1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов. Эта дата традиционно выступает для клубов как триггер к трансферным и контрактным сделкам. О том, какие повороты случились в карьерах российских хоккеистов, рассказывает LiveSport.Ru.

Овечкину и Малкину возраст не помеха

В НХЛ победой «Каролины Харрикейнз» в финале Кубка Стэнли стартовало межсезонье-2026. При отсутствии матчей главные хоккейные новости связаны с переходами игроков и продлением контрактов. В основном, клубы НХЛ проявляют наибольшую трансферную активность в течение нескольких дней до и после открытия рынка свободных агентов, которое приходится на 1 июля.

Заранее о своем ближайшем будущем позаботился Евгений Малкин. Джино, который летом отметит 40-летие, немного упал по зарплате (с 6,1 до 5,5 млн долларов), но день заключения нового однолетнего соглашения с «Питтсбургом» он назвал лучшим в своей жизни. Нападающего уже начали списывать со счетов, но он сильно провел минувший сезон (21+43 в 62 матчах), что не только помогло «пингвинам» спустя 3 года вернуться в плей-офф, но и позволило самому игроку получить от клуба новый контракт.

Такое же спортивное долголетие и верность хоккею демонстрирует еще один не менее легендарный хоккеист. Александр Овечкин долго интриговал публику с тем, продолжит ли он выступление в НХЛ или вернется в родное московское «Динамо». Дело настолько затянулось, что Ови даже впервые в карьере получил статус неограниченно свободного агента.

Александр Овечкин www.nhl.com

Но это продлилось всего сутки: находясь на отдыхе в Турции, Александр Великий в окружении семьи подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Все-таки у него осталась как минимум одна незавершенная погоня — забить 10 голов, обойти Уэйна Гретцки и стать абсолютно лучшим бомбардиром в истории НХЛ (включая матчи и регулярного чемпионата, и плей-офф). «Кэпиталз» не обидели своего капитана в деньгах: Овечкину гарантированы 4,25 млн долларов, а для получения еще 4,75 млн долларов ему нужно принять участие всего в 10 матчах.

Потенциал стать звездой такого же масштаба имеет Иван Демидов. Это видят в «Монреале», поэтому, несмотря на 20-летний возраст и только один полный сезон в НХЛ (22+49 за 101 матч), «Канадиенс» выписали молодому нападающему 8-летний контракт со средней зарплатой в размере 9,125 млн долларов. Ивана можно поздравить с такой сделкой (тем более, новое соглашение вступит в силу через год, а по его окончанию форвард станет неограниченно свободным агентом), хотя он сам утверждает, что деньги для него никогда не будут важнее хоккея.

Иван Демидов x.com/nhl

Бывший партнер Демидова по СКА Арсений Грицюк в свой первый сезон в НХЛ стал стабильным игроком третьего звена. А сейчас такие игроки ценятся. Даже концовка сезона, смазанная из-за травмы и перенесенной операции, не испортила впечатление о его крепком выступлении (13+18 в 66 матчах). В итоге «Нью-Джерси» предложил 3-летний контракт с кэпхитом 3,25 млн долларов. Приняв его, 25-летний нападающий заявил, что счастлив продолжить карьеру в такой отличной организации.

Всего полгода назад будущее Егора Чинахова в НХЛ не выглядело обнадеживающе. 6 очков (3+3) за 29 матчей в первой половине сезона в «Коламбусе» давали весомый повод для разговоров о возможном возвращении форварда в КХЛ. Но россиянин по максимуму использовал шанс, полученный после декабрьского обмена в «Питтсбург». 18+18 за 43 матча и персональный рекорд результативности за пять лет в НХЛ. «Пингвины» поверили в 25-летнего нападающего и заключили с ним трёхлетнее соглашение с кэпхитом 6,25 млн долларов.

Еще больший джек-пот сорвал защитник «Анахайма» Павел Минтюков. По информации СМИ, как минимум одна команда НХЛ сделала 22-летнему защитнику оффер-шит. «Утки» этим летом и так расстались с четырьмя игроками обороны, поэтому им пришлось сделать россиянину предложение о 5-летнем контракте со средней зарплатой 7,2 млн долларов, с чем сторона игрока с удовольствием согласилась.

Дорофеев сорвал куш, но уже не в «Вегасе»

Многие полагали, что пролонгация контракта — естественное и неизбежное продолжение совместной истории Павла Дорофеева и «Вегаса». Однако «рыцари», прижатые потолком зарплат, не смогли удовлетворить финансовые запросы лучшего снайпера команды последних двух регулярных чемпионатов. В итоге 25-летнего нападающего отдали «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на три драфт-пика (первый и третий раунды 2026 г. и первый раунд 2028 г.).

