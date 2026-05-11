«Барселона» празднует второй чемпионский титул Ла Лиги подряд. Для «Реала» поражение 0:2 в Эль Класико в воскресенье поставило финальную точку в сезоне, который и до этого был тяжёлым. И этот матч стал первым в истории, когда «Барса» оформила чемпионство в очной встрече с принципиальным соперником. Пора серьёзно разобраться, что произошло. И что будет дальше.

Что случилось за неделю до Класико

Прошедшие семь дней обнажили масштаб напряжённости вокруг клуба.

Федерико Вальверде и Орельен Чуамени были оштрафованы в общей сложности на €1 миллион после драки в раздевалке в четверг — а перед этим, в среду, между ними была первая стычка. До этого — отдельные ссоры на тренировочной базе с участием Антонио Рюдигера и Килиана Мбаппе.

Главный тренер Альваро Арбелоа в субботу снова держался спокойно перед прессой, но, откровенно говоря, он мало отличался от своего предшественника — Хаби Алонсо, уволенного после матча с «Барсой» в начале года после матча за Суперкубок. Вылет из Лиги чемпионов и серия неудач в чемпионате означают, что в его дальнейшее пребывание в клубе верят не многие. Да, в общем, вообще никто.

В клубе, известном беспощадностью к тренерам, иной реакции на второй подряд сезон без главных трофеев и быть не могло. The Athletic сообщил в пятницу, что клуб ведёт переговоры о возможном назначении Жозе Моуринью — это любимый вариант президента Флорентино Переса.

За последние полгода «Реал» также потерпел унизительное поражение в Кубке Испании от «Альбасете» из второго дивизиона, болельщики на «Бернабеу» несколько раз освистывали звёзд, а медицинская служба клуба попала под огонь критики после ошибки с диагнозом проблемы Мбаппе — МРТ был сделан на не той ноге.

Корреспондент The Athletic Гильермо Рай объясняет, как клуб дошёл до такого состояния — и чего ждать дальше.

Где сезон сломался

Хаби Алонсо пришёл прошлым летом из «Байера» как один из самых перспективных тренеров Европы. Команда выиграла 13 из первых 14 матчей сезона — единственное поражение в той серии было особенно болезненным: 2:5 от «Атлетико» Мадрид. «Матрасники» забили «Реалу» пять голов впервые с 1950 года.

Победа 2:1 в первом Класико сезона в октябре вывела «Реал» на пять очков от «Барсы», и казалось, что проект Алонсо набирает обороты. Это впечатление выветрилось довольно скоро. Главным событием того матча стала не победа, а раздражение Винисиуса Жуниора после замены — бразилец публично выразил недовольство тренером.

Штаб Алонсо позже видел этот эпизод поворотным моментом — как для внутренней атмосферы в клубе, так и для тренерских планов на «Бернабеу». Винисиус публично извинился перед президентом Пересом, перед партнёрами по команде и перед фанатами — но не перед Алонсо.

Вскоре The Athletic сообщил о растущем дискомфорте за кулисами и скептицизме у ряда лидеров раздевалки в отношении методов Алонсо, которые некоторым казались чрезмерно требовательными. Эта напряжённость стала заметна и во время матчей.

Хаби Алонсо недолго продержался в Мадриде

Поражения в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» (0:1 на «Энфилде») и «Манчестер Сити» (1:2 дома в декабре — после которого слухи об увольнении Алонсо стали серьёзными), вкупе с растущим лазаретом, усугубили ощущение нестабильности и надвигающейся катастрофы.

Алонсо тогда остался на посту, но клуб ответил после Рождества усилением медицинского и физкультурного штаба. Главой медицинской службы был назначен доктор Нико Михич, к более серьёзной роли вернулся специалист по физподготовке Антонио Пинтус — оба входят в число доверенных людей Переса.

Увольнение Алонсо в январе сюрпризом не стало, но способ, которым клуб его оформил, многих в самом «Реале» удивил. Это произошло после поражения 2:3 от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании в Джидде, Саудовская Аравия.

Совет директоров обосновал решение результатами, но внутри клуба к тому моменту уже было ясно, что проект не работает. Команда всё ещё боролась за титул в Ла Лиге, оставалась в Лиге чемпионов и в Кубке Испании, но политический капитал Алонсо был исчерпан.

Арбелоа в кресле тренера

Бывший правый защитник «Реала» Альваро Арбелоа поднялся из «Реала Кастилья» — молодёжного резерва клуба, играющего в третьем дивизионе Испании, — и оказался в обстановке экстремального давления.

Альваро Арбелоа убедился, как непросто быть главным тренером «Реала»

Старт получился тяжёлым. «Реал» вылетел из Кубка Испании от «Альбасете» (второй дивизион) в первом же матче Арбелоа. Поражения в Ла Лиге от «Осасуны» и «Хетафе» добавили напряжения и вызвали растущее недовольство трибун «Бернабеу». А потом команда неожиданно нащупала игру.

Травмы ключевых звёзд — Джуда Беллингема и Мбаппе — поменяли структуру атаки и освободили пространство для Винисиуса Жуниора, который снова стал самим собой. Влияние Вальверде росло, а 18-летний воспитанник академии Тьяго Питарч добавил баланса в полузащиту и улучшил движение команды с мячом.

Под руководством Арбелоа «Реал» провёл свою лучшую серию сезона. Пройдя дополнительный и необязательный этап плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», команда обыграла «Манчестер Сити» по сумме двух матчей 5:1 в 1/8 финала и заставила «Баварию» по-настоящему попотеть в 1/4 (хотя и проиграла 4:6 по сумме). Решающими там стали два поздних гола после красной карточки Эдуардо Камавинги во втором матче.

