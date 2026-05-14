14 мая пресс-служба «Трактора» объявила о заключении однолетнего соглашения с новым главным тренером Скоттом Гордоном. О причинах назначения 63-летнего американца и ожиданиях от его работы в Челябинске — в материале LiveSport.Ru.
Сидеть на месте нельзя
Пока «Локомотив» и «Ак Барс» заняты разборками в финале Кубка Гагарина, остальные 20 клубов лиги начинают подготовку к новому сезону. Один из них — «Трактор», который не может занести последний год себе в актив. Челябинский клуб весной 2025 г. стал первым на Востоке и боролся в финале, но сезон 2025/26 в его исполнении претендует на звание главного провала года в КХЛ.
Неудачное выступление команды можно объяснить целым комплексом причин. Но выделим две реперные точки: ошибка по комплектованию вратарской позиции (упустили Зака Фукале и подписали Криса Дригера) и «побег» главного тренера Бенуа Гру. Итоговые шестое место в регулярке и вылет в первом раунде плей-офф не мог не вызвать изменения в «Тракторе».
Одно из самых ожидаемых уже произошло: челябинцев возглавил новый главный тренер. Контракт с Евгением Корешковым, который принял команду в декабре, продлен не будет. А его место на тренерском мостике «Трактора» займет Скотт Гордон. Соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на один год.
По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь — как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. В ежедневных разговорах о Челябинске и «Тракторе» Скотт неоднократно подчеркивал, что готов применить свой огромный опыт на новом месте и с радостью примет предложение клуба. Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу.Алексей Волковгенеральный менеджер ХК «Трактор»
В отличие от канадцев, тренеры из США не столь часто приезжают на работу в наш чемпионат. Гордон станет седьмым американским наставником в истории КХЛ и первым с 2018 г.
Перестройка по-уральски
Для описания предстоящего сезона у «Трактора» вполне подойдет популярное в НХЛ определение «перестройка». Оно означает стратегический процесс обновления состава с целью создания команды-претендента в будущем. Об этом уже в открытую говорят в Челябинске.
Мы несколько лет планомерно занимались развитием нашей молодежи и многие из них получили место в составе «Трактора» уже в этом году. Пришло время им сделать еще один шаг вперед. Молодые парни должны усилить костяк команды и сформировать фундамент коллектива в ближайшей перспективе. Задачу выиграть Кубок Гагарина никто не отменял, но штурмовать эту вершину нужно подготовленными, чем мы и займемся в ближайшем будущем.Иван Савингенеральный директор ХК «Трактор»
Зачастую за объявлениями клубного руководства о формировании состава за счет молодых игроков скрывается тяжелая правда о сокращении финансирования. В последнее время в отношении «Трактора» как раз возникали подобные слухи. Однако в Челябинске заверяют, что бюджет сохранится на прежнем уровне, хотя сразу всю зарплатную ведомость (950 млн рублей) перед началом сезона они заполнять не собираются.
Тем не менее, предстоящие трансферные ходы дают понять, что бороться за самые высокие места в следующем сезоне «Трактор» вряд ли сможет:
- команду покинут все легионеры (нападающий Джошуа Ливо и защитники Джордан Гросс, Логан Дэй, Михал Чайковски);
- СМИ отправляют Василия Глотова в СКА, а Александра Кадейкина — в «Автомобилист»;
- покорять НХЛ отправился защитник Арсений Коромыслов;
- высока вероятность расставания с нападающими Владимиром Жарковым и Егором Коршковым.
При этом полностью отказываться от усиления состава в «Тракторе» не станут. В клубе, как минимум, попытают удачу с еще одним североамериканским голкипером.
Из россиян никто не подошёл
В этих условиях резонно доверить коллектив специалисту, который любит работать с молодыми хоккеистами, умеет их развивать и выводить на новый уровень. Евгений Корешков при всех его достоинствах не слишком подходит на эту роль.
Именно этим и объясняется расставание челябинского клуба с тренером, поскольку результаты команды под его руководством (18 побед в 32 матчах регулярки и 1:4 от «Ак Барса» в 1/8 финала) объективно оценивать сложно. Если бы удача чаще была на стороне «Трактора» (3 из 4 матчей в плей-офф были проиграны в овертайме), то еще можно было бы порассуждать о возможности продолжения сотрудничества.
