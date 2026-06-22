Конкуренция в новом сезоне Национальной хоккейной лиги может выйти на новый пик.

С наступлением нового хоккейного сезона — и НХЛ в данном случае не является исключением — как правило, существует вполне понятное представление о раскладе сил: кто будет претендовать на высокие позиции, кому светит борьба за лучшие шансы на драфте, а кто, вероятнее всего, застрянет где-то посередине.

Но даже при такой поверхностной оценке без сюрпризов не обходится. Из года в год находятся команды, которые не попали в плей-офф в предыдущем сезоне, а затем совершают рывок и пробиваются в кубковую стадию.

Бывает и наоборот: участники плей-офф не просто подтверждают свой статус, а возвращаются и превосходят ожидания — становятся реальными претендентами на большие свершения.

В сезоне-2025/26, к примеру, мы увидели, как «Баффало», «Питтсбург», «Анахайм» и «Филадельфия» выступили значительно лучше прогнозов. Все они не только добравшись до первого раунда Кубка Стэнли, но в отдельных случаях сумев преодолеть и стартовый рубеж.

И в следующем сезоне подобных историй наверняка будет больше.

На этом фоне в Bleacher Report попробовали заглянуть в будущее и выделили несколько команд, которые в кампании 2026/27 способны ворваться в число топ-претендентов — будь то потенциальные участники плей-офф, в которых сейчас почти никто не верит, или коллективы, готовые включиться в чемпионскую гонку раньше намеченного графика.

Во многом все будет зависеть от того, насколько удачным окажется межсезонье для конкретных команд. Здесь неизбежно приходится строить определенные прогнозы и допущения, но именно в этом и заключается смысл столь раннего взгляда на перспективы.

Теневой претендент: «Вашингтон»

Сейчас было бы очень легко поставить крест на перспективах «Вашингтона».

У команды довольно возрастной костяк. Попадание в плей-офф в сезонах-2023/24 и 2024/25 можно воспринимать как последнюю яркую вспышку этого поколения игроков, после чего столичный клуб сделал болезненный шаг назад и остался за пределами кубковой восьмерки.

Но действительно ли это начало конца? Сигнал к тому, что клубу пора разрушить все до основания и запускать полномасштабную перестройку? Отнюдь нет.

На самом деле «Вашингтон» образца сезона-2025/26 был значительно сильнее, чем может показаться по итоговой позиции в турнирной таблице. Более того, количество побед и набранных очков, которое продемонстрировала команда, в большинстве «типичных» сезонов оказалось бы вполне достаточным для выхода в плей-офф — просто Восточная конференция в этот раз превратилась в настоящую мясорубку.

Александр Овечкин NHL

«Вашингтон» стал единственной командой эпохи потолка зарплат, которая одержала 43 победы, потерпела не менее девяти поражений в овертаймах и при этом не смогла пробиться в плей-офф.

Более того, это единственный клуб эпохи потолка зарплат, завершивший регулярный чемпионат с разницей шайб не хуже «+23» и все равно оставшийся без кубковой весны.

Также «Кэпиталз» вошли в число всего восьми команд за всю эпоху потолка зарплат, которые набрали минимум 95 очков за сезон, но не попали в плей-офф.

Показатели «Вашингтона» при игре в равных составах выглядели вполне достойно практически по всем ключевым метрикам. Главной проблемой стали спецбригады, прежде всего — большинство, которое на протяжении большей части сезона откровенно буксовало.

Фундамент у этой команды по-прежнему остается весьма крепким. Здесь достаточно опытных игроков, а молодые хоккеисты постепенно начинают заявлять о себе на уровне НХЛ. В распоряжении клуба есть защитник первой пары Джейкоб Чикран, элитный голкипер Логан Томпсон. Между тем полноценный сезон должен провести форвард Пьер-Люк Дюбуа. В минувшем чемпионате Дюбуа ограничился всего 27 матчами, и его отсутствие серьезно ударило по глубине центральной оси состава.

В этих реалиях представить возвращение «Вашингтона» на прежний уровень совсем несложно.

Однако главный повод для оптимизма заключается в другом. У клуба сохраняется гибкость под потолком зарплат, а также имеются два выбора в первом раунде драфта, которые можно использовать как ценный актив при обменах.

Это позволяет «Кэпиталз» включиться в борьбу практически за любого форварда первого звена, который окажется доступен на рынке в нынешнее межсезонье.

Если руководству удастся заполучить одного из таких игроков и интегрировать его в уже достаточно крепкий состав, «Вашингтон» вполне способен не только вернуться в плей-офф, но и стать одной из команд, которая заставит говорить о себе уже по ходу кубковой гонки.

Теневой претендент: «Флорида»

Строго говоря, «Флориду» сложно назвать «теневым» претендентом в привычном понимании этого слова. Многие и без того ожидают, что в следующем сезоне команда будет выглядеть значительно сильнее, прежде всего благодаря возвращению Александра Баркова и полноценному чемпионату с участием Мэттью Ткачака.

Тем не менее факт остается фактом: в минувшем сезоне «Пантерз» не попали в плей-офф и завершили регулярный чемпионат с одним из худших результатов в Восточной конференции. Для части болельщиков и экспертов этого уже достаточно, чтобы подходить к перспективам команды с заметной долей скепсиса.

Но, пожалуй, делать этого не стоит.

Во многом провал «Флориды» стал следствием обстоятельств, с которыми справиться было практически невозможно. Команда не только лишилась Баркова на весь сезон, а Ткачака — на его значительную часть, но и к финишу регулярки столкнулась с настолько масштабной эпидемией травм, что местами была вынуждена выходить на лед составом, больше напоминавшим фарм-клуб из АХЛ.

