментов даже дома. В последних пяти матчах во всех турнирах «Лацио» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения, пропустив восемь мячей.

«Интер» подходит к финалу в статусе явного фаворита. Команда Кристиана Киву уже оформила чемпионство в Серии А, набрав 85 очков и оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 баллов. Теперь миланцы нацелены на золотой дубль. К финалу «нерадзурри» подходят в отличной форме: беспроигрышная серия команды насчитывает девять официальных матчей. В последних играх «Интер» выглядит максимально убедительно. Победы над «Пармой» (2:0) и тем же «Лацио» (3:0) были добыты практически без шансов для соперников. Особенно впечатляет атакующая статистика: после мартовского спада команда забила 22 мяча за семь матчей. Причем результат делают разные футболисты — у миланцев один из самых вариативных составов в Италии.

Личные встречи

В последние годы «Интер» является крайне неудобным соперником для римлян. За девять последних очных матчей «Лацио» не одержал ни одной победы: семь выигрышей «нерадзурри» и две ничьи. В текущем сезоне миланцы уже дважды уверенно обыграли римский клуб — 2:0 дома и 3:0 на выезде. Всего за последние 43 очные встречи преимущество также на стороне «Интера»: 23 победы против 14 у «Лацио» при шести ничьих. В рамках Кубка Италии команды пересекались 18 раз: семь побед у миланцев, пять у римлян и шесть ничейных результатов. Последний финал Кубка Италии между этими соперниками состоялся в 2000 году, и тогда трофей достался «Лацио».

