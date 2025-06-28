Тотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер»

Когда «Ньюкасл» стал уже третьей командой за восемь матчей, забившей «Лестеру» в первые две минуты, телекамера в прямом эфире переключилась на Руда ван Нистелроя.

— Да чтоб тебя! — выругался нидерландец с раздражением.

Даже те, кто с трудом читает по губам, поняли, что он чувствует, и каждый болельщик «Лестера» разделял его эмоции, наблюдая, как команда в унизительном стиле скатывается ко второму вылету из Премьер-лиги за три года. Ван Нистелрой уже не мог повлиять на эту ситуацию.

Назначение ван Нистелроя оказалось катастрофой — как для клуба, так и для него самого.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» возглавил «Лестер» в ноябре прошлого года вскоре после увольнения Стива Купера.

Решение по Куперу изначально вызывало вопросы — как его назначение, так и столь стремительная отставка. Но полный провал ван Нистелроя вызывает еще больше критики в адрес руководства клуба.

Ван Нистелрой понимал, что у него шаткое положение, но надеялся, что «Лестер» учтет, что он провёл пять месяцев, преодолевая крутой путь становления и накопил представление о том, что нужно для перестройки команды в следующем сезоне.

Однако после нескольких недель тишины руководство клуба приняло решение завершить сотрудничество с 48-летним тренером.

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

Ван Нистелрой прошел путь от одного из лучших нападающих Европы до скромной тренерской стажировки в юношеских командах ПСВ — одного из своих бывших клубов. Он заработал хорошую репутацию тренера, выиграл два трофея с ПСВ, поработал в штабе Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» и провел короткий четырехматчевый отрезок в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Однако, приняв вызов — спасти «Лестер» от вылета из Премьер-лиги, — он серьезно подорвал свою репутацию.

С момента, когда он сменил Купера в конце ноября прошлого года, его показатели стали одними из худших в истории клуба, а сам «Лестер» установил несколько антирекордов Премьер-лиги.

Купер был уволен после пяти матчей без побед, хотя на тот момент «Лестер» находился на две позиции выше зоны вылета и имел 10 очков. Руководство клуба решилось на отставку всего через пять месяцев после его назначения, считая, что команда движется в неверном направлении и нуждается в новом векторе. Но с приходом ван Нистелроя стало только хуже.

Была надежда, что харизма ван Нистелроя, уважаемого и успешного в прошлом футболиста, поможет встряхнуть состав, которому было тяжело адаптироваться к Премьер-лиге после сумбурной предсезонки и неудачного старта сезона.

По словам источников, близких к команде, игроки «Лестера» поначалу были впечатлены: вместо тренера без профессионального игрового прошлого — как Купер — к ним пришел человек с громким именем.

На «Олд Траффорд» ван Нистелрой, казалось, действительно оказал влияние. После ухода Эрика тен Хага в октябре он выиграл три матча в качестве временного тренера, в том числе два — против «Лестера». Однако руководство «Лестера» больше всего впечатлило, как он смог наладить контакт с игроками. Особенно запомнился момент, когда Каземиро после забитого гола бросился праздновать прямо к ван Нистелрою на бровку.

Руд ван Нистелрой и Джейми Варди globallookpress.com

Руководство надеялось, что ван Нистелрой задаст новые высокие стандарты и вызовет у игроков «Лестера» такую же эмоциональную отдачу. Тем более, что после победы в Чемпионшипе под руководством Энцо Марески, который был другом ван Нистелроя еще со времен их совместной игры в «Малаге», команда не смогла по-настоящему найти общий язык с более расслабленным подходом Купера.

Но в отличие от Марески, ван Нистелрой не имел возможности провести с командой предсезонную подготовку. Что еще тревожнее — он пришел без собственного тренерского штаба. Ему пришлось работать с теми, кто остался после ухода Купера, в том числе с ассистентом Аланом Тейтом и главным аналитиком Стивом Рэндсом.

Остальная часть штаба Купера — Бен Доусон и Дэнни Олкок — покинула клуб лишь после разгромного домашнего поражения от «Брентфорда» со счетом 0:4 в конце февраля, почти через три месяца после прихода ван Нистелроя.

Нидерландец полностью отдался своей новой роли: проводил все тренировки и занятия по видеоанализу. Лишь через неделю после назначения к нему присоединился Йелле тен Роувелар — первый сотрудник, нанятый им лично, после задержек, связанных с оформлением разрешения на работу.

