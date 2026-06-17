14 июня завершился сезон НХЛ. В конце месяца истекут сроки контрактов у целой группы российских хоккеистов. LiveSport.Ru называет 9 игроков, которые летом 2026 года могут решиться на возвращение в КХЛ.

Александр Овечкин

Левый нападающий, 40 лет

Одна из главных интриг нынешнего межсезонья живет с прошлого года. Срок контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня, но даже слухов о предметных переговорах нападающего и клуба о заключении нового соглашения не было.

Хотя ситуация вроде бы выглядит простой: президент по хоккейным операциям «столичных» Брайан Маклеллан признал, что присутствие в команде Овечкина с точки зрения личности и лидерских качеств играет огромную роль. А генеральный менеджер Крис Патрик, отвечающий за клубные финансы, заявил, что применительно к потолку зарплат «Кэпиталз» подходят к межсезонью в хорошем положении (напомним, зарплата нападающего составляла 9,5 млн долларов в год).

Сам Александр на пресс-конференции однажды пошутил, что хотел бы услышать от генменеджера предложение о заключении двухлетнего контракта. Не забудем, что россиянину осталось всего 11 шайб до рекорда Уэйна Гретцки (1016), который удерживает за собой звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Но Овечкин хочет прислушаться к своему телу и понять, позволит ли форма оставаться конкурентоспособным на уровне НХЛ.

Если на этот вопрос будет получен отрицательный ответ, то Александр Великий скорее всего вернется в КХЛ. А именно в родное московское «Динамо», которому на время предстоящей перестройки такой вожак в составе точно не помешает.

Андрей Кузьменко

Правый нападающий, 30 лет

Андрей Кузьменко (ХК «Лос-Анджелес Кингз») www.nhl.com

Нынешний сезон для Кузьменко стал четвертым в НХЛ. За это время нападающий сменил уже четыре команды, и этим летом, по всей видимости, ему предстоит очередное изменение клубной прописки: журналисты сообщают, что в «Лос-Анджелесе» не собираются предлагать россиянину новый контракт.

Это не должно удивлять, так как форвард, зарабатывающий 4,3 млн долларов в год, не оправдал ожиданий. За 53 матча Кузьменко набрал всего 25 очков (13+12), а последние два месяца регулярного чемпионата он вовсе пропустил из-за операции на колене.

Разговоры о возможном возвращении нападающего в КХЛ шли еще в прошлом сезоне. Тогда интерес к нему проявлял «Ак Барс», которому и сейчас усиление не помешало бы. Сам хоккеист на тот момент хотел бы вернуться в СКА. Но с тех пор петербургский клуб сильно изменился, поэтому сейчас приоритеты могут быть другими.

Все эти разговоры будут уместны, если Андрей не найдет стоящего варианта в НХЛ. А там, по слухам, он может спустя 2,5 года вернуться в «Ванкувер», который, правда, стал худшей командой минувшего сезона.

Максим Шабанов

Правый нападающий, 25 лет

Максим Шабанов (ХК «Нью-Йорк Айлендерс») www.nhl.com

Прошлым летом Шабанов перебирался в Северную Америку в качестве незадрафтованного и при этом одного из лучших хоккеистов КХЛ последних лет. Поэтому спрос на неограниченно свободного агента у клубов НХЛ тогда был высоким. Борьбу за нападающего выиграл «Нью-Йорк Айлендерс», но первый сезон в его составе оказался далек от исполнения американской мечты.

Этот год для уроженца Челябинска из-за многочисленных повреждений вышел скомканным. Кроме того, тренерский штаб часто оставлял россиянина вне заявки: всего в минувшем сезоне на его счету 44 матча, 5 голов и 13 результативных передач. Тем не менее, появлялась информация, что клуб желает продолжить сотрудничество с Максимом, а он сам хочет остаться в НХЛ. Но не забываем, что в Америке все решения подчинены достижению бизнес-целей, поэтому до заключения контракта что-то утверждать не стоит.

В то же время для Шабанова в КХЛ всегда открыты двери в «Тракторе». Тем более, там эксперимент по его замене на Джошуа Ливо был признан неудачным. На родине форвард точно будет играть первую скрипку, поэтому его возвращение как для самого хоккеиста, так и для челябинского клуба может стать взаимовыгодным решением.

Иван Федотов

Вратарь, 29 лет

Иван Федотов (ХК «Кливленд Монстерз») www.clevelandmonsters.com

В 2022 году, когда Иван Федотов выиграл серебро Олимпиады, Кубок Гагарина и приз лучшего вратаря сезона в КХЛ, казалось, что он запросто пополнит число голкиперов из России, успешно выступающих в НХЛ. Однако с самого начала все пошло наперекосяк: призыв в армию и служба, год игры в ЦСКА с вылетом в первом раунде, долгожданный переход в «Филадельфию», но проигрыш конкуренции и обмен в «Коламбус» с немедленной отправкой в АХЛ.

Самое обидное, что и в лиге фарм-клубов голкипер далеко не блистал (КН 2,87 и 88,7% ОБ), хотя и имел самый большой заработок среди россиян (3,275 млн долларов в год). При этих вводных решение «Блю Джекетс» не продлевать контракт логично. Теперь 29-летний вратарь выйдет на рынок неограниченно свободным агентом, но найти место в каком-нибудь клубе НХЛ вряд ли получится.

