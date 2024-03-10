Битва титанов. Как Гвардиола и Клопп изменили АПЛ и сделали друг друга лучше

Это был март 2017 года. Клопп пробыл в «Ливерпуле» 17 месяцев, Гвардиола в «Манчестер Сити» всего девять, и забавно, оглядываясь назад на составы в тот день, отметить, как много изменилось за семь лет.

В четверку защитников «Ливерпуля» входили Рагнар Клаван и Натаниэль Клайн. У «Сити» были Вилли Кабальеро в воротах, Фернандиньо и Гаэль Клиши в качестве защитников и почти 34-летний Яя Туре в центре полузащиты. Оба тренера в концовке матча выпустили дополнительного полузащитника: Лукас Лейва у «Ливерпуля», Фернандо у «Сити».

«Сити» и «Ливерпуль» в то время шли третьим и четвертым в Премьер-лиге, а «Челси» уже приближался к титулу Премьер-лиги в первом сезоне под руководством Антонио Конте. Четырьмя днями ранее «Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Монако» по правилу выездных голов в хаотичном противостоянии в 1/8 финала. Приближаясь к концу непростого первого сезона в Англии, Гвардиола оказался подвергнут сомнениям как никогда раньше.

Но что действительно запомнилось после того воскресного дня в Манчестере (кроме дождя, конечно), так это интенсивность. Игра Это был неослабевающий напор, игра проходила в темпе, которого вы действительно не ожидаете от двух команд, которые еще не выстроены и не подготовлены к игре в стиле Клоппа или Гвардиолы.

Первые этапы матча были захватывающими: владение мячом происходило в бешеном темпе. Шла борьба — Николас Отаменди подкатывался под Садио Мане, Роберто Фирмино получил предупреждение за то, что запоздав сфолил на Давиде Сильве. После прострела Фернандиньо Серхио Агуэро попал под прессинг Жоэля Матипа, и «Сити» требовал пенальти. Майкл Оливер махнул рукой, чтобы игра продолжалась, и Гвардиола выглядел разъяренным. Он также сообщил об этом Клоппу, крича на тренера «Ливерпуля», когда тот подбежал к нему… только для того, чтобы широко ухмыльнуться и предложить ему «дать пять», сделав это настолько ярко, что, казалось, он был вдохновлен Боратом. «Дай пять!»

После ничьей 1:1, которая мало что дала обеим командам в борьбе за выход в Лигу чемпионов, Гвардиола назвал это «одним из самых счастливых дней в моей жизни как тренера». Не в первый раз журналисты в Манчестере задавались вопросом, было ли использование им превосходной степени сделано главным образом, чтобы поднять себе настроение.

Но он был серьезен и горд, по его словам, тем, что его игроки так оптимистично отреагировали на удар, полученный в Лиге чемпионов. «Нам было грустно (в Монако), поэтому я так счастлив», — сказал тренер «Сити». «Мои игроки выкладывают на поле полностью. Больше, чем когда-либо, я хочу помочь клубу — если они хотят чтобы я продолжал работать — и сделать следующий шаг вперед».

«Я приехал сюда на три года и хочу остаться на три года. А в следующем году играть лучше».

Это соперничество определило современную эпоху Премьер-лиги: «Ливерпуль» против «Сити», Клопп против Гвардиолы.

И хотя Микель Артета и «Арсенал» ввязались в этот разговор в течение последних 18 месяцев, как с точки зрения борьбы за титул, так и с точки зрения баланса сил в английском футболе, кажется уместным, что два северо-западных соперника в этом году столкнутся с еще одним титульным поединком в это воскресенье, на фоне того, что срок пребывания Клоппа в «Ливерпуле» подходит к концу.

Это будет их 30-я встреча за 11 лет, начиная с боевого крещения Гвардиолы в мюнхенской «Баварии» в июле 2013 года, когда его первая официальная игра на посту главного тренера закончилась сокрушительным поражением со счетом 2:4 в Суперкубке Германии от дортмундской «Боруссии» Клоппа.

Общая статистика по итогам 29 игр: 11 побед у Клоппа, 10 побед у Гвардиолы и восемь ничьих. Две ничьи завершились серией пенальти (по одной победе). Статистика в матчах чемпионата: восемь побед Гвардиолы, пять — Клоппа и шесть ничьих.

