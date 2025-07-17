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    От Марадоны до Месси. Величайшие «десятки» в истории «Барселоны»

    Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль

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    Лионель Месси
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    Лионель Месси
    ESPN вспоминает самых известных футболистов «Барселоны», игравших под десятым номером.
    Это было лишь вопросом времени, и вот, наконец, «Барселона» официально объявила, что с нового сезона футболку с культовым 10-м номером будет носить Ламин Ямаль. Юный вингер, считающийся одним из самых перспективных футболистов своего поколения, получил в наследство один из самых знаковых номеров в мировом футболе.

    На протяжении десятилетий десятку «Барсы» носили по-настоящему великие игроки, но были и те, кто не выдержал груза ответственности. Даже такие талантливейшие футболисты, как Хуан Роман Рикельме и Яри Литманен, не смогли раскрыть весь свой потенциал, надев самую «обязывающую» футболку сине-гранатовых.

    Последним обладателем 10-го номера был Ансу Фати, получивший его в сезоне-2021/22 после ухода Лионеля Месси. Однако из-за частых травм и нестабильной формы его прогресс замедлился. В следующем сезоне он будет играть на правах аренды в «Монако».

    Теперь эстафета переходит к 18-летнему Ямалю, который уже успел зарекомендовать себя как редкий талант, способный в будущем войти в число великих игроков, прославивших эту футболку.

    Ниже — десятка лучших футболистов, регулярно носивших 10-й номер в «Барселоне» с момента введения фиксированных номеров в испанском футболе в конце 1940-х годов. Конкуренция здесь столь велика, что для таких звезд, как Георге Хаджи, Гари Линекер и легенда 1950-х Эваристо, нашлось лишь почетное упоминание.

    1. Ласло Кубала

    Ласло Кубала
    globallookpress.com

    Возможно, именно Кубала стал первой настоящей суперзвездой, регулярно носившей почитаемую «десятку» «Барселоны». Венгерский нападающий, бежавший из родной страны как беженец, в 1951 году оказался в Каталонии, где впервые надел сине-гранатовую футболку под номером 10. Он носил ее в трех разных периодах на протяжении десятилетия, ознаменованного чередой трофеев. Мощный форвард, получивший от болельщиков прозвище «Большая голова», забил 194 гола и до сих пор занимает пятое место в списке лучших бомбардиров клуба. В его честь возле «Камп Ноу» установлен памятник.

    2. Луис Суарес

    Луис Суарес
    globallookpress.com

    Нет, это не тот Луис Суарес (он носил девятый номер), о котором вы подумали. Речь идет о Луисе Суаресе Мирамонтесе — современнике Кубалы, который часто играл на позиции инсайда и составлял пару со своим венгерским партнером во второй половине 1950-х. Испанец стал настолько ключевой фигурой в звездной команде той эпохи, что в 1960 году удостоился «Золотого мяча». Уже в следующем сезоне он покинул «Барселону», перейдя в «Интер». Это был один из главных трансферов того времени.

    3. Диего Марадона

    Диего Марадона
    globallookpress.com

    После яркого сезона в «Бока Хуниорс» и впечатляющего выступления на чемпионате мира 1982 года в Испании, Марадона стал игроком «Барселоны» за рекордные по тем временам 5 миллионов фунтов. Ему сразу же дали футболку с десятым номером. Аргентинец провел в Каталонии два сезона, омраченных травмами. Несмотря на это, его статистика все равно впечатляет: 38 голов в 58 матчах во всех турнирах. Однако к Марадоне постоянно возникали вопросы по поводу характера и поведения.

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    • Финалом стала злополучная встреча с «Атлетиком» в финале Кубка короля 1984 года, где череда провокаций вывела Марадону из себя. Он ударил нескольких соперников, устроил массовую потасовку, тем самым подписав себе «приговор» в «Барсе». Вскоре он перебрался в «Наполи», где провел лучшие годы карьеры и навсегда вошел в историю, приведя сборную Аргентины к триумфу на чемпионате мира 1986 года.

    4. Микаэль Лаудруп

    Микаэль Лаудруп
    globallookpress.com

    Хотя Лаудруп, возможно, не был самым ярким и неординарным обладателем десятого номера в истории «Барселоны», футбольные гурманы до сих пор почитают его за стабильность, интеллект и изящество на поле. Укрепив свою репутацию в «Ювентусе», датский полузащитник перебрался в «Барселону» ради возможности поиграть под руководством своего кумира — Йохана Кройфа. В итоге датчанин быстро стал неотъемлемой частью его легендарной «команды мечты».