«Рейнджеры» прямо заявили, что им нужен был такой результативный хоккеист, поэтому они не пожалели выписать ему 7-летний контракт со средней зарплатой 11 млн долларов. Зарплата Дорофеева возросла почти в 6 раз, так что он просто не мог сказать «нет».

После 7 лет выступления за «Колорадо» Валерий Ничушкин покидает Денвер. 31-летний хоккеист имел на руках действующий до 2030 года контракт с кэпхитом 6,125 млн долларов. Однако «лавины», принимая во внимание регулярные травмы нападающего и его личные проблемы вне льда, решили, что пришло время расстаться с россиянином. Теперь он продолжит карьеру в «Коламбусе», который, желая добавить своей команде скорости, выложил за обладателя Кубка Стэнли 2022 г. три выбора на драфте (во втором раунде 2026 г., в третьем раунде 2027 г. и в пятом раунде 2028 г.).

Валерий Ничушкин www.nhl.com

К сожалению, не все российские хоккеисты, вовлеченные в обмены, выступали их главными действующими лицами:

Федор Свечков лишь в марте продлил контракт с «Нэшвиллом» на 2 года со среднегодовой зарплатой 2,5 млн долларов, но через два месяца «Предаторз» обменяли его вместе с нападающим Закари Л’Эро в «Колорадо», который расплатился правом выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2029 года и двумя форвардами — Джеком Друри и Чейзом Брэдли;

лишь в марте продлил контракт с «Нэшвиллом» на 2 года со среднегодовой зарплатой 2,5 млн долларов, но через два месяца «Предаторз» обменяли его вместе с нападающим Закари Л’Эро в «Колорадо», который расплатился правом выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2029 года и двумя форвардами — Джеком Друри и Чейзом Брэдли; «Нью-Джерси» использовал Максима Цыплакова , у которого остался год контракта с зарплатой 2,25 млн долларов, как довесок к Шимону Немецу (второму номеру драфта 2022 г.), обменянного в «Калгари» на защитника Этьена Морена и три драфт-пика (второго раунда 2026 г., первого раунда в 2027-2028 гг.);

, у которого остался год контракта с зарплатой 2,25 млн долларов, как довесок к Шимону Немецу (второму номеру драфта 2022 г.), обменянного в «Калгари» на защитника Этьена Морена и три драфт-пика (второго раунда 2026 г., первого раунда в 2027-2028 гг.); «Далласу» этим летом нужно расчищать платежку, поэтому техасцы решили расстаться с Ильей Любушкиным , у которого остался год контракта с зарплатой 3,25 млн долларов, а также нападающим Мавриком Бурком — их обменяли в «Нэшвилл» на два выбора на драфте (во втором раунде 2027 г. и в третьем раунде 2028 г.);

, у которого остался год контракта с зарплатой 3,25 млн долларов, а также нападающим Мавриком Бурком — их обменяли в «Нэшвилл» на два выбора на драфте (во втором раунде 2027 г. и в третьем раунде 2028 г.); «Эдмонтон» избавился от защитника Дарнелла Нурса и его огромного контракта (на 9,25 млн долларов в год) благодаря обмену в «Сан-Хосе» на нападающего Зака Шарпа и защитника Шакира Мухамадуллина, с которым «Ойлерз» подписали двухлетний контракт с зарплатой 1,75 млн долларов за сезон.

Бобровский — это тот самый недостающий пазл для «Торонто»?

Настоящий исход российских вратарей случился во «Флориде». И если Даниил Тарасов в принципе остался без предложений, то с Сергеем Бобровским, которому принадлежит немалый вклад в завоевание двух Кубков Стэнли, «пантеры» постарались договориться. Но на требования голкипера — заключить долгосрочный контракт с зарплатой 6-7 млн долларов в год — они не пошли.

В результате Бобровский вышел на рынок и стал одним из самых желанных свободных агентов. То, что хотел, россиянин получил от «Торонто», который как раз искал себе вратаря, способного помочь команде совершить долгожданный прорыв. Соглашение заключено на 3 года с кэпхитом на 7 млн долларов, и теперь, на взгляд Сергея, Торонто — столица хоккея.

Что же касается Тарасова, то он тоже довольно быстро нашел себе новую команду. Ей стал «Детройт», который нуждался в бэкапе Джона Гибсона и заключил с 27-летним голкипером однолетний контракт с зарплатой в 2 млн долларов.

Одними из главных кандидатов на возвращение в КХЛ считались Андрей Кузьменко и Максим Шабанов. Однако сами нападающие были настроены иначе и не зря — они нашли себе в НХЛ новые клубы, по крайней мере, на ближайший год.