Оба потерпели гораздо больше поражений друг от друга, чем от любого другого тренера. Временами это были тяжелые поражения, Гвардиола, несмотря на меньшее количество побед в целом, может похвастаться выиграшами со счетом 5:0, 4:0 и парой 4:1. Оба тренера могли бы по праву считать себя самыми опасными противниками друг для друга, хотя и признавали бы, что справедливо и обратное.

Оглядываясь назад на семь лет после того ветреного дня в Манчестере, некоторые скажут, что было неизбежно, что «Сити» и «Ливерпуль» в этом сезоне станут двумя великими силами английского футбола, снова идущими ноздря в ноздрю, готовыми к битве на «Энфилде» в воскресенье, когда обострится очередная гонка за титулом в Премьер-лиге.

Что касается «Сити», в частности, легко посмотреть на игроков, которых Гвардиола унаследовал, когда он пришел в 2016 году (Давид Сильва, Фернандиньо, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Агуэро) и деньги, потраченные с тех пор (на Джона Стоунза, Кайла Уокера, Бернарду Силву, Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза, Родри, Рубена Диаша, Джека Грилиша, Эрлинга Холанна, Йошко Гвардиола, Жереми Доку и других), после чего пожать плечами и спросить, разве кто-то ожидал других результатов.

Но за сезон до прихода Гвардиолы «Сити» под руководством Мануэля Пеллегрини финишировал четвертым в Премьер-лиге, набрав всего 66 очков и опередив «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала только по разнице мячей.

Да, они выиграли Кубок Лиги во второй раз за три года и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, прежде чем проиграли будущему победителю «Реалу», но это была команда, над которой требовалась серьезная работа. Пабло Сабалета, Венсан Компани, Туре, Фернандиньо и Давид Сильва уже перевалили за 30, как и другие игроки, такие как Александр Коларов, Клиши, Хесус Навас и Бакари Санья.

«Сити» завершит дебютный сезон Гвардиолы с пустыми руками, отставая от чемпиона «Челси» на 15 очков. Его решения убрать Джо Харта и конфликт с Туре были подвергнуты критике, как и его настойчивость в использовании Де Брёйне и Сильвы вместе с Фернандиньо в центре полузащиты, где они и «Сити» время от времени не поспевали за соперником. В то время было немало экспертов, не говоря уже о болельщиках соперников, которые предполагали, что великий Гвардиола встретил достойного соперника в виде английского футбола.

Для «Сити» выиграть Премьер-лигу в следующем сезоне с рекордной суммой в 100 очков и при этом играть в такой завораживающий футбол в таком высоком темпе было триумфом тренерской работы, а не просто, как некоторые считают, неизбежным следствием безлимитной чековой книжкой. (Если вы хотите получить представление о том, куда все эти расходы могли бы привести клуб без тренера элитного уровня, который имел бы четкое и долгосрочное видение, просто взгляните на жалкие результаты «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку летом 2013).

Ни одна команда не выигрывала подряд титулы Премьер-лиги с тех пор, как Фергюсон привел «Юнайтед» к трем подряд титулам в период с 2006/07 по 2008/09 годы, но «Сити» снова выиграл титул в следующем сезоне, на этот раз с 98 очками. Это 198 очков за два сезона, а также еще два выигрыша Кубка Лиги и Кубка Англии. Это был уровень производительности, стабильности и доминирования, никогда ранее не встречавшийся в английском футболе.

«Большая шестерка»? «Сити» намеревался превратить Премьер-лигу в свою монополию. Они выиграли пять из шести последних чемпионских титулов, и перед решающим воскресным матчем с «Ливерпулем» на «Энфилде» они по-прежнему имеют хорошие шансы стать первым клубом в истории английского футбола, выигравшим четыре чемпионских титула подряд и шесть из семи.

Однако это редко ощущалось как триумфальная процессия. Вы могли бы использовать этот термин для титулов, которые они выиграли в 2018 и 2021 годах, когда «Манчестер Юнайтед», занявший второе место, финишировал с отрывом в 19 и 12 очков соответственно, но не для 2019 и 2022 годов, когда «Ливерпуль» Клоппа преследовал их до конца, отстав на одно очко. И не в этом сезоне, как он пока складывается.

В феврале 2022 года Гвардиолу спросили, какая команда — если таковая имеется — сможет помешать «Сити» выиграть все что можно.