Так что возвращение в КХЛ выглядит для Федотова наиболее перспективным вариантом. Тем более, СМИ сообщают, что в услугах голкипера заинтересован «Спартак», который после сезона остался без Александра Георгиева, рассчитывающего вернуться в НХЛ.

Евгений Дадонов

Правый нападающий, 37 лет

Евгений Дадонов (ХК «Нью-Джерси Дэвилз») www.nhl.com

Еще один хоккеист, который этим летом может переехать из Северной Америки в Столицу Южного Урала — это Евгений Дадонов. Уроженец Челябинска и воспитанник «Трактора» может вернуться в родные пенаты спустя 17 лет. В марте нападающему исполнилось 37 лет, а последний сезон после перехода в «Нью-Джерси» из-за многочисленных травм совсем не задался: лишь 1 гол за 24 матча. Дело дошло даже до драфта отказа, но форварда никто не забрал.

В общем, все говорит о том, что Евгению пора подумать о завершении карьеры. И сделать это в «Тракторе», куда он приедет в статусе настоящей звезды, будет красивой и правильной историей. А если вспомнить, что челябинцев возглавил Скотт Гордон, то Дадонов будет помогать иностранному тренерскому штабу с налаживанием контакта с российским костяком.

Егор Афанасьев

Левый нападающий, 25 лет

Егор Афанасьев www.nhl.com

Прошлым летом Афанасьев, покинув ЦСКА, предпринял очередную попытку попасть в НХЛ и заключил однолетний контракт с «Сан-Хосе». Но форвард весь сезон безвылазно провел в фарм-клубе, в котором за 66 матчей набрал 41 (15+26) очко.

В это время в России «армейцы» передали права на Егора «Авангарду» в результате обмена на Клима Костина. Позднее генеральный менеджер омичей Алексей Сопин рассказал, что клуб находится в контакте с хоккеистом, который вовсе не против вернуться в КХЛ. По последним данным, омичи ждут Афанасьева в июле после завершения контракта в Северной Америке и надеются, что он сможет раскрыть свои снайперские возможности и зайти в топ-6.

Егор Замула

Защитник, 26 лет

Егор Замула www.nhl.com

Что касается самого ЦСКА, то «армейцы» за 30 миллионов рублей, а также за права на нападающего Георгия Меркулова получили у «Торпедо» права на защитника Егора Замулу. Президент красно-синих Игорь Есмантович рассказал, что лично принял решение заключить эту сделку, хотя хоккеист для себя еще ничего не решил.

Еще один уроженец Челябинска последние 9 лет выступает в североамериканских лигах. В 2023-2025 гг. казалось, что защитник, уверенно выступая за «Филадельфию», закрепился в НХЛ. Но в этом году в игре россиянина наступил регресс, он редко попадал в состав «летчиков» и в итоге сменил команду на «Коламбус».

Но принципиально что-то поменять в своей репутации, чтобы остаться востребованным для клубов НХЛ, у Замулы не получилось. А вот в ЦСКА явно рассчитывают на него и готовы хорошо заплатить. Так что последняя информация гласит, что хоккеист принял решение не ждать вариантов в Северной Америке и подпишет трехлетний контракт с «армейцами».

Александр Алексеев

Защитник, 26 лет

Александр Алексеев www.nhl.com

Ждем возвращения из Северной Америки еще одного защитника. Как сообщают журналисты, «Салават Юлаев» договорился о двухлетнем контракте с Александром Алексеевым, который уже играл в Уфе 5 лет назад.

Выбранный «Вашингтоном» в 2018 году в первом раунде драфта НХЛ, россиянин так и не смог стать игроком основного состава команды. Причем если «столичные» еще давали защитнику возможности проявить себя в матчах регулярного чемпионата НХЛ, то в «Питтсбурге», куда его обменяли прошлым летом, его на весь сезон отправили в АХЛ.

А тяжелая травма, из-за которой Алексееву пришлось пробыть в лазарете почти всю зиму, окончательно прибила его шансы на вызов в главную команду. Поэтому возвращение Александра на родину выглядит логичным решением, тем более в Уфе дают 100 млн рублей на два года и ради него даже отказались от продления контракта с Алексеем Василевским.

Захар Бардаков

Центральный нападающий, 25 лет

Захар Бардаков (ХК «Колорадо Эвеланш») www.nhl.com

«Армейцам» с берегов Невы, согласно инсайдам, удалось вернуть из Северной Америки Захара Бардакова. Нападающий провел сезон сносно, особенно если учитывать, что он был в составе команды — победительницы регулярного чемпионата. Правда, одна забитая шайба за 60 матчей регулярного чемпионата при среднем игровом времени чуть больше семи минут — явно не то, на что рассчитывал хоккеист.

Поэтому он возвращается в Санкт-Петербург. Но клуб уже совсем не тот, в котором Захар выступал в 2021-2025 гг.: новые тренеры, руководители, игроки. Однако знакомые бытовая обстановка и стиль хоккея должны помочь форварду быстрее влиться в новый коллектив.