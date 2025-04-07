Исторический контекст: Является ли рекорд Овечкина по количеству голов в НХЛ недостижимым?

Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу в карьере.

В воскресенье, 6 апреля, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин переписал историю Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу в карьере и обойдя таким образом Великого Уэйна Гретцки. Отныне россиянин, путь которого к этой вершине занял 20 лет, возглавляет список лучших бомбардиров всех времен.

По своему масштабу на мировой арене это достижение сравнимо с тем, как Барри Бондс превзошел Хэнка Аарона, оформив 756-й хоумран, или как Леброн Джеймс опередил Карима Абдул-Джаббара, набрав 38388 очков. Так, Овечкин стал легендой наших дней, догнавшей и побившей рекорд, принадлежавший одному из величайших спортсменов в истории.

На фоне значимого в мире хоккея события в The Athletic представили исторический взгляд на путь Овечкина к главному снайперскому достижению в масштабах НХЛ.

Когда Гретцки установил рекорд?

Уэйн Гретцки NHL

Свою шайбу под номером 802 канадец забросил 23 марта 1994 года. Произошло это во встрече с «Ванкувером»: Гретцки откликнулся на передачу Марти Максорли, которую замкнул практически в пустые ворота.

Тем самым нападающий «Лос-Анджелеса» обошел Горди Хоу, став единоличным лидером бомбардирского рейтинга всех времен. На тот момент Гретцки проводил свой 15-й сезон в карьере, а значимая игра с «Кэнакс» стала для него 1117-й в рамках регулярных чемпионатов.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Хоу к тому моменту называли величайшим хоккеистом в истории: за свою карьеру «Мистер Хоккей» забросил 801 шайбу и набрал 1850 очков в 1767 матчах. Его рекорд по количеству проведенных встреч продержался до 2021 года, пока его не превзошел двухкратный олимпийский чемпион Патрик Марло.

Карьеру Хоу начал в 1946 году в составе «Детройта», а завершил в сезоне 1979/80 в «Хартфорде». Игровые годы Горди формально растянулись на шесть десятилетий, если учесть одну игру за «Детройт Вайперс» в 1997 году в возрасте 69 лет. Физическая мощь, навыки на льду и характер сделали его иконой хоккея. Однако даже на фоне столь внушительного наследия статистика Хоу блекнет на фоне показателей Гретцки.

Насколько недосягаемым казался рекорд после завершения карьеры Гретцки?

Яромир Ягр NHL

В дискуссиях о величайших спортсменах в командных видах спорта — Бейб Рут? Майкл Джордан? Том Брэди? — хоккейные фанаты всегда возвращаются к одной выдающейся цифре: если вынести за рамки все 894 заброшенные шайбы, Гретцки по-прежнему является самым результативным игроком в истории. Его 2857 очков все еще остаются непреодолимым барьером: ближайший преследователь Уэйна, Яромир Ягр, набрал 1921 очко — для этого ему потребовалось на 246 матчей больше.

Гретцки остается единственным в истории игроком, набиравшим свыше 200 очков за сезон: за всю свою карьеру Великий провернул подобное четырежды. В сезоне 1985/86 он установил абсолютный рекорд — 215 очков, из которых 163 пришлись на результативные передачи.

Лишь один хоккеист помимо Гретцки дважды набирал больше 163 очков. Этим хоккеистом является Марио Лемье. Несмотря на то что Гретцки казался величайшим плеймейкером всех времен, он также оставался самым продуктивным снайпером: канадцу принадлежат первая и вторая строчка в рейтинге заброшенных шайб за сезон — 92 в сезоне 1981/82 и 87 в сезоне 1983/84. Вместе с тем карьера Гретцки насчитывает два сезона с 70 голами, пять — с 60, девять — с 50 и по крайней мере 40 шайб в каждом из 12 сезонов (после чего он больше не достигал этой отметки).

История Национальной хоккейной лиги помнит и более результативных снайперов, если оценивать исключительно средние показатели. Например, вингер «Айлендерс» Майк Босси забросил 573 шайбы всего за 10 сезонов — в среднем по 0,76 за матч. Его карьеру оборвали проблемы со спиной в возрасте 30 лет.