Ранее они работали вместе в «Манчестер Юнайтед», и теперь тен Роувелар стал тренером первой команды в «Лестере». Вторым назначением стал Брайан Барри-Мерфи — бывший тренер «Рочдейла» и молодежки «Манчестер Сити». Он был новичком и для ван Нистелроя, и для игроков. Завершил комплектование штаба бывший полузащитник «Лестера» Энди Кинг, которого повысили с должности тренера команды до 18 лет.

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

С самого начала ван Нистелрой делал ставку на высокий уровень требований. Будучи футболистом, он добился успеха благодаря трудолюбию и самоотдаче, став выдающимся бомбардиром и выиграв национальные титулы с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Реалом». Он трижды становился лучшим снайпером Лиги чемпионов. Теперь он пытался привить своим игрокам ту же степень профессионализма и самоотверженности.

Тренировочный процесс ван Нистелроя строился на двух ключевых принципах его футбольной философии: контроль мяча и прессинг. Источники, близкие к нескольким игрокам, отмечают, что их впечатлила его дотошность и внимание к деталям. Купер был гораздо менее формальным лидером — он просил игроков не называть его «боссом» или «тренером». Однако большинству футболистов больше подходил четкий стиль руководства, как у Марески и ван Нистелроя, который вызывал уважение.

С ван Нистелроем сложились хорошие отношения и у Джейми Варди — их объединяло взаимное уважение как к бывшим топ-нападающим Премьер-лиги. Именно рекорд Руда по голам в матчах подряд в АПЛ побил Варди в чемпионском сезоне «Лестера».

Джейми Варди globallookpress.com

Под руководством ван Нистелроя Варди выходил в старте почти во всех матчах, за исключением двух, несмотря на то что в январе ему исполнилось 38 лет. Как и большинство игроков, он уважал и симпатизировал ван Нистелрою. После окончания сезона и истечения контракта Варди покинул клуб — но не раньше, чем охарактеризовал прошедшую кампанию как «полный п***ец».

Игроки уважали ван Нистелроя за его статус, но довольно быстро он понял: если на тренировочном поле команда способна выполнять его установки, то в условиях давления матчей всё обстояло иначе.

После четырех очков в первых двух играх начался резкий спад. За исключением разгромной победы 6:2 в Кубке Англии над «Куинз Парк Рейнджерс» и крайне важной выездной победы над «Тоттенхэмом», команда ван Нистелроя стремительно покатилась вниз — вместе с верой и уверенностью в предлагаемый подход.

Начали всплывать признаки напряжения. Ван Нистелрой, например, раскритиковал выбор шипов у Факундо Буонанотте в одном из матчей. Также он дал понять троим игрокам, которые ездили на базу издалека — Конору Коуди (из Ливерпуля), а также Харри Уинксу и Яннику Вестергору (из Лондона), — что хотел бы, чтобы они ночевали на базе, если вечерняя тренировка накануне сменялась утренней.

Уинкс, который при переходе сначала переехал в Ноттингемшир, но затем вернулся в Лондон, чтобы быть ближе к семье, в середине марта стал отцом и хотел поддерживать семью. Ван Нистелрой с пониманием отнесся к ситуации полузащитника, но настаивал, что подготовка к матчам должна быть в приоритете. После этого Уинкс больше не попадал в заявку команды.

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

В марте ван Нистелрой также сказал, что «разобрался» с эпизодом, когда Вестергор, с разрешения клуба, привел собаку на тренировку, потому что в тот день не нашлось, с кем ее оставить.

Постепенно нидерландец начал доверять более узкой группе игроков. Домашнее поражение от «Ньюкасла» в апреле стало четвертым кряду, в котором он выставлял один и тот же стартовый состав. После этого он вернулся к своей излюбленной системе в матче с «Брайтоном» и начал делать ставку на молодых футболистов, думая уже о следующем сезоне.

Хотя на своей первой пресс-конференции ван Нистелрой утверждал, что не привязан к какой-либо конкретной тактике, на деле он упрямо придерживался схемы, с которой работал в ПСВ: 4-2-3-1 с активным подключением фулбека, одним классическим вингером и вторым игроком фланга, смещающимся в центр и действующим как второй «десятый номер». Эта схема во многом напоминала ту, что использовал Купер.

Лишь в марте, в выездном матче с «Челси», ван Нистелрой впервые перешел на схему с пятеркой защитников.

