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    Рекорд Александра Овечкина в цифрах. Как легенде «Вашингтона» удалось обойти Гретцки?

    Накануне Ови покорился один из величайших рекордов

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    Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу
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    Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу
    За два десятилетия форвард «Кэпиталз» собрал статистику, которая кажется почти нереальной.
    Александр Овечкин официально стал величайшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Айлендерс» в воскресенье. Его погоня за рекордом Уэйна Гретцки растянулась на два десятилетия, за которые форвард «Кэпс» накопил поистине поразительные достижения.

    Когда-то статистика Гретцки казалась недосягаемой, но все изменилось с приходом Овечкина, который уже в дебютном сезоне 2005/06 наколотил 52 шайбы и не сбавлял темп последующие двадцать лет.

    Удивительное сочетание выносливости и стабильности позволило Александру не только догнать, но и обойти Великого сразу по нескольким цифрам. Его фирменные шайбы в большинстве, в решающие моменты и в выездных матчах давно стали знаковыми.

    Путь к статусу лучшего снайпера всех времен был долгим, и теперь самое время взглянуть, как Овечкин добрался до этой отметки — со статистикой и фактами от аналитиков CBS Sports.

    1487 матчей

    Многие считали, что рекорд Гретцки останется вечным. Но Овечкин не просто переписал историю, он сделал это ровно за те же 1487 матчей, что и сам канадец. И это с учетом того, что дойти до такой цифры в лиге с такой нагрузкой — подвиг сам по себе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    565 шайб в равных составах

    Хотя Овечкина заслуженно называют лучшим исполнителем большинства в истории, его 565 голов при равных составах невозможно оставить без внимания. Всего одна шайба отделяет его от второго места в истории, принадлежащего Горди Хоу, а до рекорда Гретцки (617) — рукой подать. Еще пара сезонов — и иерархия может измениться.

    325 шайб в большинстве

    Настоящих великих отличает одно: все знают, что они сделают, но остановить их невозможно. Таков Александр в большинстве. Вся арена понимает, что шайба пойдет в левый круг на его фирменный щелчок, но за два десятилетия противоядие от этого так и не было найдено. Гол, сделавший его лучшим снайпером в истории НХЛ, закономерно стал 325-м, заброшенным при численном преимуществе.

    Александр Овечкин

    65 шайб в пустые ворота

    Много разговоров вызывает тот факт, что 65 шайб Овечкин забросил в пустые ворота. Но сравнение в данном отношении едва ли уместно. Гретцки играл в эпоху бешеной результативности, а Овечкин выступает в лиге, где вратари давно превратились в бетонную стену. Кроме того, чтобы иметь столько шансов поразить пустые ворота, команда должна стабильно побеждать. Свой 895-й гол Овечкин провел не в концовке с незащищенным створом, и в этом, несомненно, можно найти некий символизм.

    5 шайб в меньшинстве

    Если бы пришлось гадать, сколько шайб Александр забросил в меньшинстве, ставка на меньше пяти казалась бы вполне надежной. Удивительно, что цифра вообще достигла этой отметки, ведь Ови редко ассоциируют с оборонительными подвигами. Последний раз форвард «Вашингтона» забивал в меньшинстве еще в сезоне 2021/22, и, пожалуй, так оно и должно было быть.

    2 буллитные шайбы

    Лишь два гола с буллита — результат скромный, но все же вдвое больше, чем у самого Гретцки. Вряд ли кто-то ожидал столь низких цифр от двух величайших снайперов в истории, но хоккей умеет удивлять.

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    • 136 победных шайб

    Очередной рекорд, установленный Овечкиным — 136 победных голов. Яромира Ягра он обошел аккурат в момент, когда сравнялся с Гретцки, на 894-й шайбе. Преимущество эпохи овертаймов 3-на-3 дает Александру определенный бонус, но умение забивать решающие голы в ключевые моменты — это его фирменное качество на протяжении всей карьеры.

    32 хет-трика

    В отличие от Гретцки, чей стиль предполагал вспышки и фейерверки, Овечкин олицетворяет стабильный ритм и упорную поступь. 32 хет-трика за карьеру — внушительный показатель, хотя до рекорда Гретцки остается еще 18. Эта цифра в большей степени подчеркивает не порывистость, а поразительное постоянство, с которым он шел к вершине почти полторы тысячи матчей.

    Александр Овечкин

    65 шайб за сезон

    Максимальный «сезонный урожай» Александра — 65 голов. По меркам истории НХЛ — это лишь 24-е место. У Гретцки таких сезонов четыре, и в двух из них он забрасывал за 90. Овечкин до таких высот не добирался, но и вряд ли нуждался в этом: он просто не переставал забивать год за годом, не зная спадов и перерывов.

    14 сезонов с 40 шайбами

    Гол номер 893 стал для Овечкина 40-м в нынешнем сезоне и 14-м случаем в карьере, когда была достигнута эта планка. Это абсолютный рекорд и очередной пример того, насколько надежно работает его голевой инстинкт. Возраст, обстоятельства, партнеры — все это не имеет значения, если речь идет об Овечкине и его стабильных 40 шайбах.

    14-матчевая засуха

    За всю карьеру Овечкин ни разу не покидал лед без заброшенных шайб дольше, чем на 14 матчей. И даже такие серии являлись редкостью. Его мастерство в большинстве помогало избегать длинных пауз, в отличие от Гретцки, у которого бывали интервалы в 21 игру без голов. Русская голевая машина — это определение, которое не нуждается в уточнениях.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    456 голов на выезде

    Почему-то на чужом льду Овечкин чувствует себя как дома. Мягкие подушки или хороший рум-сервис — кто его знает… Но именно 456 шайб в гостях — это рекорд НХЛ. Фанаты в Вашингтоне видели достаточно, но вот болельщики других арен наблюдали гораздо большее, причем зачастую — воочию и с досадой.

    57 голов в ворота одного соперника

    Ни одна команда не страдала от Александра так, как «Атланта» и ее наследники — «Виннипег Джетс». Когда-то две команды делили дивизион, и Овечкин словно взял это на личный счет. Даже спустя годы и смену конференций данная цифра остается самой крупной. Забавно, что и у Гретцки больше всего голов пришлось на «Виннипег» — только тот самый, оригинальный, который теперь переехал в Юту.

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