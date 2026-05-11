«Барселона» стала чемпионом Испании так, как никогда до этого — в очном матче с «Реалом», на своём стадионе, перед своей публикой и без необходимости ждать чужих результатов. Победа 2:0 в Класико оформила 29-й титул клуба в Ла Лиге и стала финальным штрихом к сезону Ханси Флика. Команда, которая осенью ещё искала себя, к маю снова подчинила Примеру. Для «Реала» этот вечер был последним подтверждением провального сезона, который давно пошёл не туда. Неделя перед Класико получилась в Мадриде катастрофической: конфликт Вальверде и Чуамени в раздевалке, госпитализация уругвайца после сотрясения, разговоры о стычках внутри команды, отсутствие Мбаппе на тренировке, травма Хёйсена на разминке. В итоге Арбелоа собирал состав из того, что осталось, а «Барселона» вышла выигрывать чемпионство. Разница в состоянии двух клубов читалась задолго до стартового свистка.

Результат матча Барселона Барселона 2:0 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Маркус Рашфорд 9' 2:0 Ферран Торрес 18' Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Гави ( Марк Берналь 77' ), Фермин Лопес ( Алекс Бальде 88' ), Даниэль Ольмо ( Френки де Йонг 64' ), Педри, Маркус Рашфорд ( Рафаэл Диас 64' ), Ферран Торрес ( Роберт Левандовски 77' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинга ( Тиаго Питарч Пинар 70' ), Орельен Чуаэми, Браим Диас ( Франко Мастантуоно 79' ), Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия ( Cesar Palacios 79' ) Жёлтые карточки: Даниэль Ольмо 52', Рафаэл Диас 81' — Эдуардо Камавинга 40', Рауль Асенсио 52', Джуд Беллингхэм 55', Трент Александер-Арнольд 81'

Статистика матча 7 Удары в створ 1 2 Удары мимо 6 57 Владение мячом 43 4 Угловые удары 8 2 Офсайды 1 18 Фолы 9

«Барса» решила матч за 18 минут

Главное отличие этой «Барселоны» от «Реала» было очевидным, у хозяев был план и уверенность в своих комбинациях. У гостей — лишь набор сильных игроков, не объединённых ничем. Флик обошёлся без Ламина Ямаля и с неготовым к старту Рафиньей, оставил Левандовского на скамейке, но решения сработали. Рашфорд вышел слева, Ферран — впереди, Дани Ольмо получил свободу между линиями, а Педри снова задавал скорость и направление атак.

Первый гол пришёл уже на 9-й минуте — Рюдигер сфолил у штрафной, а Рашфорд идеально исполнил штрафной. Позиция была не самой удобной для правши, Куртуа ждал, что мяч пойдёт в другой угол, сделал шаг и не успел вернуться, мяч просвистел над стенкой и влетел в верхний угол. Это первый гол «Барселоны» прямым штрафным в Класико со времён Месси в 2012-м, и для самого Рашфорда — аргумент в споре о своём будущем. Его аренда из «МЮ» пока не гарантирует выкуп, но такие голы в принципиальных матчах вполне могут повлиять на решение руководства «Барсы».

Через девять минут «Барса» забила второй, и этот мяч как будто подсветил всё то, чего у «Реала» не было. Фермин нашёл Ольмо, тот пяткой оставил под Феррана, а форвард спокойно пробил в дальний угол. Защита Мадрида в эпизоде могла только наблюдать красивый футбол: Рюдигер вышел за Ольмо, Асенсио не подхватил Феррана, Чуамени и Беллингем не успели закрыть пространство между линиями. На 18-й минуте «Камп Ноу» уже не сомневался в победе и требовал разгрома.

