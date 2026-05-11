«Барселона» стала чемпионом Испании так, как никогда до этого — в очном матче с «Реалом», на своём стадионе, перед своей публикой и без необходимости ждать чужих результатов. Победа 2:0 в Класико оформила 29-й титул клуба в Ла Лиге и стала финальным штрихом к сезону Ханси Флика. Команда, которая осенью ещё искала себя, к маю снова подчинила Примеру. Для «Реала» этот вечер был последним подтверждением провального сезона, который давно пошёл не туда. Неделя перед Класико получилась в Мадриде катастрофической: конфликт Вальверде и Чуамени в раздевалке, госпитализация уругвайца после сотрясения, разговоры о стычках внутри команды, отсутствие Мбаппе на тренировке, травма Хёйсена на разминке. В итоге Арбелоа собирал состав из того, что осталось, а «Барселона» вышла выигрывать чемпионство. Разница в состоянии двух клубов читалась задолго до стартового свистка.

Результат матча

БарселонаБарселонаБарселона2:0Реал МадридРеал МадридМадрид
1:0 Маркус Рашфорд 9' 2:0 Ферран Торрес 18'
Барселона:  Жоан Гарсия,  Эрик Гарсия,  Пау Кубарси,  Жерар Мартин,  Жоау Канселу,  Гави (Марк Берналь 77'),  Фермин Лопес (Алекс Бальде 88'),  Даниэль Ольмо (Френки де Йонг 64'),  Педри,  Маркус Рашфорд (Рафаэл Диас 64'),  Ферран Торрес (Роберт Левандовски 77')
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Фран Гарсия,  Антонио Рюдигер,  Рауль Асенсио,  Джуд Беллингхэм,  Эдуардо Камавинга (Тиаго Питарч Пинар 70'),  Орельен Чуаэми,  Браим Диас (Франко Мастантуоно 79'),  Трент Александер-Арнольд,  Винисиус Жуниор,  Гонсало Гарсия (Cesar Palacios 79')
Жёлтые карточки:  Даниэль Ольмо 52',  Рафаэл Диас 81'  —  Эдуардо Камавинга 40',  Рауль Асенсио 52',  Джуд Беллингхэм 55',  Трент Александер-Арнольд 81'

«Барса» решила матч за 18 минут

Главное отличие этой «Барселоны» от «Реала» было очевидным, у хозяев был план и уверенность в своих комбинациях.  У гостей — лишь набор сильных игроков, не объединённых ничем.  Флик обошёлся без Ламина Ямаля и с неготовым к старту Рафиньей, оставил Левандовского на скамейке, но решения сработали.  Рашфорд вышел слева, Ферран — впереди, Дани Ольмо получил свободу между линиями, а Педри снова задавал скорость и направление атак.

Первый гол пришёл уже на 9-й минуте — Рюдигер сфолил у штрафной, а Рашфорд идеально исполнил штрафной.  Позиция была не самой удобной для правши, Куртуа ждал, что мяч пойдёт в другой угол, сделал шаг и не успел вернуться, мяч просвистел над стенкой и влетел в верхний угол.  Это первый гол «Барселоны» прямым штрафным в Класико со времён Месси в 2012-м, и для самого Рашфорда — аргумент в споре о своём будущем.  Его аренда из «МЮ» пока не гарантирует выкуп, но такие голы в принципиальных матчах вполне могут повлиять на решение руководства «Барсы».

Через девять минут «Барса» забила второй, и этот мяч как будто подсветил всё то, чего у «Реала» не было.  Фермин нашёл Ольмо, тот пяткой оставил под Феррана, а форвард спокойно пробил в дальний угол.  Защита Мадрида в эпизоде могла только наблюдать красивый футбол: Рюдигер вышел за Ольмо, Асенсио не подхватил Феррана, Чуамени и Беллингем не успели закрыть пространство между линиями.  На 18-й минуте «Камп Ноу» уже не сомневался в победе и требовал разгрома.

