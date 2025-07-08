«Два Пепа — лучше, чем один». Как ассистенты меняют современный футбол

Он может быть буфером, доверенным лицом или провокатором. Тактиком, тренером, специалистом или универсалом. Несмотря на несколько ярких исключений — да,(помощник главного тренера «Ньюкасла» — прим.), речь именно о тебе, — чаще всего ассистенты остаются в тени, довольствуясь относительной анонимностью. Конечно, некоторые из них пылают амбициями когда-нибудь выйти на передовую.

Если главный тренер — центральная фигура команды, лидер, фокус внимания и принимающий решения, то роль его помощника куда менее четко определена. У него меньше власти, меньше публичности и, как правило, меньше зарплата. Но от этого он не становится менее важной частью структуры клуба и его бесперебойной работы.

Ассистент — это вторая по значимости фигура. В футбольной терминологии — «номер два», что может звучать с двусмысленным оттенком, но эта роль действительно значима.

«Это колоссальная роль, — говорит Джон Карвер. — Очень, очень важно, чтобы рядом с главным тренером был именно тот человек».

Карвер знает, о чем говорит — он исполнял эту роль в «Ньюкасле» при сэре Бобби Робсоне, когда команда блистала, и снова при Алане Пардью, когда клуб занял пятое место в Премьер-лиге. Он работал ассистентом в «Лидс Юнайтед», еще одном футбольном гиганте, и в других клубах. Сейчас он занимает аналогичную должность в сборной Шотландии. А еще он был главным тренером, в том числе в польской «Лехии» из Гданьска.

Главный тренер часто одиноко стоит под светом яркого прожектора, но управление командой — это всегда совместная работа, и человек рядом с ним может быть не менее важен.

Питер Тейлор и Брайан Клаф globallookpress.com

Брайан Клаф — неординарный гений, дважды выигрывавший Кубок европейских чемпионов с «Ноттингем Форест» в 1970-х. Питер Тейлор был его ассистентом, что звучит слишком скромно по сравнению с тем, как сам Клаф описывал их тандем в автобиографии — с присущей ему самоиронией — как «самое успешное тренерское партнерство в истории футбола».

Тейлор приносил в раздевалку легкость, а в трансферную политику — магию. Без друг друга — а они также выигрывали чемпионат Англии с «Ноттингем Форест» и «Дерби Каунти» — они были совсем другими.

По словам Клафа, многие говорили ему: «Тейлор — лучшее подписание в твоей карьере».

Уже сейчас многие говорят нечто подобное о переходе Пепа Лейндерса в «Манчестер Сити» — и это весьма громкое событие.

Лейндерс был ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле», и сам Клопп называл его «самым влиятельным человеком в клубе за последние годы». А теперь он будет работать в штабе Пепа Гвардиолы. Его знали за энергию и энтузиазм, за активное участие в процессе, за разработку и реализацию тренировочной программы. На бровке он был вспыльчив и предельно сосредоточен.

После семи месяцев в роли главного тренера в «Зальцбурге», Лейндерс теперь — «номер два» в «Сити», который был главным соперником «Ливерпуля» в борьбе за трофеи в современной эпохе. Перспектива того, что Лейндерс привнесет частицу «Энфилда» на «Этихад» — знания о том, как работает «Ливерпуль», чему можно у них поучиться и как, возможно, этому противостоять — добавляет интриги. «Я питаюсь его знаниями», — сказал Гвардиола журналистам на клубном чемпионате мира.

Другой интересный аспект — как это может оживить саму команду и тренерский штаб, которые, по своим же высоким меркам, провалили прошлый сезон. Приход Лейндерса — часть более масштабной перестройки.

Пеп Гвардиола и Пеп Лейндерс globallookpress.com

«В какой-то момент с каждым тренером происходит одно и то же: игроки перестают слушать, — сказал бывший капитан сборной Англии. — Это случалось на протяжении всей моей карьеры. Подумайте: вы выходите на тренировочное поле день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем — и в какой-то момент, неважно, насколько вы меняете упражнения или насколько вы любимы, уважаемы или внушаете страх, это всё равно те же самые голоса и те же самые лица. Вы просто перестаете их слышать. Это человеческая природа».

Гвардиола — один из величайших тренеров в истории, но даже лучшим требуется обновление и перезагрузка. Подписания и продажи игроков — самое привычное средство борьбы с застоем, но есть и другой путь — привнести новые идеи. Одним из величайших талантов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» была способность к постоянному обновлению, а это не только перестройка состава в нужные моменты за 26 лет на «Олд Траффорд», но и смена голосов рядом с собой. Брайан Кидд, Стив Макларен, Майк Филан и Карлуш Кейруш — все они были влиятельными ассистентами.

«Групповое мышление — это болезнь. Если вы посмотрите на Фергюсона или на Пепа, они всегда всё взбалтывали. В этом есть элемент безжалостности», — говорит один из руководителей клуба Премьер-лиги, сам в прошлом игравший на высшем уровне. Он попросил сохранить анонимность, чтобы не навредить своим отношениям в индустрии.

