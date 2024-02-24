От драматичных камбэков до триумфов аутсайдеров. 10 лучших финалов Кубка английской лиги

Какими были лучшие финалы Кубка Лиги? Конечно, это те матчи, которые включают в себя много драмы и голов. Но все также любят победы аутсайдеров над фаворитами. Кроме фанатов фаворитов, конечно.

Хотя ни «Ливерпуль», ни «Челси» нельзя отнести к числу аутсайдеров финала этого года, встреча может подарить нам много захватывающих действий, хотя в этом турнире не было недостатка этого на протяжении многих лет.

От побед прыгнувших выше головы команд до 330-минутных битв на выживание, от тренеров, успокаивающих болельщиков, до героических серий пенальти — эта подборка финалов кубков должна разжечь ваш аппетит к воскресенью...

10. «Лутон» — «Арсенал» 3:2, 1988 год

Несмотря на то, что «Лутон» выступал в том же дивизионе, что и их соперники в то время, их считали серьёзными аутсайдерами, когда они встретились с ведомыми Джорджем Грэмом действующими победителями Кубка лиги на «Уэмбли».

Гол Брайана Стайна вывел «Таун» вперед, но два удара за три минуты после перерыва от Мартина Хейса и Алана Смита сделали «канониров» лидерами. Когда они заработали пенальти на 80-й минуте, вся интрига, казалось, умерла.

Триумф Лутона

Вместо этого удар Найджела Уинтерберна с 11 метров был отбит, и «Шляпники» с ревом отреагировали, когда Дэнни Уилсон сравнял счет ударом головой, прежде чем Стейн обеспечил «Лутону» их единственный крупный трофей, забив победный гол на последней минуте.

9. «Тоттенхэм» — «Челси» 2:1, 2008 год

В финале 2008 года, перешедшем в дополнительное время, в первой игре Кубка лиги, сыгранной на новом «Уэмбли», Джонатан Вудгейт взял инициативу на себя и вручил «Тоттенхэму» его первый — и на сегодняшний день единственный — трофей в 21 веке.

Спотыкающиеся «Шпоры» Хуанде Рамоса в тот день одолели «Челси» в Лондоне, несмотря на то, что в первом тайме они отставали после штрафного удара Дидье Дрогба. Однако пенальти Димитара Бербатова перевел игру в дополнительное время, помогая Вудгейту стать героем «Тоттенхэма».

Кубок «Тоттенхэма»

Петр Чех протянул руку помощи, чтобы Вудгейт дотянулся головой до мяча, и, несмотря на то, что Рамос пробыл у руля «Тоттенхэма» всего восемь месяцев, его будут помнить за то, что он вручил клубу их последний на сегодняшний день трофей.

8. «Астон Вилла» — «Эвертон» 3:2, 1977 год (вторая переигровка)

Бог любит троицу. «Вилла» и «Эвертон» сыграли две скучные ничьи в своих первых двух попытках разыграть Кубок лиги, но во второй переигровке он вознаградили болельщиков на «Олд Траффорд» за терпение.

Боб Лэтчфорд вывел «Ирисок» вперед, прежде чем невероятный удар Криса Николла с 36 метров сравнял счет. Затем Брайан Литтл вывел «Виллу» вперед, но Мик Лайонс быстро отреагировал и сравнял счет, забив гол, ставший третьим в этом безумном четырехминутном отрезке.

Победа «Астон Виллы»

Однако команды окончательно вышли из 330-минутного тупика, когда Литтл забил свой второй гол в игре за минуту до окончания дополнительного времени.

7. «Ливерпуль» — «Бирмингем» 1:1 (по пенальти 5:4), 2001 год

Первый кубковый требл «Ливерпуля» в 2001 году начался с первого крупного футбольного финала, который проводился на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, где «красные» одолели «Бирмингем» по пенальти и завоевали свой первый трофей за шесть лет.

Робби Фаулер вывел «Ливерпуль» вперед в основное время, а команда Жерара Улье, похоже, чувствовала себя комфортно, не особо напрягаясь в игре с соперником из второго дивизиона. Однако на 90-й минуте «Бирмингем» получил право на пенальти: центральный защитник Даррен Пёрс переправил мяч мимо Сандера Вестервельда в ворота «Ливерпуля».

Кубок «Ливерпуля»

К сожалению, удача «синих» с одиннадцатиметровыми закончилась в послематчевой серии пенальти: молодой Энди Джонсон пропустил решающий удар, принесший «Ливерпулю» корону. Финал Кубка Лиги 2001 года был драматичным и навсегда запомнится как первый крупный английский финал, исход которого решила серия пенальти.

6. «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон» 3:2, 1979 год

Справедливо сказать, что «Ноттингем Форест» находился в хорошей форме перед финальным матчем с «Саутгемптоном». Они были действующими победителями турнира, чемпионами лиги и вели со счетом 4:1 после первого матча четвертьфинала Кубка европейских чемпионов — турнира, который им предстояло выиграть.

«Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»

Тем не менее, накануне этой игры Брайан Клаф призвал своих игроков приговорить ящик шампанского после того, как слегка под мухой они добились успеха против «Ливерпуля» в начале сезона. Но это сказалось на ходе матча — на перерыв они ушли уступая со счетом 0:1, после гола Дэвида Пича.

Вскоре они взяли игру под свой контроль: Гарри Бертлс забил дважды, а Тони Вудкок добавил еще один мяч, что сделало поздний гол Ника Холмса за «святых» не более чем утешением.

5. «Челси» — «Ливерпуль» 3:2, 2005 год

Любовь Жозе Моуринью к Кубку лиги началась в 2005 году, когда он выиграл трофей в качестве тренера «Челси» в матче с полным ярких игроков «Ливерпулем». Однако все началось не совсем так, как представлял португалец: Джон Арне Риисе вывел «Ливерпуль» вперед уже через минуту после стартового свистка.

Пока «Челси» пытался сравнять счет, им на выручку пришел Стивен Джеррард, который, к собственному отчаянию, забил автогол, сравнявший счет и переведший игру в дополнительное время — но не раньше, чем Моуринью выбежал к боковой линии и жестами показал болельщикам «Ливерпуля», что им нужно вести себя тихо.

«Челси» — «Ливерпуль»

Неизбежно он получил красную карточку, но это не подорвало его духа, ведь в экстра-таймах Дидье Дрогба и Матея Кежман взяли игру на себя, принеся «Челси» победу.

Антонио Нуньес — помните его? — забил утешительной гол «Ливерпуля».

4. «Бирмингем» — «Арсенал» 2:1, 2011 год

Какой-то иной исход, кроме победы «Арсенала», казался невозможным на «Уэмбли» в 2011 году, когда команда «канониров», ведомая Самиром Насри и Робином ван Перси надеялась нанести сокрушительный удар ведущему борьбу за выживание «Бирмингем Сити».

Не завоевав ни одного трофея за шесть лет, болельщики «Арсенала» были готовы наконец еще раз отпраздновать успех.

«Бирмингем» — «Арсенал»

Однако все пошло не по плану: высокий Никола Зигич кивком головы вывел «Бирмингем» вперед. Ван Перси потребовалось всего десять минут, чтобы сравнять счет, но вдохновенная игра Бена Фостера гарантировала, что у голландца больше не было повода праздновать до конца игры.

Затем для «Арсенала» случилась катастрофа: Обафеми Мартинс поймал свободный мяч, который в своей штрафной не поделили Лоран Косельни и Войцех Щенсный. Нигериец безошибочно забил гол с расстояния всего в несколько метров, повергнув болельщиков «синих» в экстаз.

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Всего через три месяца «Бирмингем» отправился на понижение, но их первый с 1963 года трофей подсластил эту горечь.

3. «Суиндон» — «Арсенал» 3:1, 1969 год

В игре, которая на всю жизнь травмировала молодого Ника Хорнби, «Суиндон» ошеломил «Арсенал» еще одним шокирующим результатом всего через два года после того, как игравший в третьем дивизионе «КПР» унизил «Вест Бромвич» из высшей лиги.

Роджер Смарт перехватил неудачный пас соперника назад и вывел аутсайдеров вперед, и они защищали свое преимущество, пока Бобби Гулд не сравнял счет за четыре минуты до конца основного времени.

«Суиндон» — «Арсенал»

Настало время для героя, и Дон Роджерс сыграл эту роль для «Суиндона», забив дважды и завершив день, превзошедший самые смелые мечты фанатов.

«Арсенал» пытался винить в результате эпидемию гриппа и тяжелое поле, но никто их не слушал.

2. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 2:1, 1976 год

В финале 1976 года, который навсегда запомнился потрясающим победным ударом через себя в исполнении Денниса Туарта, две команды отчаянно пытались положить конец своей трофейной засухе.

Питер Барнс вывел «Сити» вперед в первом тайме, прежде чем Алан Гоулинг сравнял счет. И вот Туарту, болевшему в дестве за «Ньюкасл», пришлось вытащить совершить чудо своим запоминающимся ударом.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Тони Бук стал первым человеком, выигравшим этот трофей как игрок, так и тренер, а этот триумф оставался последним для «Сити» до 2011 года.

1. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич» 3:2, 1967 год

Финал Кубка лиги 1967 года стал историческим по ряду причин.

Во-первых, он был первым, проводившимся на «Уэмбли» с момента его создания в 1960 году, а также впервые отказавшимся от формата двухматчевых поединков, который не сильно улучшал зрелищность. Однако самое главное то, что команда третьего дивизиона «КПР» вышла победителем, наслаждаясь своим статусом аутсайдера на священном газоне главного национального стадиона.

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич»

Им пришлось непросто. К перерыву «Вест Бромвич» вел в два гола благодаря дублю Клайва Кларка, но Роджер Морган сократил отставание. Ситуация для КПР стала еще лучше, когда Родни Марш и Майк Лазарус (очень подходящее имя) забили по голу, завершив замечательный камбэк и облегчив работу авторам газетных заголовков.