«Реал» пытался отвечать, но выглядел слишком растерянным

У «Мадрида» всё же были моменты, когда он мог вернуться в игру.  Рауль Асенсио несколько раз хорошо запускал длинные передачи за высокую линию «Барселоны», Гонсало Гарсия получил чистый шанс после одного такого заброса, но пробил в сетку с внешней стороны.  Чуть позже Беллингем простреливал на Винисиуса, однако Эрик Гарсия в подкате успел накрыть бразильца.  В другом моменте Винисиус попытался перебросить Жоана Гарсию, но вратарь не дрогнул.

Было чёткое ощущение, что моменты «Реала» — не признаки возвращения в игру, а отдельные вспышки.  «Мадрид» часто уходил в низкий блок, слишком редко мешал розыгрышу «Барсы» и позволял Педри управлять матчем.  Когда хозяева хотели успокоить игру, они просто забирали мяч и крутили его через центр.  Уже в первом тайме на трибунах пошли «оле!» после передач — достаточно унизительный жест в сторону команды, которая формально ещё могла вернуться в игру.

Во втором тайме не обошлось и без судей.  Эрик Гарсия в борьбе за верховой мяч попал локтем Беллингему в лицо и рассёк англичанину губу, но пенальти не последовало.  ВАР не вмешался, а сам Беллингем вскоре получил жёлтую за возвращение на поле без разрешения судей.  Мадридцы могут справедливо считать этот эпизод спорным: при счёте 2:0 гол с пенальти мог бы хотя бы добавить матчу напряжения.  Но было бы слишком удобно объяснять поражение одним моментом, «Реал» точно проиграл не из-за арбитра.  Общее состояние как на поле, так и за его пределами, было абсолютно не подходящим Класико.

Титул подчёркивает силу команды Флика

У этой победы «Барселоны» есть яркие лица, но чемпионство она выиграла не зависимостью от одного игрока.  Важная деталь именно этого Класико: не было Ламина, Рафинья начал в запасе, Левандовский тоже, и всё равно команда выглядела целостно.  Рашфорд забил со штрафного, Ферран снова доказал, что в нынешней роли полезнее Левандовского, Ольмо дал тонкую передачу пяткой, Фермин бегал так, будто результат матча не был очевиден в районе часа игры.

Флик пережил очень тяжёлый день, утром перед Класико стало известно о смерти отца тренера «Барсы».  Ханси, несмотря ни на что, всё равно был с командой и после финального свистка получил отдельное признание.  Этот титул сильно связан с фигурой Флика, за два сезона он выстроил «Барселону» вокруг идеи высокой линии, прессинга, вертикальности и смелости в атаке.  Да, такая модель иногда оставляет пространство за спинами, и в Лиге чемпионов это уже дорого стоило, но на дистанции Ла Лиги она работает блестяще.

После поражения от «Реала» в октябре «Барса» выиграла 23 из 25 матчей чемпионата, от пяти очков отставания она ушла к огромному преимуществу и теперь может замахнуться на отметку в 100 очков.  Это не назвать никак иначе, кроме абсолютного доминирования в Испании.

«Реал» в худшем состоянии за последние годы

Для «Мадрида» это второй сезон подряд без крупного трофея, такое в клубе никогда не воспринимается как рабочая неудача.  Но проблема шире, чем фигура Арбелоа, который, скорее всего, не останется главным тренером.  Вопрос уже не только в том, кто будет следующим, но в том, как заново собрать раздевалку, где слишком много звёзд, которые все хотят быть главными, так ещё и периодически дерутся.

Можно обсуждать возвращение Моуринью, баланс между Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Беллингемом, провалы обороны, травмы и отсутствие лидеров.  Но Класико показало, что «Реал» сейчас не выглядит командой.  Прямо сейчас — это набор изящных деталей, которые никак не собираются в механизм.  Только Куртуа и Винисиус, пожалуй, пытались держать уровень и не исчезать на поле, остальные хорошо вписывались в общую картину растерянности.

«Барселона» будто специально не стала забивать больше и издеваться над «Реалом», хотя победа в Класико в день чемпионства остаётся в клубной памяти навсегда отдельно от таблицы.  Каталонцы выиграли Примеру, лицом к лицу сравнив себя с главным соперником, и разница оказалась безжалостной.