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    За пять сезонов в начале 1990-х Лаудруп завоевал с клубом девять трофеев, включая четыре чемпионских титула Ла Лиги и Кубок европейских чемпионов. В 1994 году он принял неожиданное и скандальное решение — перешел в мадридский «Реал».

    5. Пеп Гвардиола

    Пеп Гвардиола
    globallookpress.com

    Воспитанник знаменитой академии «Ла Масия», Гвардиола получил место в основном составе «Барселоны» в сезоне-1991/92, когда ему было всего 20 лет. Несмотря на то что он играл на позиции опорного полузащитника, ему все равно достался 10-й номер.

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    • Увы, этот выбор оказался неудачным — Пеп так и не забил ни одного гола, выступая с «тяжелой» десяткой на спине. Уже в следующем сезоне он сменил ее на более подходящий четвертый номер, а освободившуюся «десятку» взял себе Гильермо Амор, носивший ее в сезонах-1992/93 и 1993/94.

    6. Ромарио

    Ромарио
    globallookpress.com

    После фееричной результативности в нидерландском ПСВ Ромарио пополнил ряды «Барселоны» в сезоне-1993/94, чтобы возглавить атаку легендарной команды Кройфа наряду с Христо Стоичковым, Лаудрупом и Хосе Марией Бакеро. Бразилец мгновенно адаптировался: 30 голов в 33 матчах сделали его лучшим бомбардиром Ла Лиги, а клуб уверенно завоевал чемпионский титул. Однако отношения Ромарио с Кройфом стремительно испортились, и уже в середине второго сезона нападающий неожиданно покинул команду, вернувшись на родину — в январе 1995 года он стал игроком «Фламенго».

    7. Христо Стоичков

    Христо Стоичков
    globallookpress.com

    Еще один ключевой элемент «команды мечты» Кройфа, болгарский нападающий Стоичков достиг пика формы именно в «Барселоне». Под руководством нидерландского тренера он наводил ужас на защитников по всей Европе. За два своих периода в клубе он помог завоевать пять титулов Ла Лиги, Кубок европейских чемпионов и целый ряд других внутренних и международных трофеев. За свои выдающиеся достижения он также был удостоен «Золотого мяча».

    8. Ривалдо

    Ривалдо
    globallookpress.com

    Ривалдо — один из трех обладателей 10-го номера «Барселоны», входящих в десятку лучших бомбардиров клуба за всю историю. Блестящий бразилец делит восьмое место с Самюэлем Это’О, имея в активе 130 голов. Его универсальность и мастерство сыграли ключевую роль в победах «Барсы» в чемпионате Испании в сезонах-1997/98 и 1998/99. За свои выдающиеся выступления Ривалдо был удостоен «Золотого мяча» в 1999 году.

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    • Любопытно, что десятый номер он получил только в сезоне-2000/0, а до этого играл под 11-м. Несмотря на то что «Барселона» в тот год осталась без трофеев и выглядела неубедительно в чемпионате, сам Ривалдо провел свой самый результативный сезон в клубе, забив 36 голов в 53 матчах.

    9. Роналдиньо

    Роналдиньо
    globallookpress.com

    Яркий, харизматичный, непредсказуемый — Роналдиньо носил десятку «Барселоны» на протяжении пяти сезонов, с 2003/04 по 2007/08. Он получил ее напрямую от Хуана Романа Рикельме, который, несмотря на статус одного из лучших плеймейкеров своего времени, не смог адаптироваться в клубе и провести полноценный сезон в 2002/03.

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    • Роналдиньо же быстро покорил сердца болельщиков своими эффектными выступлениями. Он настолько впечатлил публику, что даже фанаты «Реала» встали и аплодировали ему стоя на «Сантьяго Бернабеу» после выдающегося перформанса в Эль Класико в 2005 году. Именно в том году он получил «Золотой мяч».

    10. Лионель Месси

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Хотя Месси давно стал синонимом «десятки» «Барселоны», к этому номеру он пришел не сразу. В начале карьеры он играл под 30 номером, затем под 19-м, и только в сезоне-2008/09 — в дебютный год Пепа Гвардиолы на посту главного тренера — наконец надел футболку с легендарной десяткой.

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    Дальше началась настоящая магия: голепады, рекорды, горы трофеев и стремительный взлет к статусу величайшего игрока в истории. За годы в «Барселоне» Месси выиграл 34 трофея, став лучшим бомбардиром в истории как клуба, так и всей Ла Лиги, прежде чем покинуть Каталонию летом 2021 года ради перехода в «Пари Сен-Жермен». Среди всех великих «десяток» именно он задал планку, до которой дотянуться почти невозможно. Спросите об этом у бедняги Ансу Фати.

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