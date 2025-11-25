The Athletic вспоминает самые эффектные и знаменитые хет-трики в истории английской Премьер-лиги.

В минувшее воскресенье Эберечи Эзе вписал свое имя в историю дерби Северного Лондона. Его хет-трик стал не просто первым в этом противостоянии в эпоху Премьер-лиги — как для игрока «Арсенала», так и для футболиста «Тоттенхэма». Он также стал автором 400-го хет-трика в истории АПЛ.

В связи с этим мы решили вспомнить десятку самых знаменитых случаев, когда игрокам удавалось забить три гола в одном матче элитного английского дивизиона.

Но сначала пару уточнений. Мы исключили те матчи, в которых игроки забивали не три, а четыре или пять мячей. Почему? Называть это «хет-триком» не совсем правильно. Во-вторых, это не рейтинг самых красивых голов, хотя красота всё равно субъективна. Мы учитывали значимость, уникальность, влияние момента и техническое исполнение.

И наконец: Эзе пока не входит в этот рейтинг. Возможно, со временем он туда попадет, но пусть сначала осядет пыль, прежде чем его хет-трик займет достойное место в истории лиги.

10. Эрик Кантона

«Лидс Юнайтед» 5:0 «Тоттенхэм», 25 августа 1992 года

Первый хет-трик в истории Премьер-лиги оказался еще и одним из самых судьбоносных. Кантона к тому моменту уже забил три гола в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (4:3), став первым с 1957 года, кто сделал это в стартовой игре сезона.

Эрик Кантона globallookpress.com

Француз стремительно превращался в одного из самых влиятельных игроков английского футбола. Поэтому когда через несколько месяцев его отношения с «Лидсом» окончательно испортились, Алекс Фергюсон и «Манчестер Юнайтед» без колебаний выкупили Эрика всего за один миллион фунтов. Четыре чемпионских титула спустя всё стало историей.

Этот хет-трик продемонстрировал уникальный талант Кантона, забившего три абсолютно разных по исполнению гола.

Праздновал Эрик по-детски искренне, размахивая руками и сияя от радости. Он еще не был тем невозмутимым «философом» с поднятым воротником — у «Лидса» тогда просто не было такой формы. Тем самым Эриком он станет позже.

9. Крис Барт-Уильямс

«Шеффилд Уэнсдей» 5:2 «Саутгемптон», 12 апреля 1993 года

Большинство хет-триков в Премьер-лиге забивали известные нападающие. Почти восемь процентов всех 400 хет-триков принадлежат Серхио Агуэро, Алану Ширеру и Эрлингу Холанну.

Крис Барт-Уильямс globallookpress.com

Но встречаются и неожиданные герои. Можно вспомнить звездный час был Аруны Диндана («Портсмут» — «Уиган», 2009), Элайджи Адабайо («Лутон» — «Брайтон», 2024), Джермейна Пеннанту («Арсенал» — «Саутгемптон», 2003), Фреди Бобича («Болтон» — «Ипсвич», 2002) и Стива Уотсона («Эвертон» — «Лидс», 2003).

Кстати, в Премьер-лиге среди авторов тет-триков нет ни одного защитника. Последним защитником, забивавшим три мяча в матче высшего дивизионе, был Гари Гиллеспи из «Ливерпуля» в 1986 году.

Полузащитник Крис Барт-Уильямс забил всего 52 гола в своей карьере, но три из них пришлись на один великолепный день на «Хиллсборо». Третий мяч он забил после красивого удара с полулета, который отметил радостным танцем.

8. Данкан Фергюсон

«Эвертон» 3:2 «Болтон», 28 декабря 1997 года

Есть хет-трики про изящество и красоту, но Данкан Фергюсон никогда не был про изящество.

Это один из двух хет-триков в истории АПЛ, когда все три гола были забиты после удара головой (второй — Саломон Рондон в матче за «Вест Бром» против «Суонси» в 2016 году). Урок силы, агрессии и непреодолимой воли.

Данкан Фергюсон globallookpress.com

В первом эпизоде, после навеса Тони Томаса, Фергюсон буквально тараном выбивает себе пространство перед защитником и прошивает вратаря мощным ударом. Второй гол — после подачи Ника Бармби. Как сказал Джеральд Синстадт: «Фергюсон засунул голову туда, где у других были бы бутсы».

Третий гол — снова навес Томаса : Фергюсон выпрыгнул выше троих соперников. И всё это было критически важно: «Эвертон» сохранил прописку именно благодаря лучшей разнице мячей, опередив «Болтон».

7. Эрлинг Холанн

«Манчестер Сити» 6:3 «Манчестер Юнайтед», 2 октября 2022 года

Это был третий хет-трик Холанна в Премьер-лиге…в его восьмом матче в Англии. Норвежец начал переписывать историю хет-триков еще в первые недели в Англии, став также первым игроком, оформившим хет-трик в трех домашних матчах подряд.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Для контекста: Серхио Агуэро, рекордсмен Премьер-лиги по хет-трикам (12), шел к своему третьему хет-трику почти четыре года.

Холанн же, спустя чуть больше трех лет в составе «Ман Сити», уже провел восемь матчей, в которых забивал не менее трех мячей.

Но именно этот, в дерби (в тот день хет-трик сделал и Фил Фоден), остается самым ярким. Это была идеальная демонстрация его безумной результативности.

