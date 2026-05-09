В субботу, 9 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетико» примет «Сельту». Игра начнётся в 19:30 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

48' Снова хорош в прессинге «Атлетико». Ганцко головой пробил с близкого расстояния после подачи Лукмана, но по воротам не попал.

47' Льоренте закинул мяч справа в штрафную гостей — вынесли.

46' Вторая половина встречи началась.

45+2' Перерыв! 0:0 в матче «Атлетико» и «Сельты». Значительно лучше смотрится команда Диего Симеоне, вообще ничего не позволяет создать сопернику, но и сама после мощной стартовой 15-минутки сильно сбавила обороты и перестала остро атаковать. Ждём второго тайма!

45+1' Перспективный быстрый выпад мог получиться у «Атлетико», но заработали в итоге только угловой.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 0 1 Офсайды 3 5 Фолы 8

44' В защитника попал Сёрлот, бесхитростно пробив из штрафной «Сельты».

43' Облак своевременно выбежал из штрафной и оказался первым на мяче, опередив Иглесиаса.

42' С мячом гости на половине поля «Атлетико», мадридцы на время отключили прессинг и подсели назад.

40' И, похоже, серьёзно досталось от Сёрлота Хави Родригесу — медицинскому штабу «Сельты» приходится выйти на поле.

39' И снова удачно мадридцы запрессинговали «Сельту» на её половине. Подал справа Баэна, но сфолил в штрафной в борьбе Сёрлот.

38' Мимо ворот пробил с этого стандарта Гризманн.

37' Лопес наступил на ногу Гризманну — довольно опасный штрафной «Атлетико» заработал.

36' И в конце концов «Мадрид» мяч перехватил и уже свою атаку строит.

35' Не удаётся пока «Сельте» выбраться из обороны, «Атлетико» накрывает высоким прессингом.

34' Мимо ворот пробил с линии штрафной Льоренте, но там спас «Сельту» Лаго — от его ноги мяч рикошетом ушёл на угловой.

33' Опасно выходил к воротам Облака Иглесиас и зарядил рядом со штангой, однако перед этим был зафиксирован офсайд.

32' Едва не вскрыли сейчас гости оборону «Атлетико» на правом полуфланге. Слишком сильным получился разрезающий пас Лопеса.

31' Заработала аут «Сельта» прямо напротив штрафной хозяев.

30' Иглесиаса поймали в офсайд защитники «Атлетико».

29' Снова Сёрлот добрался до мяча в воздухе после навеса, но и этот удар опасным не вышел. Раду спокойно поймал.

28' Гризманн пробил по воротам из пределов штрафной — получилось точно в руки Раду.

27' Вновь инициатива переходит к «Атлетико». Пробуют хозяева теперь через навесы вскрыть оборону «Сельты».

26' Лукман слева навесил в штрафную, Сёрлот выиграл верх и пробил головой, но слишком слабо получилось — мяч даже до ворот не долетел.

24' Дюран на правом фланге неудачно мяч обработал и выпустил за пределы поля.

23' Осмелели гости, ещё одну комбинацию разыграли уже перед чужой штрафной — правда, тут тоже ничего не получилось.

22' Впервые в матче «Сельта» долго контролировала мяч на своей половине поля, однако передача Алонсо вперёд на Иглесиаса получилась слишком сильной.

20' А у «Атлетико» уже вынужденная замена. Хименес получил повреждение в эпизоде с ударом Иглесиаса и не может продолжать матч — вместо него вышел Ле Норман.

19' Илайш Мориба предупреждён за срыв опасной атаки — нарушил он правила против Лукмана.

17' Первая вылазка «Сельты» на чужую половину не закончилась ничем интересным — удар Иглесиаса накрыли, после чего форвард гостей оказался на газоне.

16' Дюран оказался в офсайде после свечи от Мингесы.

15' Удалось гостям наконец-то мяч забрать, но моментально они попадают под прессинг «Атлетико».

13' Вынесла мяч за боковую оборона «Сельты» после подачи справа от Пубиля.

12' Мощно выстрелил Лукман с острого угла и попал в каркас ворот!