Некоторые игроки считали, что перемены должны были случиться раньше. Однако затяжная серия поражений говорила о другом: дело было не столько в тактической схеме, сколько в том, хватало ли футболистам качества, особенно физической готовности и выносливости, чтобы воплощать требуемый интенсивный стиль с высоким прессингом.

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

Изначально ван Нистелрой делал ставку на опытное атакующее трио — Варди, Джордана Айю и Бобби Декордова-Рида, — потому что они лучше других понимали, как именно нужно действовать при прессинге. Однако под конец сезона он резко сменил курс, и новые игроки почти перестали получать игровое время.

Из всех приобретений Купера только атакующий полузащитник Билал Эль-Ханнус стабильно появлялся на поле при ван Нистелрое. Оливер Скипп, купленный у «Тоттенхэма» за 20 миллионов, вышел в старте всего дважды. Защитник Калеб Околи, стоивший 15 миллионов, почти не играл. А арендованный Факундо Буонанотте чаще всего выходил на замену.

Одсонн Эдуар, перешедший на правах аренды из «Кристал Пэлас» и занявший вторую квоту на арендованных игроков из АПЛ, попал в заявку всего один раз. И Купер, и ван Нистелрой объясняли его отсутствие многочисленными ограничениями: в команде играло лишь два нападающих, и основным был Варди. Даже когда ван Нистелрой ставил двух форвардов — например, в паре с Патсоном Дакой, — Эдуар не попадал даже в заявку.

Такое расточительное использование бюджета серьезно ударило по возможностям ван Нистелроя. Когда он вел переговоры с «Лестером», ему обещали, что ресурсы будут. Однако в январе, с открытием трансферного окна, стало ясно: эти обещания теряют силу. Руководство оказалось сосредоточено на соблюдении правил финансовой устойчивости и прибыльности (PSR), которые перевесили любые первоначальные договоренности.

Руд ван Нистелрой и Джейми Варди globallookpress.com

Ван Нистелрой просил усиления атаки, особенно нового вингера, так как Абдул Фатау выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок. Также он хотел центрального защитника и правого защитника. В итоге пришел только один игрок — фулбек Войо Кулибали из «Пармы». Он провел всего пять матчей, лишь один раз выйдя в старте.

По мере того как ван Нистелрой терял уверенность в своих игроках, они всё больше теряли веру в его идеи. Пропущенный ранний гол полностью выбивал из них уверенность и желание бороться.

Обычно ван Нистелрой — спокойный и рассудительный тренер, но он умел проявить и жесткость, когда это требовалось. Однако использовал такие моменты дозированно, и, как правило, особой реакции не добивался.

Поражения и грубые индивидуальные ошибки стали замкнутым кругом, который он так и не смог разорвать — сезон стремительно выходил из-под контроля.

После разгрома от «Ньюкасла» он выглядел сломленным и потерянным, но уже после вылета подчеркивал, что хочет остаться и построить новую команду в Чемпионшипе.

Он просил руководство клуба прояснить планы, чтобы можно было начать подготовку: «Я всё еще жду ответа. Чем раньше — тем лучше, в интересах клуба», — сказал он перед домашним матчем с «Саутгемптоном» 3 мая.

Теперь это решение принято.

Можно только гадать, смог бы Купер сохранить «Лестер» в Премьер-лиге, если бы остался на посту. Но игнорировать катастрофическую статистику ван Нистелроя невозможно. Провал трансферной политики клуба — один из главных факторов, приведших к вылету.

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

Отставка ван Нистелроя могла бы случиться и раньше, но финансовые последствия увольнения сразу двух тренерских штабов за один сезон были серьезными на фоне проблем «Лестера» с PSR.

Мало кто из тренеров удерживается на посту после такого количества поражений, особенно когда команда проигрывает девять домашних матчей подряд, ни разу не забив. И всё же гнев болельщиков был направлен не столько на ван Нистелроя, сколько на совет директоров клуба.

Когда после вылета его наконец уволили, это казалось скорее актом милосердия. Но репутация ван Нистелроя как тренера теперь сильно подорвана.

Все футбольные трансферы

Что касается «Лестера», последствия второго за три года вылета могут ощущаться гораздо дольше.

Новому главному тренеру предстоит не просто перестроить состав практически с нуля в условиях жестких финансовых ограничений. Он должен будет еще и наладить отношения с болельщиками, которые всё больше отдаляются от клуба.

Кем бы ни оказался этот человек, работа в «Лестере» теперь требует поистине титанических усилий.