6. Фабрицио Раванелли

«Миддлсбро» 3:3 «Ливерпуль», 17 августа 1996 года

Хет-трики в дебютных матчах — редкость. Пеннант сделал хет-трик в своем первом матче в стартовом составе, а Стэн Коллимор — в первом домашнем матче за «Лестер» (5:2 против «Сандерленда» в 2000-м).

Фабрицио Раванелли globallookpress.com

Но Раванелли по-настоящему уникален: он стал единственным игроком, оформившим хет-трик и в первом матче за клуб, и в дебютном в Премьер-лиге, причем всё это — в одном и том же матче. Кроме того, он стал первым итальянцем, сделавшим хет-трик в АПЛ.

Пенальти и два хитрых добивания в штрафной — не самый красивый хет-трик в истории. Но по мгновенному эффекту, по громкости трансфера и по статусу Раванелли был вне конкуренции.

5. Робин ван Перси

«Манчестер Юнайтед» 3:0 «Астон Вилла», 22 апреля 2013 года

Хет-трик, который приносит клубу чемпионский титул, — это отдельная история. Да, два из этих трех голов могла бы забить и бабушка ван Перси — один с метра, другой — с шести.

Робин ван Перси globallookpress.com

Но второй гол в тот вечер стал одним из величайших в истории Премьер-лиги: невероятный удар с лета с 20 метров после идеального заброса от Уэйна Руни.

Абсолютная магия. На сегодняшний день это последний чемпионский титул «Манчестер Юнайтед».

4. Деннис Бергкамп

«Лестер» 3:3 «Арсенал», 27 августа 1997 года

Тот самый «каноничный» хет-трик АПЛ. Сначала — закрученный удар с 20 метров после розыгрыша углового, который Кейси Келлер лишь проводил взглядом. Затем — мягкий переброс через вратаря после передачи Патрика Виейра.

Деннис Бергкамп globallookpress.com

А потом, на 90-й минуте, — гол, который сломал представление о возможном.

Бергкамп принял дальний пас от Дэвида Платта, обработал мяч с лета, еще не дав ему коснуться земли, развернулся, убрав мяч под левую, и этим движением оставил не у дел защитника Мэтта Эллиота. Затем — точный удар.

Абсолютная эстетика в безумном матче. «Арсенал» вел 2:0 за шесть минут до конца. После третьего гола Бергкампа «канониры» вели уже со счетом 3:2, но вскоре «Лестер» снова отыгрался — на этот раз благодаря Стиву Уолшу.

3. Садио Мане

«Саутгемптон» 6:1 «Астон Вилла», 16 мая 2015 года

Садио Мане понадобилось всего 2 минуты и 56 секунд, чтобы забить на 13-й, 14-й и 16-й минутах матча против беспомощной «Астон Виллы» (которая в итоге заняла 17-е место; «Саутгемптон» же финишировал седьмым и пробился в Европу).

Садио Мане globallookpress.com

Чтобы понять, насколько это быстро: за это время вы успели бы прослушать Let It Be группы The Beatles — и у вас еще осталось бы 1 минута 7 секунд, чтобы задуматься, не слишком ли длинное там гитарное соло.

Мане побил рекорд Робби Фаулера (4 минуты 33 секунды, «Ливерпуль» — «Арсенал», 1994 год), и трудно представить, что когда-нибудь кто-то сможет превзойти этот результат. Фантастика.

2. Димитар Бербатов

«Манчестер Юнайтед» 3:2 «Ливерпуль», 19 сентября 2010 года

Это был звездный час Бербатова. Легендарный хет-трик в самом принципиальном противостоянии английского футбола. И заодно первый хет-трик в этой дуэли за 64 года.

Димитар Бербатов globallookpress.com

Главной жемчужиной, помимо двух ударов головой (включая победный на 84-й минуте, после того как «Ливерпуль» отыгрался с 0:2 благодаря дублю Джеррарда), стал просто разрушительной красоты удар через себя. Бербатов принял навес Нани на колено, поднял мяч и пробил так, что тот, задев перекладину, залетел в ворота. Джейми Каррагер и Пепе Рейна могли только наблюдать — это был один из лучших голов в истории Премьер-лиги.

1. Нванкво Кану

«Челси» 2:3 «Арсенал», 23 октября 1999 года

Чтобы опередить Бербатова, хет-трик должен быть по-настоящему невероятным. Выше болгарина в этом рейтинге только Нванкво Кану.

Нванкво Кану globallookpress.com

Почему? Потому что свой первый гол в этом матче он забил на 75-й минуте при счете 2:0 в пользу «Челси». Третий, решающий мяч в ворота «синих» нигериец отправил в компенсированное время. Этот удар просто нарушил законы физики.

Быстрые хет-трики, переворачивавшие матч, случались и раньше. Но тот, который оформил Кану, выделяется своей расслабленно-театральной драматичностью.

Первый гол — инстинктивный тычок носком раньше двух защитников «Челси». Второй — мощный удар низом после прострела Марка Овермарса.

Прогнозы и ставки на футбол

Эпизод с третьим голом начался с безумия в исполнении голкипера Эда де Гуя, который до этого матча не пропустил дома ни одного гола. Нидерландец потерял ориентиры, бросившись встречать Кану где-то у углового флажка. Нигериец обошел его, затем переиграл двух защитников на линии ворот и пробил с немыслимо острого угла.

Драма и красота в чистом виде. Величайший хет-трик в истории Премьер-лиги.