11' Лукман вошёл в штрафную «Сельты», но не смог там переиграть защитника. В руку мяч попал игроку гостей, но она стремилась в опору, потому пенальти тут не будет.

09' В центре поля гоняют мяч хозяева. Пока вообще они его «Сельте» не отдают.

08' Пубиль на правом фланге сфолил в прессинге.

07' Льоренте здорово забежал справа под заброс и скинул в центр — защитник «Сельты» попытался вынести, но попал в Гризманна, от которого мяч едва не заскочил в сетку.

06' Заблокировали гости дальний удар Баэны, но «Атлетико» первый на подборе.

05' Раду ошибся при выносе от ворот, попал в соперника и подарил «Атлетико» ещё один подход к штрафной «Сельты». Бодрый старт от команды Симеоне.

04' Хименес нарушил правила после этого углового, попав локтем по голове Лаго.

03' Рывок Гризманна по правому краю принёс мадридцам первый угловой.

02' С контроля «Атлетико» игра у нас начинается, хозяева всем составом обступают штрафную «Сельты».

01' Матч начался!

До матча

19:28 Всё готово к началу встречи, осталось дождаться стартового свистка судьи — через пару минут он прозвучит.

19:22 Не самая приятная погода в столице Испании сегодня: всего +15 и практически весь день идёт дождь.

19:15 Главный арбитр встречи — 35-летний Иосу Галеч Апестегия.

19:03 Сегодняшний матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Метрополитано», вмещающем 70 692 зрителя.

Стартовые составы команд

«Атлетико»: Облак, Пубиль, Хименес, Ганцко, Руджери, Льоренте, Коке, Баэна, Лукман, Сёрлот, Гризманн.

«Сельта»: Раду, Родригес, Лаго, Алонсо, Нуньес, Лопес, Мориба, Мингеса, Сведберг, Дюран, Иглесиас.

«Атлетико»

По сути сезон для команды Диего Симеоне уже завершился — после того, как «Атлетико» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов, проиграв 0:1 «Арсеналу» в Лондоне. В Кубке Короля столичный клуб уступил в финале «Сосьедаду» в апреле, а уж в Ла Лиге турнирных задач давным-давно никаких нет — «Атлетико» уже пару месяцев как застолбил за собой место в лигочемпионской зоне и максимально расслабленно доигрывает чемпионат.

Собственно, оно и видно по результатам: в марте-апреле мадридцы проиграли четыре матча в Примере подряд, и лишь в последние недели пришли в себя, по очереди обыграв «Атлетик» (3:2) и «Валенсию» (2:0). Но, опять же, на расклады в таблице это не влияет вообще никак: со своего четвёртого места «Атлетико» никуда не опустится — разве что в топ-3 ещё может подняться при большом везении. Состав на «Сельту» точно не будет оптимальным: из-за травм матч пропустят Альварес, Симеоне (который Джулиано), Барриос, Гонсалес и Кардосо.

«Сельта»

А вот «Сельта» подходит к этой игре в совсем ином положении: у неё в самом разгаре борьба за еврокубки — за четыре тура до конца команда Клаудио Хиральдеса идёт шестой. До пятого места, которое даёт дорогу в ЛЧ и на котором сейчас стоит «Бетис», целых шесть очков — отыграть такое будет затруднительно, но вот сохранить шестую строчку и пройти в Лигу Европы более чем реально — «Хетафе» и «Атлетик» отстают на три балла.

В последние пару месяцев «Сельта» слегка сдала и одержала всего две победы в последних восьми турах Ла Лиги, но причины тому вполне объективные: за это время она сыграла со всеми клубами из топ-3 — правда, всем им и проиграла. Поражения от «Алавеса» (3:4) и «Овьедо» (0:3) с кучей пропущенных голов объяснить труднее, но в последней игре «Сельта» сумела-таки прервать провальный отрезок и обыграла дома «Эльче» (3:1).

Личные встречи

Последний раз «Сельта» побеждала мадридский клуб аж в сентябре 2018 года — 2:0 дома. После этого команды провели между собой ещё 14 матчей, из которых «Атлетико» выиграл 9, а ещё 5 завершились ничьей. В 2025 году обе лички закончились именно вничью с одинаковым счётом 1:1.

