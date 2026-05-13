В среду, 13 мая, ярославский «Локомотив» примет на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках второго матча финальной серии Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Ак Барс» был сильнее в этой двадцатиминутке — 2:0! Отдыхаем...

20' Артур Каюмов («Локомотив») пересек синюю линию и бросил слета по воротам — Тимур Билялов («Ак Барс») намертво поймал шайбу.

19' Денис Алексеев («Локомотив») подкараулил отскок от лицевого борта и бросил в ближний угол, но там надежен Тимур Билялов («Ак Барс»).

18' После второй забитой шайбы темп игр упал: хоккеисты «Ак Барса» просто отбрасываются и пытаются передохнуть.

17' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 0:2! Митчелл Миллер! На синей линии шайбу подхватил Миллер, на скорости промчался несколько метров и мощным броском прошил голкипера!

16' Звенит каркас ворот после броска Александра Хмелевского («Ак Барс»): Даниил Исаев («Локомотив») задел шайбу плечом и спас свою команду.

15' Гости взяли шайбу под свой контроль и уже почти две минуты не выпускают соперника за половину площадки.

14' Илья Николаев («Локомотив») жестко поставил клюшку и едва не заработал 2 минуты, судья посчитал что все было в рамках правил.

13' Байрон Фрэз («Локомотив») бросил в одно касание — защитник гостей успел подставить клюшку и шайба улетела за пределы площадки.

12' Георгий Иванов («Локомотив») взял игру на себя, сместился от левого борта в центр и бросил с кистей — Тимур Билялов («Ак Барс») выкатился из ворот и зафиксировал шайбу в ловушке.

11' Рихард Паник («Локомотив») отдавал перспективную передачу по диагонали на дальнюю штангу, но там надежно в обороне сыграл Никита Лямкин («Ак Барс»).

10' Митчелл Миллер («Ак Барс») промчался через все зоны и выдал классную передачу из-за ворот, но Кирилл Семёнов («Ак Барс») не смог реализовать момент.

09' Александр Радулов («Локомотив») применил мощный силовой прием на Алексее Пустозёрове («Ак Барс») в своей зоне.

08' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 0:1! Илья Карпухин! Карпухин подключился к атаке по правому борту, получил передачу от Александра Барабанова и бросил в ближний угол впритирку со штангой!

07' Даниил Мисюль («Локомотив») принял передачу в левом круге вбрасывание и бросил с кистей — Тимур Билялов («Ак Барс») отбил шайбу в угол площадки.

06' Илья Карпухин («Ак Барс») зарядил от синей линии, но голкипер хозяев пока на высоте.

05' Дмитрий Яшкин («Ак Барс») поработал на пятаке, поймал отскок от вратаря и попытался добить, однако попал в щитки Даниилу Исаеву («Локомотив»).

04' Нарушения численного состава у хозяев — 2 минуты штрафа поехал отбывать Илья Николаев («Локомотив»).

04' Никита Лямкин («Ак Барс») убежал в контратаку и едва не проткнул шайбу в ближний угол, но Даниил Исаев («Локомотив») успел переместиться.

03' Хороший бросок Максима Шалунова («Локомотив») по воротам Тимура Билялова («Ак Барс») оказался немного неточным — не попал в створ.

02' Илья Карпухин («Ак Барс») выбросил шайбу за пределы площадки и получил 2 минуты штрафа за задержку игры.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Локомотив» — «Ак Барс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду «Арены-2000 Локомотив». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:45 Судейская бригада второго финального матча «Локомотив» — «Ак Барс»: главные судьи — Гашилов Виктор и Соин Александр, линейные судьи — Шишло Дмитрий и Новиков Никита.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив».

18:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Локомотив»: Исаев Даниил, Сергеев Андрей, Рафиков Рушан, Берёзкин Максим, Шалунов Максим, Каюмов Артур, Гернат Мартин, Черепанов Никита, Сурин Егор, Иванов Георгий, Радулов Александр, Береглазов Алексей, Елесин Александр, Кирьянов Никита, Фрэз Байрон, Паник Рихард, Мисюль Даниил, Алексеев Денис, Николаев Илья, Полунин Александр.

«Ак Барс»: Билялов Тимур, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Карпухин Илья, Фальковский Степан, Тодд Нэйтан, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Марченко Алексей, Терехов Степан, Яшкин Дмитрий, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Пустозёров Алексей, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита.

«Локомотив»

Напомним путь «Локомотива» к финалу. Ярославль великолепно провел регулярный чемпионат и занял первое место на Западе. В стартовом раунде плей-офф ему противостоял «Спартак», который сумел взять всего лишь один матч в серии. Затем ярославский клуб уверенно разобрался в четырех матчах с уфимским «Салаватом Юлаевым». Полуфинальная серия Кубка Гагарина для «Локомотива» сложилась очень драматично, но в итоге победа (4:3) над Авангардом.

В стартовом матче финальной серии «Локомотив» действовал не очень решительно с первых минут и позволил сопернику создать несколько опасных моментов. Но старт второго периода оказался обескураживающим для «Ак Барса» — две шайбы за одну минуту и затем еще одна. Ну и этот перевес Ярославль уже не упустил, завершив матч со счетом 3:1.

«Ак Барс»

А вот как сложился путь в плей-офф «Ак Барса». Казань показал достойные результаты в регулярке и финишировал на третьем месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф была уверенная победа над «Трактором» (4:1). В четвертьфинале «Ак Барс» не отдал ни одного матча минскому «Динамо» (4:0). В полуфинальной серии казанский клуб сражался с магнитогорским «Металлургом» и уверенно выиграл серию (4:1).

В первом матче финальной серии «Ак Барса» действовал с позиции силы и перебросал соперника (32:21). Три гола во втором периоде были очень неожиданными и восстановиться после такого крайне сложно. Один забить в концовке удалось, но на большее казанцев не хватило.

Личные встречи

Между собой соперники в регулярке пересекались не часто, так как представляют противоположные конференции. В прошлом 2025 год они сыграли всего два матча и и каждому досталось по одной домашней виктории: «Локомотив» (3:1), «Ак Барс» (1:0). Первый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина выиграл ярославский клуб (3:1).