«Ливерпуль», — мгновенно сказал он. «Ливерпуль отстает от нас на шесть очков. "Ливерпуль" был нашим главным соперником в последние сезоны. Они всегда были там. Все время заноза в заднице».

Не всегда, честно говоря. Им еще предстояло полностью проявить себя как сила под руководством Клоппа, когда «Сити» выиграл первый из своих титулов под руководством Гвардиолы в сезоне 2017/18. В сезоне 2020/21 они заняли третье место с большим отставанием и еще более отдаленное пятое место в прошлом сезоне на фоне вопросов о том, не подходят ли к концу успехи Клоппа в «Ливерпуле».

Но они были, как говорит Гвардиола, занозой в заднице «Сити» — и наоборот. Исключите «Ливерпуль» из уравнения, и доминирование «Сити» на протяжении последних шести сезонов было бы таким же экстремальным, как доминирование «Баварии» в Бундеслиге: ни перерыва в монополии «Сити» в сезоне 2019/20, ни острой борьбы за титул, ни драмы последнего дня в сезонах 2018 /19 или 2021/22, просто одно праздничное шествие к титулу за другим.

Казалось, что в прошлом сезоне мерсисайдцы отвалились, и «Арсенал» стал новым претендентом, бросившим вызов превосходству «Сити». Но, к удивлению многих, команда Клоппа снова вернулась в этом сезоне, пробившись наверх за 11 игр, полных решимости сделать так, чтобы его «последнее ура» было самым громким и запоминающимся из всех.

По времени Клопп имел фору над Гвардиолой. С точки зрения ресурсов, он серьезно отставал. Состав на его первую игру на выезде со «Шпорами» в октябре 2015 года? Симон Миньоле, Натаниэль Клайн, Мартин Шкртел, Мамаду Сако, Альберто Морено, Эмре Джан, Лукас Лейва, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Филиппе Коутиньо, Дивок Ориги. Скамейка запасных: Адам Богдан, Коло Туре, Коннор Рэндалл, Джо Аллен, Жоау Тейшейра, Джордон Ибе, Джером Синклер.

Юрген Клопп globallookpress.com

Были воодушевляющие ранние победы над «Челси» и «Манчестер Сити», а также впечатляющие выходы в финал Кубка Лиги и Лиги Европы (только для того, чтобы проиграть оба), но это была нестабильная команда, в которой не хватало игроков с техническим и физическим профилем, который искал Клопп. А когда дело дошло до усиления состава, с деньгами было значительно туже, чем у некоторых их соперников.

Чудес на трансферном рынке тоже не было. В свое первое лето на новом посту он подписал контракт с Джорджиньо Вейналдумом из вылетевшего «Ньюкасла» за 25 миллионов фунтов стерлингов и Садио Мане из «Саутгемптона» за 34 миллиона фунтов стерлингов. Но кроме этого, остальные трансферы были с распродаж по скидкам (вратарь Лорис Кариус из «Майнца» за 4,7 миллиона фунтов стерлингов, Рагнар Клаван из «Аугсбурга» за 4,2 миллиона фунтов стерлингов и Жоэль Матип в качестве бесплатного трансфера из «Шальке») — и это в тот же период перед финальным отрезком сезона, когда «Сити» «Манчестер Юнайтед» и «Челси», находящиеся под новым руководством, потратили 165, 150 и 120 миллионов фунтов стерлингов соответственно.

Но прогресс «Ливерпуля» под руководством Клоппа был очевиден: команда, финишировавшая шестой (62 очка) и восьмой (60 очков) в предыдущих двух сезонах, стала четвертой (76 очков) и снова четвертой (75 очков) в его первых двух полных кампаниях. Они стали синонимом быстрого, свободного и острого футбола, когда Мане начал успешно взаимодействовать с Коутиньо, Лалланой и Роберто Фирмино.

Чтобы сделать более существенные инвестиции в команду, «Ливерпулю» нужны были доходы от Лиги чемпионов. Попадание в четверку лучших в Премьер-лиге в последний день сезона 2016/17 стало своего рода рубиконом.

Правда, они не смогли конкурировать на трансферном рынке с «Сити» или «Юнайтед», которые летом 2017 года потратили 200 млн фунтов и 150 млн фунтов соответственно. Но кому нужно тратить 50 млн на левого защитника, такого как Бенжамен Менди? Когда вы сможете получить Энди Робертсона из вылетевшего «Халл Сити» за первоначальные 8 миллионов фунтов стерлингов? И кому нужно тратить 75 миллионов фунтов на такого нападающего, как Ромелу Лукаку, если Мохамеда Салаха можно получить из «Ромы» за первоначальные 36,9 миллионов фунтов?