Повреждения накапливались одно за другим, затрагивая практически все линии, и в какой-то момент кадровая ситуация стала попросту критической.

По большому счету, этой команде сейчас нужно лишь одно — вернуть здоровье своим ключевым игрокам.

И есть все основания полагать, что именно так и произойдет.

Кроме того, в распоряжении «Флориды» находится выбор в первой десятке предстоящего драфта — актив, который может превратиться в крайне ценный обменный ресурс для руководства клуба, давно зарекомендовавшего себя одним из самых агрессивных и деятельных на рынке.

Теневой кандидат на выход в плей-офф: «Сан-Хосе»

В следующем сезоне «Сан-Хосе» вполне может повторить путь, который недавно проделал «Анахайм», и из категории перестраивающихся команд перейти в число реальных претендентов на место в плей-офф.

Безусловно, для этого клубу предстоит серьезно поработать в межсезонье. В первую очередь речь идет об укреплении обороны и повышении общей глубины состава. Однако самое важное — ключевые элементы будущей конкурентоспособной команды в «Шаркс» уже присутствуют.

Очевидно, это касается Маклина Селебрини, который может по праву считаться звездой уровня первой пятерки НХЛ.

Главный вопрос заключается в том, сумеют ли калифорнийцы ликвидировать четырехочковое отставание от зоны плей-офф Западной конференции, с которым команда завершила прошлый сезон. И здесь многое будет зависеть от двух факторов.

Первый — прогресс молодых игроков. В частности, речь идет о центрфорварде Майкле Мисе, а также о хоккеисте, которого клуб выберет под общим вторым номером на предстоящем драфте.

Второй — способность руководства исправить ситуацию в обороне. По ряду показателей игры в формате «пять на пять» защита «Сан-Хосе» входила в число худших в лиге. Кроме того, команде необходимо добавить глубины в атаке, поскольку в те моменты, когда Селебрини находился на скамейке, нападение зачастую испытывало серьезные проблемы с созданием опасности у чужих ворот.

Безусловно, оба этих фактора выглядят весьма серьезными переменными.

Но вместе с тем «Шаркс» подходят к межсезонью в выгодном положении. У клуба больше свободного места под потолком зарплат, чем у большинства команд НХЛ. Помимо этого, в распоряжении «Сан-Хосе» находится еще один выбор в середине первого раунда драфта, полученный от «Эдмонтона», который вполне может быть использован в качестве обменного актива. Не стоит забывать и о солидном запасе перспективных молодых игроков, способных заинтересовать потенциальных партнеров по сделкам.

Работы впереди еще достаточно.

Однако фундамент уже заложен. Более того, значительная часть элитного атакующего таланта, вокруг которого строится будущее клуба, уже присутствует в составе. И вполне возможно, что именно в ближайшем сезоне этот потенциал начнет раскрываться в полной мере.

Теневой кандидат на выход в плей-офф: «Нью-Джерси»

Это можно назвать лишь предчувствием, но возникает ощущение, что с приходом нового руководства «Нью-Джерси» наконец избавится от роли одного из главных разочарований лиги и сумеет вернуться в борьбу за место в плей-офф.

Для этого команде нужна чуть большая удача в вопросе здоровья Джека Хьюза. Если форварду удастся избежать травм, «Девилз» получат в свое распоряжение одного из сильнейших хоккеистов лиги, который по-прежнему находится на пике карьеры. Одного этого факта достаточно, чтобы строить серьезные планы.

Пока трудно сказать, какой именно курс выберет новый генеральный менеджер Санни Мехта. Однако ничто не указывает на то, что руководство намерено разрушить все до основания и начать очередную перестройку с нуля.

Пока в составе остается Хьюз — в своем праймовом возрасте — а его контракт по-прежнему считается одним из самых финансово выгодных для клуба в сравнении со всей НХЛ, у «Нью-Джерси» сохраняются все возможности для формирования по-настоящему конкурентоспособной команды.

Разумеется, Восточная конференция вновь обещает быть чрезвычайно плотной. «Вашингтон» видится кандидатом на возвращение в кубковую восьмерку, «Флорида» способна серьезно прибавить после провального сезона, а большинство участников плей-офф-2026 имеют все шансы сберечь свои позиции.

И все же у «Девилз» остается база, от которой можно отталкиваться. А вместе с ней — свежий взгляд нового руководства, которое, возможно, сумеет извлечь максимум из потенциала этого состава и превратить его в нечто большее, чем просто команду с хорошими перспективами на бумаге.

Теневой претендент: «Юта»

В последнем сезоне «Юта» поучаствовала в плей-офф, причем перед стартом кубковой стадии рассматривалась в качестве скрытого претендента, способного преподнести несколько сюрпризов.

Однако по-настоящему громкого похода по турнирной сетке не получилось, во многом потому, что уже в первом раунде команда столкнулась с набравшим невероятный ход «Вегасом».

Тем не менее в следующем сезоне «Юту» стоит рассматривать не только как одного из вероятных участников плей-офф, но и как одного из скрытых претендентов на серьезные результаты в Западной конференции.

Помимо яркого молодого ядра, вокруг которого строится команда и в которое входят Клейтон Келлер, Логан Кули и Дилан Гюнтер, «мамонты» были одними из сильнейших в НХЛ по игре в формате «пять на пять» в регулярном чемпионате-2025/26.

Кроме того, руководство клуба действует все более агрессивно и, судя по всему, намерено активно работать на рынке нынешним летом, чтобы усилить состав, который и без того заметно прибавляет год от года.

Если «Юте» удастся усилиться еще одним форвардом уровня топ-6, способным органично вписаться в существующую структуру, команда наверняка сумеет прописаться среди сильнейших коллективов лиги.