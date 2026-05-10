LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях очередной недели теннисного сезона.

Сенсационное поражение Соболенко

Главным событием на корте стал оглушительный провал Арины Соболенко на турнире в Риме.

Белорусская теннисистка проиграла в третьем круге Соране Кырсте, которая в начале года сообщила, что этот сезон станет последним в ее карьере.

Соболенко легко забрала первый сет, сразу сделала брейк во втором, но потом в ее игре что-то сломалось.

«Мне кажется, я плохо играла с самого начала и до самого конца. Начала матч здорово, но потом мой уровень резко упал. Было ощущение, что тело ограничивает меня и не позволяет показывать свой лучший теннис. А она воспользовалась этим и сыграла невероятно. Практически не дала мне никаких шансов», — жаловалась Арина журналистам.

Арина Соболенко globallookpress.com

Это точно ее худший матч в этом году. Ситуацию усугубляет тот факт, что случился он сразу после слабого выступления в Мадриде, где Соболенко проиграла в четвертьфинале американке Хейли Баптист.

Правда, есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. В третьем сете Соболенко вызывала на корт врача.

«Думаю, проблема в пояснице, и это связано с бедром — из-за этого мне тяжело полноценно разворачивать корпус при ударах», — сказала первая ракетка мира.

Сорана Кырстя globallookpress.com

Еще пару месяцев назад было стойкое ощущение, что в этом году никому не удастся подвинуть Соболенко с первой строчки рейтинга. Но сейчас уже так не скажешь. После неудачной защиты титула в Мадриде и провала в Риме отрыв Арины от Елены Рыбакиной составляет 1400 очков. При этом на Ролан Гаррос ей предстоит защищать 1300 очков за прошлогодний финал.

В общем, Соболенко внезапно оказалась в очень неприятной ситуации. Потеря статуса первой ракетки мира может стать для нее серьезным психологическим ударом.

Ну а Кырстя теперь уже сомневается, надо ли ей завершать карьеру. После победы над Соболенко 36-летняя румынка призналась, что может изменить решение. Правда, только в том случае, если выиграет турнир в Риме.

Звезды пугают бойкотом

На этой неделе Арина Соболенко успела «пошуметь» не только на корте, но и за его пределами.

Всё началось с новости о том, что игроки топ-20 ATP и WTA недовольны призовыми Ролан Гаррос.

Среди недовольных, помимо Соболенко, есть еще несколько больших имен — Новак Джокович, Янник Синнер и Кори Гауфф, действующая чемпионка французского мэйджора.

Арина Соболенко globallookpress.com

В этом году призовые Ролан Гаррос выросли на 9,5% — до 61,7 миллиона евро. Победители одиночных турниров получат по 2,8 миллиона евро.

Однако если копнуть глубже, легко согласиться с тем, что теннисисты правы.

Вот один из фрагментов их заявления, которое было опубликовано в британском издании The Guardian: «В 2025 году "Ролан Гаррос" получил 395 млн евро дохода, что на 14% больше, чем годом ранее, однако призовой фонд вырос лишь на 5,4%, из-за чего доля игроков снизилась до 14,3%. При ожидаемых доходах свыше 400 млн евро в этом году доля призовых, вероятно, все равно останется ниже 15%, что значительно меньше 22%, которых добиваются игроки, чтобы привести "Большие шлемы" к уровню».

Безусловно, когда смотришь на цифры и видишь, сколько получают игроки... Мне кажется, что шоу зависит от нас. Мне кажется, что без нас не было бы турнира, этого развлечения и что мы определенно заслуживаем большего процента от доходов. Что я могу сказать? Я просто очень надеюсь, что в ходе всех переговоров, которые мы ведем, мы в какой-то момент придем к правильному решению, которое устроит всех. Думаю, в какой-то момент мы начнем бойкотировать, да. Мне кажется, это будет единственным способом для борьбы за наши права. Я стараюсь не задумываться об этом слишком много, потому что мы стараемся изо всех сил, делаем все, что можем. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти, если дело дойдет до бойкота игроков. Арина Соболенко Первая ракетка мира

Джокович тоже высказался, справедливо отметив, что эта тема важна, в первую очередь, для тех, кто находится за пределами топ-100.

«Речь ведь не о нас. Мы говорим о низкорейтинговых игроках, о базовом уровне профессионального тенниса. Многие уходят из спорта из-за отсутствия финансирования.

Мне кажется, теннис — едва ли не единственный глобальный вид спорта, где у игроков низкого уровня нет никаких финансовых гарантий. Жить за счет спорта — это не просто оплатить поездки и команду. Это еще и иметь возможность что-то отложить, инвестировать в свое будущее. Таких игроков очень немного», — сказал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема».

В общем, это очередной виток противостояния. В прошлом году представители топ-20 дважды обращались к организаторам «Больших шлемов» с просьбой существенно увеличить долю доходов игроков, но их так и не услышали.

Остается только надеяться, что до бойкота все-таки не дойдет.

«Бойкот — это крайняя мера», — добавила Джессика Пегула, которая также заявила, что «приятно видеть, как мужчины и женщины объединяются. Раньше такого не было».