В первые недели сезона 2017/18 «Ливерпуль» был в восторге.

Затем их грубо спустили с небес на землю, после того как «Сити» разгромил их со счетом 5:0 на стадионе «Этихад». Большая часть послематчевых дискуссий была сосредоточена на красной карточке Мане в первом тайме за серьезный фол против вратаря Эдерсона. Тем не менее, в конечном итоге Клоппа больше беспокоила легкость, с которой его команда была разобрана командой «Сити», которая после сложного первого сезона под руководством Гвардиолы теперь грозила смести все на своем пути.

В эпизоде с первым голом на 24-й минуте, Де Брёйне продемонстрировал типичное видение поля и изящество, ассиситируя Агуэро, но защита «Ливерпуля» чуть не довела Клоппа до удара. «Было так легко защититься в этой ситуации!» — сказал он журналистам позже. «Просто выдавливайте их!»

Траектория «Ливерпуля» в первые два года под руководством Клоппа шла вверх, но проблема заключалась в том, что «Сити» с Гвардиолой теперь достиг заоблачных высот. После 20 туров Премьер-лиги в сезоне 2017/18 «Сити» выиграл 19 матчей и раз сыграл вничью, забив при этом 61 гол. Как вообще с этим можно конкурировать?

Напротив, «Ливерпуль», казалось, достиг плато в конце 2017 года: потрясающе резкий в атаке, но такой хрупкий в обороне, получивший поражение 0:5 от «Сити», 1:4 от «Тоттенхэма», упустив победы и сыграв вничью 3:3 на выезде с «Севильей» ( с 3:0) и «Арсеналом» (с 2:0). Именно поэтому многие удивились, когда после поражения со счетом 0:5 Клопп заявил, что «все видят, что мы не находимся в 500 милях» от «Сити», который уже был вне поля зрения в Премьер-лиге.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Сомнения по поводу направления «Ливерпуля» под руководством Клоппа усилились, когда в январе 2018 года они продали Коутиньо, возможно, своего самого важного игрока того времени, в «Барселону». Но эта сделка позволила Клоппу перекалибровать свою команду благодаря приобретению Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов стерлингов, что является мировым рекордом для защитника, и эта оценка не понравилась даже «Сити».

Внезапно «Ливерпуль» обрел стабильность, авторитет и уверенность, позволяющие направлять игроков вперед без постоянного страха получить удар в контратаке. Рядом с Ван Дейком все, и не в последнюю очередь Трент Александер-Арнольд, Робертсон и Матип, выглядели более уверенными в себе.

Ван Дейк на самом деле отсутствовал из-за травмы в тот день, когда «Ливерпуль» испортил статистику непобедимого в Премьер-лиге «Сити» позже в январе. Три гола за девять минут второго тайма вывели их на «Энфилде» вперед со счетом 4:1, хотя «Сити» и заставил их попотеть, отыграв два гола на заключительной стадии. Клопп, ухмыляясь до ушей, матернулся в прямом эфире послематчевого интервью американскому телеканалу NBC.

Как и победа «Сити» со счетом 5:0 в ответном матче в сентябре прошлого года, это была знаковая победа. И это посеяло семена беспокойства в сознании Гвардиолы. В преддверии поединка двух соперников в четвертьфинале Лиги чемпионов три месяца спустя камеры Amazon Prime засняли менеджера «Сити», говорящего своим помощникам, что «эти трое впереди» — Салах, Мане и Фирмино — «они пугают меня, они опасны».

Он был прав. Все трое забили в захватывающем первом матче на «Энфилде», а «Ливерпуль» выиграл со счетом 5:1 по сумме двух встреч — даже несмотря на то, что Гвардиола имел право предположить, что счет не отражал реальности, в частности, ответного матча.

«Ливерпуль» снова завершил сезон с пустыми руками, заняв четвертое место в Премьер-лиге и проиграв «Реалу» в финале Лиги чемпионов, но теперь становилось все более очевидным, что они представляют собой единственную реальную угрозу растущему доминированию «Сити» под руководством Гвардиолы.