Это, конечно, проблема из разряда первостепенных: и Фергюсон, и Гвардиола, который возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, — скорее исключения из правил. По итогам прошлого сезона статистика, собранная Ассоциацией футбольных менеджеров (LMA), показала, что средний срок работы главного тренера в английских лигах составляет всего 1,63 года. Для подавляющего большинства разговоры об «обновлении» — это просто насмешка. Несбыточная мечта.

Пеп Лейндерс globallookpress.com

Иначе говоря, у большинства тренеров слишком мало времени, чтобы как-то повлиять на ситуацию. И это делает наличие сильной, сплоченной и креативной группы помощников вокруг них еще более важным.

Когда сэр Бобби Робсон покинул пост главного тренера сборной Англии в 1990 году и начал свой извилистый путь в европейском футболе — от ПСВ и «Спортинга» до «Порту» и «Барселоны», прежде чем вернуться домой в «Ньюкасл» — он сознательно отказался от привычной «подушки безопасности» в лице английского ассистента. Вместо этого он работал с местными тренерами, которые хорошо знали национальные чемпионаты и игроков, и учился у них.

Так Робсон не только бросал вызов самому себе, но и получал преимущество на старте.

Спустя годы, пережив болезненный опыт в сборной, Робсон посоветовал то же самое Стиву Макларену. Первым ассистентом Макларена в нидерландском «Твенте», с которым он стал чемпионом, был не кто иной, как Эрик тен Хаг. А в Гданьске у Джона Карвера помощником сейчас работает Радослав Белла. «Молодой польский тренер и отличный "номер два". Он великолепен», — говорит Карвер.

Джон Карвер и сэр Бобби Робсон globallookpress.com

Многие тренеры предпочитают окружать себя знакомыми людьми. Клаф и Тейлор в конце жизни разошлись, но их партнерство работало потому, что их сильные стороны дополняли друг друга: в тактике, в общении с игроками, в поиске новых талантов. Клаф был дерзким, самоуверенным, публичным лицом — по его собственным словам, «витриной магазина». Тейлор — «товар на складе».

Еще в 1975 году Клаф объяснял это так: «Питер умеет распознавать футболиста: как он отдает мяч, как принимает, как держит мяч, как вписывается в команду. Когда он убежден, что у игрока есть талант — я умею убедить его этот талант реализовать. И убедить сделать это еще раз, когда он уже выжат до предела».

Как показала практика, это было весьма эффективное сочетание.

Роль ассистента, как утверждает один из футбольных руководителей, «стала гораздо важнее» в современном футболе.

«Клубы сегодня — это гигантские структуры по сравнению с тем, какими они были раньше. А то, с чем приходится иметь дело тренерам — пристальное внимание, одиночество, изоляция, — делает крайне важным наличие рядом правильного человека».

Брайан Клаф и Питер Тейлор globallookpress.com

Сегодня эта роль чаще требует специализированных навыков, но есть и универсальные принципы, которые по-прежнему актуальны.

«Ассистент — это не просто тренер, не просто собеседник, друг или наставник. Порой приходится буквально управлять самим главным тренером и координировать работу штаба с учетом его эмоционального состояния, — говорит собеседник. — Тренеры могут делать вид, что у них "толстая кожа", но им приходится справляться с огромным эмоциональным давлением. Хороший ассистент — как щит: он оберегает главного от информации и проблем, которые ему не нужно знать».

Что изменилось? По словам того же руководителя, «объём незаметной работы сегодня просто зашкаливает».

Традиционно ассистент был своего рода мостом между кабинетом главного тренера и раздевалкой.

«Главный принимает ключевые решения — кто играет, а кто нет, — говорит Джон Карвер. — А это всегда вызывает недовольство. Ассистент становится связующим звеном. Игроки чаще делятся с ним своими переживаниями. Если тренер — "плохой коп", то ты — "хороший": обнимешь за плечи, поговоришь, объяснишь причину, постараешься сгладить удар».

Почему это так важно? Потому что раздевалка — это тонкий, хрупкий организм, и если в нем начнет зреть недовольство, оно может испортить всё. Поддерживать вовлеченность игроков — особенно тех, кто не попадает в состав — жизненно необходимо.

Джейсон Тиндалл и Эдди Хау globallookpress.com

«Роль ассистента порой недооценивают, — продолжает Карвер. — Но если у тебя есть человек, который умеет находить общий язык с игроками, грамотно доносит нужные мысли, и при этом обладает авторитетом сказать "да" или "нет" в нужный момент — это огромная часть успеха команды. Просто это немного другая ответственность».

Тиндалл, нынешний ассистент в «Ньюкасле», точно не из тех, кто остается в тени. Он — полная противоположность главному тренеру Эдди Хау: навязчивый, экстраверт, громкий. Пока Хау сидит на корточках у скамейки, погруженный в матч и делающий пометки, Тиндалл не отходит от четвертого арбитра, поддевает соперников, агрессивен, когда нужно, и всегда на виду.

