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    «Айнтрахт» заработал на нападающих 345 млн евро за шесть лет. Вот, как команде это удаётся

    Идеальная трансферная система немецкого клуба

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    Юго Экитике
    Большинство клубов впадает в панику при мысли, что в конце каждого сезона придётся расставаться с главным бомбардиром. Другие — до последнего борются, чтобы удержать лидера. The Athletic разбирается в невероятно прибыльной трансферной стратегии «Айнтрахта».
    Для «Айнтрахта» из Франкфурта, под руководством спортивного директора Маркуса Крёше, продажа лучших форвардов — привычная и необходимая часть стратегии самодостаточного развития. За последние семь сезонов бундеслиги клуб отпускал своих главных голеадоров уже четыре раза — и превратил это в отлаженную систему.

    «Я называю топ-клубы конечными станциями — это "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Ливерпуль". Мы — клуб-посредник, который продаёт игроков туда. Я говорю футболистам: если ты развиваешься быстрее, чем мы как команда, и за тебя дают нужные деньги, я не буду держать. Именно поэтому так много талантливых молодых игроков выбирают "Айнтрахт": они знают, что у нас получат развитие и шанс на большой переход. Продажа игроков — часть моей работы. Я отношусь к этому без эмоций. Это бизнес», — объяснял Крёше в интервью Sky Sports в августе 2024 года.

    Маркос Крёше
    globallookpress.com

    Подход Крёше может показаться холодным, но детали продуманной стратегии важны не меньше. За последние годы «Айнтрахт» вложился в инфраструктуру, тренерский штаб, психологов, специалистов по питанию и узкопрофильных тренеров, которые помогают молодым игрокам развивать навыки и приближаться к главной цели — шагу в топ-клуб Европы. Это выгодно и игрокам, и клубу, чьи финансы стабильно растут.

    Ближайший пример — трансфер Юго Экитике в стан «Ливерпуля», чемпиона Англии. По данным The Athletic, сумма сделки с бонусами составила около 91 миллиона евро. После её завершения чистая прибыль «Айнтрахта» на трансферном рынке с лета 2023 года достигнет примерно 161 миллиона евро. Два самых дорогих предыдущих продажи — Рандаль Коло Муани и Омар Мармуш — вообще обошлись клубу бесплатно (пришли как свободные агенты), но принесли в кассу 165 миллионов евро.

    Юго Экитике
    globallookpress.com

    Если учесть только нападающих, проданных за последние шесть лет, прибыль франкфуртцев составит около 345 миллионов евро — рекорд для клуба.

    Причём эта стратегия была запущена ещё до прихода Крёше. Летом 2019-го «Айнтрахт» втрое окупил затраты, продав Себастьяна Аллера и Луку Йовича в одном трансферном окне. А Андре Силва, взятый тогда в аренду как замена, уже через год ушёл почти в восемь раз дороже, забив 28 голов за сезон.

    Согласно Transfermarkt, за последние три года ни один клуб в мире не заработал на трансферах больше, чем «Айнтрахт». И всё это — при стабильном росте в чемпионате: с седьмого места в сезоне-2022/23, до пятого, а в прошлом году — до третьего, что повторило лучший результат в истории клуба.

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    Как им это удаётся?

    Секрет — в последовательности и дисциплине. Скаутинг «Айнтрахта» нацелен на молодых игроков с высоким потенциалом перепродажи, универсальных по позициям и подходящих под стиль команды. Из 26 последних постоянных трансферов 21 футболист был моложе 25 лет на момент подписания. При этом клуб не боится сам тратить — если игрок вписывается в модель, цена в десятки миллионов не пугает.

    Например, Артур Теате — один из самых возрастных новичков в топ-10 дорогих покупок, хотя ему было всего 24. С опытом в Серии А и Лиге 1 он пришёл из «Ренна» и стал третьим по минутам в составе за сезон.

    Артур Теате
    globallookpress.com

    Шесть из десяти самых дорогих новичков всё ещё в клубе. Остальные были проданы с совокупной прибылью 111 миллионов евро, а после продажи Экитике эта сумма ещё вырастет.

    Профиль игроков тоже не случаен

    Джонатан Буркардт, подписанный этим летом, идеально вписывается в стратегию. Ему только исполнилось 25, за «Майнц» он забил 18 голов в прошлом сезоне, восстановившись после травмы колена. Может играть по всему фронту атаки, а на заре карьеры выходил даже на позиции латераля. Это гибкий, атлетичный нападающий, идеально подходящий под скоростную, энергичную игру «Айнтрахта».

    По этому профилю похож и Мармуш, ныне игрок «Манчестер Сити». Египтянин раскрылся именно во Франкфурте: его реактивный бег, удары с дистанции и умение действовать в контратаке сделали его звездой. В прошлом сезоне «Айнтрахт» стал лидером бундеслиги по созданию опасных моментов из быстрых атак (xG в быстрых прорывах), уступив по всей Европе лишь «Ливерпулю».

    Омар Мармуш
    globallookpress.com

    Именно такой стиль — динамичный, с быстрыми переходами — позволяет форвардам раскрываться, а клубу продавать их за рекордные суммы.

    Главная сила — трезвый расчёт

    Как отмечает гендиректор клуба Аксель Хельманн, ключ — не только в скаутинге, но и в работе с игроками. «У нас один из лучших тренерских штабов в Бундеслиге, — говорил он The Athletic в мае. — Мы берём молодых и развиваем их во всех аспектах: физически, тактически, технически, ментально. Так из Мармуша, который изначально не был бомбардиром, мы сделали завершителя. Это просто хорошее обучение и тренерская работа».

    Фанаты Айнтрахта
    globallookpress.com

    Кто-то может посчитать такой подход недостаточно амбициозным, но принятие своей роли в футбольной иерархии — сильнейшая сторона «Айнтрахта». Они честны с игроками, не ставят преград: если футболист работает и раскрывается, он получает шанс уйти, а клуб — прибыль и новые возможности.

    В новом сезоне франкфуртцы дебютируют в Лиге чемпионов. Но даже при этом вряд ли смогут вложить всю трансферную прибыль в готовых звёзд: клубу остаётся продолжать инвестировать в будущее и развивать свой «конвейер» нападающих. Даже если повторить третье место будет сложно, ждать, что этот механизм замедлится, точно не стоит.

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