Как лучше всего оценить разницу между «Сити» и «Ливерпулем» в сезоне 2018/19, когда они устроили беспрецедентную гонку за титулом в Премьер-лиге?

Можно сказать, что «Сити» выиграл с преимуществом в одно очко, или вы могли бы вспомнить образ системы принятия решения о голе, в которой говорилось, что мячу не хватило 11 миллиметров, чтобы пересечь линию, прежде чем Стоунз исполнил замечательный вынос, лишив гола Мане, когда команды встретились на стадионе «Этихад» 3 января.

«Ливерпуль», усиленный подписанием Алиссона и Фабиньо, не проиграл свои первые 20 матчей в Премьер-лиге, но «Сити» оказался слишком силен в тот четверг вечером, выиграв 2:1 и сократив отставание в верхней части таблицы с семи очков до четырех.

Это было единственное поражение «Ливерпуля» за всю кампанию в чемпионате, но против столь безупречных соперников это было на одно больше, чем нужно.

С точки зрения технического качества и захватывающей драмы спорно, был ли когда-либо футбольный матч в эпоху Премьер-лиги лучше этого.

Юрген Клопп и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Если та встреча в марте 2017 года и дала намек на то, что должно было последовать за этим, то теперь перед нами были две команды, которые теперь идеально отражали видение и тренерскую идентичность соответствующих тренеров. У обоих было много артистизма и креативности, но именно неутомимость Фернандиньо и Бернарду Силвы в полузащите «Сити», а также вынос Стоунза и победный гол Лероя Зане за 20 минут до конца доказали разницу.

«Я не помню более сложной лиги», — сказал потом Гвардиола. «За титул борется так много серьезных претендентов. Каждая игра — финал».

Реальность такова, что «Сити» и «Ливерпуль» были впереди планеты всей. Мы продолжали воображать, что будут еще неожиданные повороты, что обе команды потеряют очки по ходу дела, но этого не произошло. «Ливерпуль» выиграл свои последние девять игр и набрал в общей сложности 97 очков, но «Сити» продолжал выигрывать — 18 из последних 19 матчей после поражения от «Лестера» в «Боксинг дэй» — и закончил с 98 очками, обеспечив себе второй чемпионский титул подряд победой над «Брайтоном» со счетом 4:1 на выезде в последнем туре.

«Ливерпулю», все еще гонявшемуся за своим первым трофеем под руководством Клоппа, пришлось довольствоваться победой в финале Лиги чемпионов три недели спустя.

Неплохое утешение.

В суматошные часы после победы над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов в Мадриде Клоппа водили туда-сюда, переходя от одного телеинтервью к другому. В какой-то момент, между интервью, физиотерапевт «Ливерпуля» Ли Ноубс, ранее работавший в «Сити», сунул ему в руку телефон.

Это был Гвардиола, звонивший, чтобы поздравить. Разговор был кратким, но очень теплым. «Мы пообещали друг другу, что в следующем сезоне снова надерем друг другу задницы», — сказал Клопп. «Мы пойдем ва-банк и посмотрим, что получим».

Юрген Клопп globallookpress.com

Сказать, что «Ливерпуль» добился этого в сезоне 2019/20, значит не сказать ничего.

Это была команда, выполняющая миссию: она выиграла 26 из своих первых 27 матчей Премьер-лиги, включая памятную победу со счетом 3:1 над «Сити» на «Энфилде» в ноябре и они сыграли вничью в ответном матче. «Сити», после двух почти безупречных сезонов, потерпел несколько неожиданных поражений в самом начале и выглядел уставшим и измученным, кроме того ему не хватало глубины состава в центре защиты, в то время как «Ливерпуль» устремился вдаль.

Ничто не могло помешать «Ливерпулю» получить первый чемпионский титул за 30 лет. Единственная реальная угроза исходила от пандемии COVID-19, которая привела к приостановке футбола на три месяца и к призывам объявить сезон недействительным. Когда в июне игры снова начались, они проходили за закрытыми дверями, стадионы были пусты.

Итоговому празднованию, когда Джордан Хендерсон поднял трофей Премьер-лиги в окружении своих товарищей по команде на пустынном Копе на «Энфилде», не хватало ожидаемого пыла и радости.

То же самое произошло и в последующем сезоне: кампания почти полностью проходила в тени пандемии.