«Реал» пытался отвечать, но выглядел слишком растерянным

У «Мадрида» всё же были моменты, когда он мог вернуться в игру. Рауль Асенсио несколько раз хорошо запускал длинные передачи за высокую линию «Барселоны», Гонсало Гарсия получил чистый шанс после одного такого заброса, но пробил в сетку с внешней стороны. Чуть позже Беллингем простреливал на Винисиуса, однако Эрик Гарсия в подкате успел накрыть бразильца. В другом моменте Винисиус попытался перебросить Жоана Гарсию, но вратарь не дрогнул.

Было чёткое ощущение, что моменты «Реала» — не признаки возвращения в игру, а отдельные вспышки. «Мадрид» часто уходил в низкий блок, слишком редко мешал розыгрышу «Барсы» и позволял Педри управлять матчем. Когда хозяева хотели успокоить игру, они просто забирали мяч и крутили его через центр. Уже в первом тайме на трибунах пошли «оле!» после передач — достаточно унизительный жест в сторону команды, которая формально ещё могла вернуться в игру.

Во втором тайме не обошлось и без судей. Эрик Гарсия в борьбе за верховой мяч попал локтем Беллингему в лицо и рассёк англичанину губу, но пенальти не последовало. ВАР не вмешался, а сам Беллингем вскоре получил жёлтую за возвращение на поле без разрешения судей. Мадридцы могут справедливо считать этот эпизод спорным: при счёте 2:0 гол с пенальти мог бы хотя бы добавить матчу напряжения. Но было бы слишком удобно объяснять поражение одним моментом, «Реал» точно проиграл не из-за арбитра. Общее состояние как на поле, так и за его пределами, было абсолютно не подходящим Класико.

Титул подчёркивает силу команды Флика

У этой победы «Барселоны» есть яркие лица, но чемпионство она выиграла не зависимостью от одного игрока. Важная деталь именно этого Класико: не было Ламина, Рафинья начал в запасе, Левандовский тоже, и всё равно команда выглядела целостно. Рашфорд забил со штрафного, Ферран снова доказал, что в нынешней роли полезнее Левандовского, Ольмо дал тонкую передачу пяткой, Фермин бегал так, будто результат матча не был очевиден в районе часа игры.

Флик пережил очень тяжёлый день, утром перед Класико стало известно о смерти отца тренера «Барсы». Ханси, несмотря ни на что, всё равно был с командой и после финального свистка получил отдельное признание. Этот титул сильно связан с фигурой Флика, за два сезона он выстроил «Барселону» вокруг идеи высокой линии, прессинга, вертикальности и смелости в атаке. Да, такая модель иногда оставляет пространство за спинами, и в Лиге чемпионов это уже дорого стоило, но на дистанции Ла Лиги она работает блестяще.

После поражения от «Реала» в октябре «Барса» выиграла 23 из 25 матчей чемпионата, от пяти очков отставания она ушла к огромному преимуществу и теперь может замахнуться на отметку в 100 очков. Это не назвать никак иначе, кроме абсолютного доминирования в Испании.

«Реал» в худшем состоянии за последние годы

Для «Мадрида» это второй сезон подряд без крупного трофея, такое в клубе никогда не воспринимается как рабочая неудача. Но проблема шире, чем фигура Арбелоа, который, скорее всего, не останется главным тренером. Вопрос уже не только в том, кто будет следующим, но в том, как заново собрать раздевалку, где слишком много звёзд, которые все хотят быть главными, так ещё и периодически дерутся.

Можно обсуждать возвращение Моуринью, баланс между Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Беллингемом, провалы обороны, травмы и отсутствие лидеров. Но Класико показало, что «Реал» сейчас не выглядит командой. Прямо сейчас — это набор изящных деталей, которые никак не собираются в механизм. Только Куртуа и Винисиус, пожалуй, пытались держать уровень и не исчезать на поле, остальные хорошо вписывались в общую картину растерянности.

«Барселона» будто специально не стала забивать больше и издеваться над «Реалом», хотя победа в Класико в день чемпионства остаётся в клубной памяти навсегда отдельно от таблицы. Каталонцы выиграли Примеру, лицом к лицу сравнив себя с главным соперником, и разница оказалась безжалостной.