Хаби Алонсо, Моуринью или Джеррард: Кто заменит Юргена Клоппа?

«Красные» ищут нового тренера после громкого заявления немца об уходе в конце сезона — так кто же может занять его место?

«Ливерпуль» ищет нового тренера! Шокирующее заявление в пятницу, 26 января, подтвердило, что Юрген Клопп уйдет со своей должности в конце сезона, и руководство «красных», вероятно, постарается поскорее найти ему замену.

Такие игроки, как Хаби Алонсо, Роберто Де Дзерби и Стивен Джеррард, будут связаны слухами с приходом на тренерский мостик «Ливерпуля», и главный тренер «Байера» из Леверкузена, несомненно, является фаворитом, учитывая впечатляющее начало его тренерской карьеры и его прочные связи с «мерсисайдцами» с тех пор, как он играл за них.

Перед тем, кто вступит в должность, будет стоять незавидная задача — попытаться удержать «красных» в борьбе за все главные трофеи, поскольку Клопп оказал трансформирующее влияние на команду с тех пор, как его пригласили на «Энфилд» в 2015 году, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов во время невероятно успешной декады клуба.

Так кто же является идеальной заменой немцу? GOAL рассматривает кандидатов...

Хаби Алонсо

Хаби Алонсо globallookpress.com

Бесспорно, самый сильный кандидат, как в плане сентиментальности, так и в плане качества. Баск сыграл решающую роль в возрождении «Ливерпуля» в середине 2000-х, добавив класса и мощи его полузащите, забив два гола с центральной линии и став двигателем команды Рафаэля Бенитеса, которая выиграла Лигу чемпионов 2005 года.

Его карьерный путь был идеальным для начинающего тренера, работавшего под руководством Бенитеса, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы, и он выбрал долгий путь к успеху, изучая профессию в резервной команде своего детского клуба «Реал Сосьедад», прежде чем возглавить леверкузенский «Байер» в прошлом году.

И он проделал исключительную работу, выведя команду, которая редко боролась за четверку лучших, на вершину Бундеслиги, на четыре очка впереди мюнхенской Баварии и все еще оставаясь непобежденным после 18 матчей.

Если он станет первым тренером, который разорвет 11-летнюю мертвую хватку баварцев за титул чемпиона Германии, это еще больше укрепит его репутацию и позволит занять место на «Энфилде», но даже если Леверкузен в конечном итоге проиграет, он по-прежнему останется выбором №1. Проблема в том, что «Реал Мадрид» тоже может на него нацелиться.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Итальянец стал настоящим открытием в «Брайтоне»: его атакующий футбол и впечатляющая клубная селекция позволили «Чайкам» пройти квалификацию в Лигу Европы в прошлом сезоне и стать реальными претендентами на место в Лиге чемпионов — сейчас и в будущем. Его назначение явно было бы удачным, если бы «Ливерпулю» удалось его заполучить.

Стивен Джеррард

Стивен Джеррард globallookpress.com

Как можно составить список потенциальных замен Клоппа, не упомянув Джеррарда?

Вдохновляющего бывшего капитана «Ливерпуля» называли как человека, который, скорее всего, возьмет на себя руководство мерсисайдцами еще во время его работы в «Рейнджерс», а затем в «Астон Вилле», хотя его тренерская карьера с тех пор резко пошла на спад, а недавно у символа «красных» были трудности в «Аль-Иттифаке».

Возвращение в «Ливерпуль» прямо сейчас, хотя и, несомненно, стало бы идеальным для карьерного плана Джеррарда, не выглядит очень вероятным, особенно с учетом того, что он только что подписал мега-новый контракт, по которому останется в Саудовской Аравии как минимум до 2027 года.

Грэм Поттер

Грэм Поттер globallookpress.com

Сидящий без работы и в поисках следующего крупного шанса Поттер, скорее всего, ухватится за шанс перебраться на «Энфилд» и занять место Клоппа в конце сезона.

Он остается фаворитом на замену Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», и этот переход все еще кажется более вероятным, чем его появление в Мерсисайде.

Действительно, «Ливерпуль», вероятно, будет смущен статистикой бывшего тренера «Брайтона» в «Челси», откуда его уволили в прошлом сезоне всего через шесть месяцев.

Юлиан Нагельсманн

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Нагельсманна, возможно, в ближайшее время ожидает возвращения к руководству клубом. 36-летний специалист возглавил сборную Германии вскоре после того, как был безжалостно уволен из мюнхенской «Баварии», чтобы освободить место для Томаса Тухеля.

Его контракт со сборной Германии действует только до июля, когда закончится Евро-2024, и это может дать ему возможность отправиться в Премьер-лигу, если «Ливерпуль» захочет, чтобы он стал их тренером вместо Клоппа.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью globallookpress.com

Они же не сделают этого, не так ли? Моуринью вернулся на тренерский рынок после того, как его уволила «Рома», и должность в «Ливерпуле», несомненно, понравится бывшему тренеру «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Португалец, скорее всего, не станет популярным выбором среди большинства фанатов клуба, и остаются сомнения в его способности добиваться успеха на самом высоком уровне, несмотря на гору трофеев, которыми отмечены ранние годы его тренерской карьеры.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан globallookpress.com

Француз, бывший иконой во времена своей игровой карьеры, добился значительных успехов и в качестве тренера, приведя «Реал Мадрид» к двум титулам Ла Лиги и трем трофеям Лиги чемпионов, за два отрезка своей работы с испанским топ-клубом.

Однако его доступность остается под большим вопросом, поскольку Зидан ранее отказался возглавить «Манчестер Юнайтед» до назначения Тен Хага, в то время как всё указывает на то, что он заменит Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции после Евро-2024.

Остальные возможные кандидаты

Диего Симеоне globallookpress.com

Среди других потенциальных участников — главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне, который на протяжении многих лет творил чудеса с клубом Ла Лиги, нарушив устоявшееся двоевластие «Реала» и «Барселоны». Он дважды привел «Атлетико» к титулу: в 2014 году и 2021 года, а также дважды выиграл Кубок Испании и Лигу Европы.

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу и тренер «ПСЖ» Луис Энрике, очевидно, не смогут возглавить мерсисайдцев, в то время как Антонио Конте, который в настоящее время без работы после разочаровывающего периода руководства «Шпорами», является еще одним человеком, которого вполне могут связывать с руководящим постом на «Энфилде».

А вот доверенный помощник Клоппа Пеп Лейндерс не будет рассматриваться на роль главного тренера, поскольку его уход уже был подтвержден вместе с немецким специалистом, когда сезон 2023–24 подойдет к концу.