Впервые с лета 2018 года насчет Гвардиолы начали появляться вопросы, а он выглядел немного утомленным задачей удержать «Сити» на вершине. Разумеется, были заданы вопросы о линии оброны его команды и о том, есть ли у них, учитывая все деньги, которые они потратили, игроки, которые могли бы заполнить пустоту, образовавшуюся после летнего ухода Венсана Компани и Давида Сильвы и спада Фернандиньо и Агуэро.

В конце концов ответом было громкое «да».

Рубен Диаш оказался новым стержнем обороны «Сити». Родри стал преемником Фернандиньо в полузащите. Фил Фоден начал превращаться в креативного таланта высшего класса в духе Давида Сильвы, хотя и выдвинутого немного дальше вперед. Что касается высококлассного центрального нападающего, который заменил Агуэро, то Гвардиола нашел способ, позволяющий его команде успешно функционировать без него.

«Сити» завоевал три титула за четыре года, и хотя их общее количество победных очков (86) было значительно ниже (возможно, это отражает борьбу за поддержание того же уровня интенсивности в таких странных условиях), оно все равно было на 12 очков больше, чем у «Манчестер Юнайтед», занявшего второе место.

«Ливерпуль» отстал еще на пять очков и занял третье место, с облегчением удержав путевку в Лиги чемпионов после кампании, которая несколько месяцев назад явно провалилась.

В конце того сезона Гвардиола аплодировал духу и ментальной силе своих чемпионов (крайне недооцененная черта его команды, у которой много талантов), сохранивших концентрацию, в то время как все их соперники в тот или иной момент сбились с пути.

Он был уверен, что в сезоне 2021–2022 годов их главные соперники будут еще сильнее наступать им на пятки.

Даже после позднего подъема в таблице в сезоне 2020/21 было совершенно неясно, сможет ли «Ливерпуль» полностью оправиться от серии неудач, которые они пережили, — вернется ли Ван Дейк к своей лучшей форме после на долго время выбившей его травмы передней крестообразной связки и сможет ли эта команда, с Салахом и Мане и еще многими игроками, которым исполнилось 30 лет или даже больше, восстановить ментальную и физическую форму, которую они демонстрировали в борьбе за чемпионский титул, который был тогда их навязчивой идеей.

Похоже, они по-прежнему сильно полагались на ядро игроков, подписанных в период с 2016 по 2018 год: Мане, Салаха, Робертсона, Ван Дейка, Алиссона, Фабиньо, а также на Александра-Арнольда. Достаточно ли вложили американские владельцы клуба, чтобы продолжить свой прорыв под руководством Клоппа? Достаточно ли было сделано, чтобы эта команда не пришла в упадок?

Реакция «Ливерпуля» в сезоне 2021/22 была решительной. Такие игроки, как Диогу Жота, Тьяго Алькантара, Ибраима Конате и Луис Диас привнесли свежее качество и энергию в команду Клоппа. В последние месяцы кампании, когда уже был завоеван Кубок лиги, «Ливерпуль» все еще боролся сразу на трех фронтах и мечтал о беспрецедентном «квадрупле».

Но… точно так же, как они представляли почти постоянную угрозу для «Сити» — были «занозой в заднице», если повторить описание Гвардиолы, — так же происходило и обратное. И это было интересно.

«Ливерпуль» проиграл всего две игры Премьер-лиги за весь сезон, выиграв 15 и сыграв вничью два из последних 17 матчей, преодолев барьер в 90 очков в третий раз за четыре года. Но им нужно было, чтобы «Сити» ошибся. И, несмотря на странную нестабильность «горожан», этого не произошло.

Огненная ничья 2:2 на «Энфилде» в октябре 2021 года с великолепными выступлениями Салаха и Де Брёйне задала тон сезону.

Когда шесть месяцев спустя команды снова встретились на «Этихаде» в Манчестере, они снова сыграли вничью 2:2, сохранив преимущество «Сити» на одно очко. «Два тяжеловеса, грызущиеся друг с другом», — сказал после этого Клопп. «Это безумие, такая интенсивность. Совершенно другой уровень».

И снова дело дошло до финальной игры сезона. «Ливерпулю», который теперь добыл Кубок Англии, нужно было обыграть «Вулверхэмптон» и надеяться, что «Астон Вилла» отберет очки у «Сити» на «Этихаде».