Лемье завершил карьеру с показателем в 0,75 шайбы за матч. Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс в настоящее время придерживается динамики в 0,64 шайбы, а исполнительское мастерство легенды «Ванкувера» Павла Буре позволило достичь значения в 0,62. У Гретцки и Овечкина в среднем выходит по 0,6 шайбы за игру.

Гретцки выступал на протяжении 20 сезонов и постепенно угасал, завершив карьеру с 9 шайбами в 70 матчах за «Рейнджерс» в сезоне 1998/99. Александр Овечкин также проводит свой 20-й сезон и на момент публикации провел такое же количество же матчей, что и Уэйн Гретцки — 1487. Только вот тормозить нападающий «Вашингтона», похоже, не собирается: в этом сезоне Ови забил 42 гола.

Как преобразилась лига за эти годы?

Александр Овечкин NHL

Период наибольшего доминирования Гретцки пришелся на восьмидесятые, когда хоккей был куда более результативным, чем сегодня. Во время его первых 12 сезонов — с 40+ заброшенными шайбами в каждом — средний процент спасений среди вратарей составлял 87,8%. Для сравнения, на протяжении карьеры Овечкина данная статистика держится на уровне ~91%.

В восьмидесятых результативность самого базового матча насчитывала на 1,64 шайбы больше, чем в период ранней карьеры Овечкина, включая печально известную «эпоху глухого хоккея» середины девяностых — начала двухтысячных, когда в лиге преобладали оборонительные схемы вроде нейтральной ловушки.

Однако ошибочным будет мнение, будто в активные годы Гретцки каждый второй забрасывал по 90 шайб. Когда канадец установил рекорд с 92 голами, ближайшим его преследователем был только Майк Босси с 64 шайбами. Спустя два года Гретцки забросил 87, а следом шел Мишель Гуле с 56.

Это было время, когда доминирование Гретцки действительно не имело аналогов. Но в итоге козырем Овечкина стала именно стабильность. На протяжении последних четырех Великий забрасывал по 23, 25, 23 и 9 шайб соответственно, у Александра — 50, 42, 31 и снова 42. Как заявил он сам в начале карьеры: «Русская машина не ломается».

Можно ли считать рекорд Овечкина вечным?

Остон Мэттьюс NHL

То, что форвард «Кэпиталз» превзошел один из самых сакральных рекордов в спорте, является очередным напоминанием о том, что нет ничего невозможного. Однако путь к любой подобной вершине всегда остается невероятно трудным.

С точки зрения возможности превзойти достижение в будущем наибольший потенциал среди действующих игроков демонстрирует Остон Мэттьюс, если отталкиваться не только от среднего показателя, но и умения бросать по воротам.

Даже в фокусе менее яркого сезона игрок «Торонто» по-прежнему опережает и Гретцки, и Овечкина по количеству голов за матч за всю карьеру. Годом ранее Остон положил 69 шайб, что стало 15-м результатом в истории и лучшим показателем более чем за 30 лет. В свое время рубеж в 76 шайб покорялся лишь Александру Могильному и Теему Селянне.

Тем не менее стоит отметить один важный момент: когда у Гретцки за спиной было более 600 матчей, он уже преодолел отметку в 500 голов. Мэттьюс же только приближается к цифре 400. Чтобы добраться до 900 и более, ему придется демонстрировать ту же последовательность и долговечность, которой добился Ови. Однако эта задача больше походит на что-то из области фантастики.

Вместе с тем сегодня лишь несколько хоккеистов выглядят хотя бы гипотетически способными на погоню. «Эдмонтонский дуэт» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — придерживается интенсивности в 0,51 гола за игру, а Давид Пастрняк из «Бостона» — в 0,52. Все трое провели более 700 матчей, но ни один из них пока не добрался до отметки в 400 шайб. При текущих темпах им придется выдавать хоккей мирового уровня как минимум до 40 лет, чтобы оказаться хотя бы вблизи этой вершины.

А Овечкин — уже на ней. Один. И замахнуться на нее — это словно попытаться покорить гору, на которую суждено взобраться не каждому.