Джокович вернулся и сразу проиграл

Для Новака Джоковича, как и для Арины Соболенко, эти семь дней тоже выдались не самыми приятными.

После очередной паузы, которая затянулась почти на два месяца, серб решил слегка размяться перед Ролан Гаррос.

Именно с этой целью, а не только ради обсуждения призовых, он приехал в Рим.

Новак Джокович globallookpress.com

Джокович шесть раз выигрывал местный «Мастерс» и столько же раз доходил здесь до финала.

«Мы не видели его игру, но он один из тех, кого нельзя сбрасывать со счетов ни на одном турнире, в котором он участвует», — сказал Грег Руседски, рассуждая о том, кто может стать главным конкурентом Янника Синнера в Риме.

Серьезные сомнения после слов экс-четвертой ракетки мира появились за пару дней до первого матча Новака.

Джокович с треском проиграл тренировочный сет Артуру Фису на глазах у нескольких тысяч зрителей.

Ранее он неизменно выигрывал в Риме хотя бы один матч — серия составляла рекордные 18 сезонов. На этой неделе она прервалась, Новак проиграл Дино Прижмичу, которому пару лет назад пророчил большое будущее.

Дино Прижмич и Новак Джокович globallookpress.com

Хорват не так давно закрепился в первой сотне рейтинга, но до этого момента не было серьезных поводов рассуждать о его перспективах стать топ-игроком.

Джокович классно играл в первом сете, но оказался не в состоянии удерживать такой уровень в течение всего матча.

Думаю, все было нормально. Я не считаю, что играл плохо. Но второй сет, конечно, лучше забыть — особенно из-за того, как я себя чувствовал на корте. В первом и третьем все было нормально. В целом это была хорошая битва. Я понимаю, чего мне не хватает — немного, полшага. Я точно не на том уровне, на котором хочу быть, чтобы выступать, конкурировать на самом высоком уровне и проходить далеко. Но в итоге нужно играть. Нужно с чего-то начинать. Я хотел начать раньше, но не смог. Новак Джокович Шестикратный чемпион «Мастерса» в Риме

Кроме того, он сообщил, что больше не будет играть перед Ролан Гаррос: «В этом году — нет. Я сразу поеду в Париж. Почему? Мы просто приняли такое решение».

Самое удивительное в этой ситуации то, что Джокович, проведя всего 10 матчей в сезоне, останется в топ-5 даже после провала в Риме. Для некоторых представителей первой десятки это звучит как самый настоящий приговор.

Зверев «разрушил» «Большую двойку»

Александр Зверев вскоре после «Мастерса» в Мадриде спровоцировал весьма любопытную дискуссию.

Если коротко: немец поставил под сомнение существование «Большой двойки». По его мнению, до уровня Янника Синнера сейчас не дотягивает даже Карлос Алькарас.

Александр Зверев globallookpress.com

Очевидно, что Зверев находится под впечатлением от игры итальянца в их последних очных матчах.

Я думаю, сейчас есть большой разрыв между Синнером и всеми остальными. Все довольно просто. Синнер — отдельно, потом большая пропасть, и только после этого идем Алькарас, я и, возможно, Новак. Потом снова большой разрыв, и там уже все остальные. Александр Зверев Третья ракетка мира

Многих буквально возмутило заявление Зверева о том, что он на одном уровне с Алькарасом.

Достаточно напомнить, что Алькарас к 23 годам выиграл семь турниров «Большого шлема», тогда как у Саши до сих пор нет ни одной победы на этом уровне.

«Я была в шоке, что Саша поставил себя в один ряд с Алькарасом», — заявила экс-первая ракетка мира Трэйси Остин.

«Я не готов сделать вывод, что между Синнером и Алькарасом есть пропасть. Я не вижу того, чтобы сначала шел Синнер, а затем — Алькарас, Зверев и Джокович. Я скорее вижу, что лидирует группа из двух игроков [Синнер и Алькарас], а за ними уже идут все остальные», — добавил Энди Роддик, чемпион US Open-2003.

Этой весной Алькарас действительно оказался в тени Синнера, который доминирует на «Мастерсах» и снова вернулся на первую строчку рейтинга. Но это случилось не в последнюю очередь из-за травмы испанца, которому вслед за турнирами в Мадриде и Риме придется пропустить и Ролан Гаррос.

В своих рассуждениях Зверев, по всей видимости, отталкивался от статистики. И здесь есть интересные моменты: Саша выиграл почти половину матчей против Алькараса (6 из 13), в то время как его катастрофическая серия поражений от Синнера достигла уже девяти матчей.

«В свое время я спросил Зверева, с кем он предпочел бы сыграть — с Синнером или с Алькарасом? Он ответил, что с Алькарасом — Синнер для него недосягаем. Но я не считаю, что Алькарас уступает Синнеру», — уточнил Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля.

Прогнозы на теннис

В конце концов, Синнер тоже уступает Алькарасу по количеству титулов на «Больших шлемах» (четыре против семи). Плюс в личных встречах испанец тоже впереди (11-7).

Ну и конечно, отдельный повод для иронии — сомнения Зверева в том, находится ли Джокович на одном уровне с ним. Тут, как говорится, без комментариев.