Удивительно, но за 15 минут до конца матча «Вилла» вела со счетом 2:0 в Манчестере. Но «Сити» переломил ситуацию, забив три гола за выдающийся пятиминутный отрезок: Гюндоган, Родри и снова Гюндоган. «Сити» снова стал чемпионом.

Гвардиола был в слезах после финального свистка, охваченный эмоциями от еще одной гонки за титул, в которой снова было так мало права на ошибку.

«Масштаб достижения, — сказал он впоследствии, — зависит от масштаба этого соперника. И что до соперника, то я никогда в жизни не видел такой команды, как Ливерпуль».

Клопп ответил тем же, заявив, что «Ливерпуль» «преследовал лучшую команду мира до конца».

«Мы построим команду и пойдем за трофеем снова», — добавил он. Но это окажется легче сказать, чем сделать.

К тому времени, когда «Сити» отправился на «Энфилд» в октябре 2022 года, ситуация изменилась. «Ливерпуль» выиграл только два из своих первых восьми матчей в Премьер-лиге. Команда, которая отличалась энергией и сплоченностью, не смогла удовлетворить свою потребность в новой энергии в полузащите. Для Фабиньо, Хендерсона, Милнера и других этот сезон был уже лишним.

Тем временем «Сити» продолжал идти вперед, проиграв всего один раз в 37 матчах Премьер-лиги, начиная с октября прошлого года. После длительной игры без ярко выраженного центрального нападающего в течение двух предыдущих сезонов, принесших титулы, у них теперь был грозный и ненасытный Эрлинг Холанн, который возглавил линию атаки.

«Ливерпуль» выиграл ту игру со счетом 1:0 благодаря свой безрасудной игре и голу Салаха, но это был один из немногих ложных рассветов в ужасной кампании — и редкий промах для «Сити».

Когда две команды снова встретились в апреле, «Сити» выиграл со счетом 4:1, и пропасть между командами выглядела еще шире. «Ливерпуль» завершил сезон пятым. «Сити» не только снова стал чемпионом Премьер-лиги и снова обладателем Кубка Англии, но и, наконец, стал чемпионом Европы, повторив требл «Манчестер Юнайтед», оформленный в 1999 году. «Сити» успешно восстановился и покорил новые высоты. Клоппу и «Ливерпулю» предстояла серьезная работа.

Клопп любил примерять роль аутсайдера, изображая свой клуб как Рокки Бальбоа против «Сити», бывшего Виктором Драго. Нелегко проводить такое сравнение, когда вы побили мировой рекорд по стоимости трансфера вратаря (Алиссон) и центрального защитника (Ван Дейк), потратили более 60 миллионов фунтов на Дарвина Нуньеса и Доминика Собослаи и сделали рекордное для Британии предложение в 110 миллионов фунтов стерлингов за Мойзеса Кайседо (только для того, чтобы полузащитник сборной Эквадора выбрал «Челси»).

Однако за этот период наблюдалась значительная разница в бюджете трансферов и заработной платы. «Сити» потратил более 50 миллионов фунтов стерлингов на 14 разных игроков (даже если подписание Де Брёйне и Стерлинга предшествовало приходу Гвардиолы), «Ливерпуль» — всего на пять.

Даже если никто не обсуждает это публично, яблоком раздора между «Ливерпулем» и некоторыми его соперниками остается тот факт, что превращение «Сити» в спортивную сверхсилу в последние 15 лет было вызвано финансовыми договоренностями, которые Премьер-лига передала независимой регулирующей комиссии.

Клопп время от времени высказывал глубокое недовольство по поводу собственности и финансовой модели «Сити». Он также сказал в 2020 году, что это был «не лучший день для футбола», когда была удовлетворена апелляция «Сити», отменившая дисквалификацию в Лиге чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА.

Но он также ясно дал понять, что восхищается своим коллегой. Какими бы ни были его чувства по поводу собственности или финансов чемпионов Европы, он признает, что, если бы футбол сводился исключительно к покупательной способности, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» присоединились бы к «Сити», а «Ливерпуль» в последние годы следовал бы за ними.

«Я знаю, что неплохо справляюсь со своим делом», — сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции в пятницу. «Я знаю, что я неплох, но он лучший. Он самый выдающийся тренер за время моей жизни».

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Большую часть прошлого сезона казалось, что Клопп и «Ливерпуль» отказались от погони и передали эстафету Артете и «Арсеналу».