Но если в Европе команда показывала зубы, то в чемпионате стабильности по-прежнему не хватало. Бросались в глаза очки, потерянные с соперниками послабее: поражение 1:2 от «Мальорки», ничья 1:1 с «Жироной» в начале апреля.

Без шансов на трофеи и с нестабильными результатами доверие к Арбелоа стало падать — и в совете директоров, и в раздевалке. И вот тогда колёса мадридской телеги действительно начали отваливаться.

The Athletic в начале прошлой недели сообщил о ссоре Мбаппе с одним из членов тренерского штаба на тренировочной базе перед матчем с «Реал Бетисом» 24 апреля. Это было лишь одно проявление нараставшего напряжения за кулисами — после конфликта между Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом в начале месяца. А потом, в четверг, последовала драка в раздевалке между Вальверде и Чуамени, которой предшествовала их первая стычка в среду.

Когда пыль немного улеглась, источники в клубе говорили о токсичной атмосфере, которая обычно опускается на «Реал», когда команде уже не за что бороться. Всё кричит: летом команду ждут радикальные перемены.

Кто виноват

Когда Алонсо уволили, один из топ-источников в клубе предложил привычное объяснение: главный тренер «Реала» — это всегда тот, чья голова летит первой в случае неудач.

Другой высокопоставленный сотрудник со временем указал на другую проблему: бывший игрок «Реала», «Ливерпуля» и сборной Испании не сумел установить контакт с раздевалкой. Но сомнения не закончились на одном Алонсо.

После того как «Бавария» выбила команду из Лиги чемпионов, в верхах клуба, включая Переса, начали говорить, что задача оказалась слишком масштабной для Арбелоа. Его решения подвергались критике, в том числе — за чрезмерную ставку на воспитанников академии.

Уязвимость поста тренера «Реала» — не новость. Исторически, за немногими исключениями (Моуринью с 2010 по 2013 год), клуб становится на сторону игроков, а не тренера.

Но после двух сезонов подряд без главного трофея (впервые с момента, когда Моуринью пришёл в первый раз) встают вопросы и к самим игрокам — не должны ли они нести большую ответственность.

Это настроение чувствуется и на «Бернабеу». На последнем домашнем матче с «Алавесом» ранние свистки прозвучали в адрес Мбаппе и Винисиуса. Бразилец после того, как забил второй гол «Реала», даже извинился перед фанатами.

Ещё одна фигура под огнём — сам Перес. После поражения от «Хетафе» в марте на стадионе скандировали «Флорентино, в отставку».

Многолетний президент «Реала» Флорентино Перес

Совет директоров «Реала», а не какой-то отдельный тренер, исторически формирует спортивную стратегию клуба. На протяжении всего сезона старшие источники в клубе в разговорах с The Athletic защищали качество состава и планы на будущее.

«Если хотите кого-то обвинить — обвините меня», — сказал Арбелоа на пресс-конференции перед поездкой в Барселону. Эта попытка прикрыть собой остальных — типичный жест для Арбелоа как клубного человека. Но по правде говоря, виновные всюду, куда ни посмотри.

Когда после поражения в Класико его спросили, что бы он сделал с этой командой, Арбелоа ответил:

Это не то, за что я отвечаю. Как я уже не раз говорил, нам всем коллективно нужно сделать шаг вперёд и поставить общее выше личного. Это, вероятно, один из главных уроков. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Что делать

В клубе это воспринимается как переходный момент. Начнётся всё, как обычно, с тренера. Уход Арбелоа всё более вероятен.

«Многого мы сказать не можем — потому что понимаем фрустрацию, разочарование, — говорил он в воскресенье. — Единственное, что мы можем делать, — это работать и смотреть в будущее. "Мадрид" всегда возвращается. Я понимаю злость фанатов, но нужно работать, чтобы переломить ситуацию».

На вопрос о собственном положении Арбелоа ответил:

Скорее всего, у нас будет разговор с клубом, как обычно. Я хочу, чтобы команда не теряла очков в оставшихся трёх матчах. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Как сообщал The Athletic, главным кандидатом Переса на пост тренера остаётся Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий «Бенфику». Португалец — фаворит, даже несмотря на то как закончилось его предыдущее пребывание в клубе 13 лет назад. Обсуждались и другие альтернативы — Юрген Клопп (бывший тренер «Ливерпуля», ныне глава футбольного направления Red Bull, который неоднократно опровергал эти слухи), Маурисио Почеттино (сборная США) и Дидье Дешам (сборная Франции).

На трансферном рынке ожидается уход Давида Алабы как свободного агента. Сохраняется неопределённость в будущем Дани Карвахаля. Контракт Рюдигера тоже истекает. Рассматриваются продажи игроков ротации — Дани Себальоса, 22-летнего форварда Гонсало Гарсии.

Изменения могут пойти ещё глубже — не исключена реструктуризация спортивного отдела. The Athletic сообщал, что Тони Кроос — бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии — может вернуться в клуб в новой роли с ключевыми обязанностями.

Жозе Моуринью ещё недавно считался «сбитым лётчиком», но сейчас близок к возвращению в «Реал»

На протяжении последнего сезона Карло Анчелотти источники в тренерском штабе и среди ключевых игроков предупреждали, что управлять этой группой стало очень сложно — личностные конфликты и борьба эго были очевидны, а команда разваливалась в самых важных матчах.

С тех пор ситуация, можно сказать, только ухудшилась. И вопросов, которые клубу предстоит решить, гораздо больше, чем «кто будет тренером».

«Реал Мадрид» — на распутье. Клубу предстоит сделать сразу много трудных выборов. Это не будет обычное межсезонье.