Выполняя «грязную работу» — театральные выходки, провокации, давление — Тиндалл показывает игрокам, что он с ними в бою, и дает Хау возможность принимать решения с холодной головой. «Я забираю эту часть на себя», — сказал он недавно в интервью The Telegraph. Смысл в том, что если бы он этого не делал, это пришлось бы делать Хау.

Джейсон Тиндалл globallookpress.com

Но он также сказал: «Мы одинаково видим футбол, хотим играть одинаково… Мы думаем одинаково, у нас одни и те же футбольные мозги», — и этим он противостоит тем, кто воспринимает его просто как «гения раздражения». Хотя клуб недавно открыл вакансию для нового специалиста, Тиндалл также отвечает за стандарты и большую часть оборонительной структуры команды. Это действительно полноценный дуэт, которого болельщики уже воспевают в песнях.

На протяжении более двух десятилетий Тиндалл работал плечом к плечу с Хау — от низов четвертого дивизиона с «Борнмутом» до трофея и выхода в Лигу чемпионов с «Ньюкаслом». Когда в 2021 году Хау предложили возглавить «Селтик», он, по его словам в подкасте Up Front, «очень хотел пойти», но в итоге отказался, потому что не смог взять с собой привычную тренерскую команду, включая Тиндалла.

Такие отношения строятся на абсолютном доверии — и, похоже, это обязательное условие. Что касается всей той незаметной работы, то предоставленная свобода позволяет Тиндаллу свободно перемещаться по тренировочному полю, общаться с игроками, принимать решения — или, наоборот, передавать их Хау, если без него не обойтись.

«Это тонкий баланс, — говорит Карвер. — Ты должен сохранять доверие игроков, но бывают моменты, когда нужно сказать: Так, ладно, об этом должен узнать главный. Всё время задаешь себе вопрос: Могу ли я справиться с этим, не вовлекая его?. Потому что как только он включается — это отвлекает его от других задач и, скорее всего, всё только усугубится».

Джон Карвер globallookpress.com

Когда Робсон пришел в «Ньюкасл» в 1999 году, «он делал всё. Абсолютно всё», — вспоминает Карвер. В том числе лично тренировал и вернул к жизни Алана Ширера, дав тому несколько четких тактических установок после конфликта с Рудом Гуллитом, который отбросил его назад. Но как только команда обрела стабильность в результатах и в отношениях, Робсон начал делегировать. Сам Карвер в те годы тоже был передовым тренером.

«Если у главного тренера есть ассистент, который еще и хороший тренер — это огромное подспорье», — говорит Карвер. — «У тренера и так масса забот: трансферы, тактическая подготовка, анализ соперника, работа с прессой, общение с руководством клуба… Хороший "номер два" может взять на себя большую часть тренировочного процесса, а главный подключается, когда доходит до серьезной, глубинной тактики».

«Важно разбираться в том, что ты делаешь. По всем отзывам, Пеп Лейндерс пользуется большим уважением среди игроков, а это значит — его действительно ценят. Игроки не терпят дилетантов. Они постоянно тебя проверяют, и если у тебя нет ответов на их вопросы — ты быстро вылетаешь из обоймы. Потеряешь уважение игроков — и ты в беде».

Есть ли одно обязательное качество, без которого ассистент не может быть успешным?

Да, отвечает Карвер: «Абсолютное уважение к главному тренеру. Я не был знаком с сэром Бобби, когда он пришел в "Ньюкасл", и не знал Алана Пардью, когда вернулся туда. Но ты обязан быть предельно лоялен. Когда Бобби говорил с игроками — я молчал, потому что он был лидером, он возглавлял группу. Лидер должен вести за собой. А вот потом ассистент может внести свои предложения — и отойти в сторону».

В приватной обстановке — другое дело.

Юрген Клопп и Пеп Лейндерс globallookpress.com

«Ты обязан иметь мнение, — говорит Карвер. — Ты не можешь быть просто человеком, который всё одобряет. В долгосрочной перспективе это никому не помогает. И я уж точно не такой».

Или, как выразился сам Тиндалл: «Какие бы споры у нас с Хау ни возникали — всё остается за закрытыми дверьми. Когда выходим из офиса — говорим как единое целое. Я всегда поддержу его решение».

Все футбольные трансферы

В лучшем случае главный тренер и его ассистент — неразделимы, части одного целого. Когда Лейндерс покинул «Ливерпуль» в прошлом году, он рассказал The Athletic, как строилось их взаимодействие с Клоппом: «Он просто знает, что сказать в нужный момент. У него есть способность достучаться до сердец игроков. Он сформировал эту ментальность "никогда не сдаваться". Мы бросали вызов друг другу каждый день. Он давал мне возможность планировать тренировки, проводить их, разрабатывать тактические и стратегические идеи, чтобы мы могли побеждать».

Фактически, он позволял Клоппу сосредоточиться на том, чтобы быть самим собой — Клоппом, а не пытаться быть всем для всех. Ведь нередко тренеров разрывают на части, и они становятся почти прозрачными от перегрузки. В «Сити» же идея о том, что два Пепа — это лучше и мощнее, чем один, звучит более чем убедительно.

И для соперников это повод для серьезного беспокойства.