Казалось, что после резкого спада, задача на «Энфилде» в этом сезоне будет заключаться в том, чтобы просто перегруппироваться и вновь вернуться после перестройки полузащиты, которая сначала сосредоточилась на Собослаи и Алексисе Мак Аллистере, а затем перешла к Ватару Эндо и Райану Гравенберху.

Начав сезон с неубедительной ничьей 1:1 с «Челси», «Ливерпуль» выглядел довольно неподготовленным. Но эта команда и ее руководство процветают благодаря энергии, вере и импульсу. К тому времени, когда в конце ноября они отправились на «Этихад», чтобы снова встретиться с «Сити», они уже вернули их.

Гвардиола и Клопп globallookpress.com

Это был скорее интересная игра, а не классика. «Сити» повел 1:0 благодаря Холанну, имел лучшие шансы и был безжалостно лишен второго гола, когда судьи посчитали, что Мануэль Аканджи сфолил на Алиссоне до того, как Диаш забил мяч в сетку. Но «Ливерпуль» выстоял и в концовке сравнял счет благодаря Александру-Арнольду. «Арсенал» завершил день на вершине таблицы, но команда Клоппа также была более оптимистична в отношении перспектив борьбы за титул.

Этот оптимизм сохранялся и в зимние месяцы — по-видимому, он скорее усилился, чем ослабился после заявления Клоппа об уходе. Даже если временами эта команда выглядела слишком импровизированной, будь то из-за незнакомых комбинаций в полузащите или кризиса из-за травм в последние недели, «Ливерпуль» продолжал побеждать.

Вопрос, как и в случае с «Арсеналом» в прошлом сезоне, заключается в том, хватит ли у них того, что нужно, чтобы удерживать победный курс.

По-прежнему широко распространено мнение, что «Сити», как и год назад, просто ждет, чтобы сделать шаг вперед и вырваться вперед, полагая, что у них есть качество, ноу-хау и долговечность, чтобы оставаться там. Следующие две игры «Сити» — с «Ливерпулем» в воскресенье и дома с «Арсеналом» 31 марта — расскажут нам очень многое обо всех трёх командах.

Но какие бы повороты ни ждали в этой гонке за титул, они не изменят того, что уже ясно о Гвардиоле, Клоппе и этой эпохе в Премьер-лиге.

Для сравнения: когда «Манчестер Юнайтед» выиграл пять из шести титулов Премьер-лиги в период с 1995–96 по 2000–01 годы, их общее количество победных очков составляло 82, 75, 79, 91 и 80, то есть в среднем 81,4 очка. Когда в период с 2017-2018 годов до прошлого сезона «Сити» выиграл пять из шести, их общее количество победных очков составляло 100, 98, 86, 93 и 89, то есть в среднем 93,2 очка.

За этот период «Сити» набрал 609 очков, в среднем 2,39 очка за игру. Это эквивалент кампании с более 90 набранными очками, продолжающейся в течение периода, который сейчас приближается к семи годам.

Большую часть этого периода «Ливерпуль» шел буквально ноздря в ноздрю с ними. С начала сезона 2018/19 до конца сезона 2021/22 они набрали 357 очков в 152 играх. Это уровень стабильности, который был беспрецедентным в истории английского футбола… за исключением того, что «Сити» набрал 358 очков за тот же период и обыграл их, завоевав три титула Премьер-лиги из четырех.

Когда в марте 2022 года Гвардиола сказал, что «Ливерпуль» — самый сильный соперник, с которым он сталкивался в своей карьере, Клопп сказал, что склонен согласиться. «За последние несколько лет мы довели друг друга до безумия», — сказал немец.

Клопп и Гвардиола globallookpress.com

«Безумие» — хороший способ выразить это. И это заставляет задуматься, насколько легче могла бы быть жизнь любой из этих команд, если бы другая просто смирилась с дисфункцией и посредственностью, которые за последние годы охватили «Юнайтед», «Ювентус» и другие крупные клубы. Но опять же, вполне возможно, что, подобно Али и Фрейзеру, Сенне и Просту, Месси и Роналду, «Сити» и «Ливерпуль» оказались под влиянием превосходности своего соперника.

Клопп заявил в пятницу, что Гвардиола сделал его лучшим тренером. Гвардиола говорил подобное и раньше. Оба заявили, что это противостояние воодушевляет. Должно быть, были времена, когда оно тоже утомляло их. Для остальных из нас оно почти всегда было захватывающим.