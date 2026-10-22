прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Болл-Арене» 24 октября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Колорадо»

Турнирное положение: «Колорадо» с 11 очками после десяти матчей опустился на 7-ю позицию Запада. По дополнительным показателям «Эвеланш» уступают «Далласу» и опережают 8-й «Сан-Хосе».

Последние матчи: Два матча подряд — 14 и 15 октября — «Колорадо» провел против «Далласа»: сначала обыграл техасцев в гостях (3:2), а затем уступил дома по буллитам (2:3). Встреча с «Питтсбургом» завершилась разгромной победой «Эвеланш» (5:2).

В дальнейшем команда Джареда Беднара отправилась на выезд, где потерпела два поражения подряд. Сначала денверцы проиграли «Филадельфии» (2:3), а следом уступили «Нью-Джерси» (3:4).

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Не сыграют: Закари Л’Эро, Логан О'Коннор, Николя Руа.

Состояние команды: Колорадо по-прежнему располагает одним из сильнейших составов лиги. Отсюда и высокие требования к игре «Эвеланш», особенно когда речь идет об атаке.

За десять матчей команда Беднара наколотила 41 шайбу и закрепилась в тройке лидеров Запада по результативности. Однако на четыре последние встречи «Эвс» приходится только одна победа.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: «Тампа-Бэй» в девяти матчах набрала 14 очков и удерживает 4-е место Восточной конференции. По дополнительным показателям «Лайтнинг» опережают «Оттаву», а от лидирующей «Каролины» отстают на 3 балла.

Последние матчи: Выезд к «Рейнджерс» 14 октября обернулся для «Тампы-Бэй» крупным поражением (1:4), зато дома флоридцы выиграли дважды подряд. Сначала в овертайме был прибит «Сиэтл» (4:3, ОТ), затем «Ванкувер» (4:2).

Третью победу подряд команда Джона Купера одержала на чужом льду. В гостевой встрече «Лайтнинг» смяли «Вегас» (6:2).

Не сыграют: Янни Гурд, Энтони Cирелли.

Состояние команды: Тампа-Бэй сохраняет статус одного из претендентов на Кубок. Опыт лидеров и качество атаки позволяют флоридцам рассчитывать на основательную борьбу.

После 1:5 от «Рейнджерс» команда Купера выдала серию из четырех побед, а после 1:4 от тех же ньюйоркцев выиграла трижды кряду. В пяти победных матчах из семи «Лайтнинг» не пропускали больше двух голов.

На что ставят в матче Колорадо — Тампа-Бэй Букмекерские коэффициенты на матч Колорадо — Тампа-Бэй: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» выиграла в четырех из пяти последних личных встреч

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Тампа-Бэй» победила в трех последних матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.32, победа «Тампы-Бэй» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: «Колорадо» дома традиционно задает высокий темп, однако «Тампа» подходит к встрече в хорошей форме и уверенно действует при равных составах. Гости могут использовать свободные зоны за спинами защитников хозяев и добиться нужного результата.

2.10 «Тампа-Бэй» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Колорадо — Тампа-Бэй позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 2.10.

Прогноз: «Колорадо» не всегда успевает перестраиваться после потерь шайбы, чем особенно опасна нынешняя «Тампа». Гости хорошо разгоняют встречные атаки, а проблемы денверцев с надежностью вратарской линии дополнительно повышают результативный потенциал «Лайтнинг».

2.16 Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Колорадо — Тампа-Бэй принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3 за 2.16.