К тому же карьера Евгения Геннадьевича говорит о том, что ему больше подходит должность помощника, чем главного тренера. Его кандидатура весной, конечно, фигурировала в шорт-листе московского «Динамо» (еще до назначения Леонида Тамбиева), хотя более реалистичным кажется инсайд о том, что Корешков войдет в тренерский штаб Алексея Жамнова в «Спартаке».
Несколько недель главным претендентом на пост главного тренера «Трактора» в СМИ воспринимался Дмитрий Квартальнов. 60-летний специалист давно известен тем, что в его командах доверяют молодежи, а она в ответ выходит на новый уровень. Это же подтвердила работа в минском «Динамо», где заметный прогресс продемонстрировали Виталий Пинчук, Виталий Мороз, Егор Бориков и др.
Но союза Квартальнова и «Трактора» не случилось. Здесь свою роль сыграли и высокие запросы со стороны специалиста, и репутация некубкового тренера, и конфликты с менеджментом. Но самое главное — Дмитрий Вячеславович еще не покинул Минск, и есть вероятность, что договорится с «зубрами».
У «Трактора» был вариант пойти по пути «Торпедо» и задействовать внутренние резервы в лице главного тренера «Челмета» из ВХЛ Марата Аскарова. Но 53-летний специалист, как утверждают журналисты, оказался не готов брать на себя такую большую ответственность и сам отказался от предложения челябинских руководителей. И те решили продолжить поиски на североамериканском рынке.
30 лет работы, но побед нет
На бумаге Скотт Гордон, в отличие от Бенуа Гру, — более именитый тренер. В НХЛ он успел поработать и главным тренером («Нью-Йорк Айлендерс» в 2008-2011 гг. и «Филадельфия Флайерз» в 2018-2019 гг.), и ассистентом («Торонто Мэйпл Лифс» в 2011-2014 гг. и «Сан-Хосе Шаркс» в 2022-2024 гг.). Также имеется богатый опыт работы в сборной США, которая под его руководством выступала на чемпионатах мира 2011 и 2012 гг., а с ним как с помощником участвовала на Олимпийских играх 2010 г. и на Кубке мира 2016 г.
Почти половину своей 30-летней карьеры Гордон провёл в АХЛ, где работал с фарм-клубами «Бостона» и «Филадельфии». Однако серьезных достижений он нигде не добивался: в НХЛ в плей-офф не выходил, в АХЛ добирался только до финала конференции, сборная дальше четвертьфинала ЧМ не проходила.
То есть Гордон — не тренер-победитель, какими в свое время приходили в КХЛ Майк Кинэн и Боб Хартли. И он точно не молодой перспективный специалист, как Митч Лав. Но американца приглашают, в первую очередь, не для незамедлительного завоевания Кубка Гагарина, а для построения новой команды на основе местных воспитанников. Этим заниматься Гордон любит. Не зря последние два года он самовольно перешел на работу в командах Американской юниорской хоккейной лиги.
Прошлые подопечные Гордона (среди которых, например, были Джон Таварес и Патрис Бержерон) отзываются о нем положительно. Эмоциональные разборки на повышенных тонах — это не про Гордона. Он открыт к коммуникации, спокоен, не кричит на хоккеистов, поэтому у них сложилось хорошее, уважительное отношение к тренеру.
В игровом плане командам Гордона больше свойственен оборонительный стиль с активным прессингом на чужой половине. В его работе большое значение имеет аналитика и разборы игровых эпизодов по видеозаписям. Недаром именно за данный компонент он отвечал в сборной США, ассистируя Джону Торторелле на Кубке мира 2016 г. И судя по последнему сезону, актуальным для «Трактора» станет бывшее вратарское прошлое Гордона.
«Трактору» удалось договориться со специалистом на вполне приемлемых условиях — по информации СМИ, зарплата составит около 45 млн рублей. Отсутствие давления в виде требований борьбы за самые высокие места должно пойти Гордону на пользу и содействовать решению главной задачи — построению новой команды.