Кузьменко, который не доиграл сезон из-за травмы, не получил от «Лос-Анджелеса» предложения о продлении контракта. Пятой командой за четыре года в НХЛ для 30-летнего форварда стал «Питтсбург», который дал игроку зарплату на 5 млн долларов. Андрей в очередной раз постарается перезагрузить карьеру, как это в составе «пингвинов» в минувшем сезоне получилось у Чинахова.

Андрей Кузьменко www.nhl.com

Как показало время, Шабанов прошлым летом сделал не самый лучший выбор, подписав контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». 5+13 за 44 матча — это явно не то, на что рассчитывали и клуб, и игрок. Второй шанс закрепиться в НХЛ предоставила «Миннесота», которая хотела нападающего еще в прошлом году, а сейчас заключила с ним договор на сумму 1,6 млн долларов.

Решение «Чикаго» не продлевать Илью Михеева выглядит спорным. Нападающий отлично смотрелся в третьем звене и качественно выполнял свою роль, однако «Блэкхокс» не посчитали это достаточным основанием для того, чтобы пойти на уступки в переговорах. В итоге пути клуба и 31-летнего хоккеиста разошлись, и он получил от «Тампы» 4-летний контракт (пусть и с немного меньшей зарплатой — 3,85 вместо 4,75 млн долларов).

Кто-то с НХЛ завязал, а кто-то еще ищет варианты

Не все смогли найти себе варианты в НХЛ. Так, Егор Замула, который всю взрослую карьеру провел в Северной Америке, в ближайшие 3 года будет выступать за ЦСКА. О том, что защитник вернется на родину стало понятно после обмена прав на него в КХЛ — «армейцы» не стали бы просто так платить «Торпедо» компенсацию в размере 30 млн рублей. Смена «Филадельфии» на «Коламбус» не дала должного эффекта, и Егор выбрал номинально более легкий, неплохо оплачиваемый (в среднем 60 млн рублей за сезон), но неизвестный для себя путь.

Чего нельзя сказать про Захара Бардакова. Нападающий возвращается в СКА, за который уже играл в 2021-2025 гг. В Петербурге он получит знакомые, комфортные условия, роль одного из лидеров команд и двухлетний контракт с годовой зарплатой 80 млн рублей. Такого точно не было бы в «Колорадо», который давал центрфорварду ограниченное игровое время, а на игру в нижних звеньях россиянин не согласен.

Возраст (37 лет) и травматичность серьезно снизили котировки Евгения Дадонова среди клубов НХЛ. После ухода из «Нью-Джерси» нападающий не против найти себе новую команду, но кажется, что вряд ли случится. Скорее уроженец Челябинска этим летом вернется в родной «Трактор», где его ждут и готовы принять.

Неожиданностью стала новость о возможном обмене Александра Никишина. Защитник, будучи игроком третьей пары, более чем успешно отработал контракт новичка с «Каролиной», которая завоевала Кубок Стэнли. 24-летний хоккеист заслужил крупный контракт — сам он хочет зарплату в районе 8 млн долларов, но потолок зарплат не позволяет «ураганам» удовлетворить этот запрос. Сейчас Никишин интересен «Рейнджерс», «Коламбусу», «Сент-Луису» и ряду другим клубам.

Александр Никишин x.com/nhl

Отметим, что «Харрикейнз» могут расстаться с еще одним российским хоккеистом. Клуб изучает варианты обмена Петра Кочеткова, который пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы. Контракт 26-летнего вратаря с кэпхитом 2 млн долларов действует до лета 2027 г.

Вероятно, что в текущее межсезонье клубную прописку сменит Кирилл Марченко. У нападающего остался один год контракта, и продлять его с «Коламбусом» он не хочет. Если появится хорошая возможность, то стороны разойдутся уже этим летом. Например, журналисты утверждают, что крупное предложение за форварда, который в последних двух сезонах за 155 матчей набрал 141 очко (58+83), готовит «Монреаль». Кроме того, его кандидатуру рассматривают «Юта», «Сиэтл», «Филадельфия» и др.

Владимир Тарасенко был бы не против остаться в «Миннесоте». Но сами «дикари» не выразили заинтересованности в продолжении сотрудничества с 34-летним нападающим. Более того, они разрешили вести переговоры с другими командами НХЛ до официального открытия рынка свободных агентов. Желающие подписать двукратного обладателя Кубка Стэнли наверняка найдутся (например, сейчас идут разговоры об интересе «Эдмонтона»). Тогда это будет уже шестой клуб в карьере Тарасенко после его ухода из «Сент-Луиса» в феврале 2023 г.