Преемник. Де Дзерби — идеальный кандидат на замену Гвардиоле в «Ман Сити»

Итальянский специалист развивает футбол в новом направлении, и у него будет еще больше возможностей изменить игру, работая на «Этихаде».

Почти год назад Роберто Де Дзерби впервые посетил стадион «Этихад». Он прибыл туда уже находясь под некоторым давлением после того, как набрал всего два очка в своих первых четырех матчах после того, как заменил Грэма Поттера, который стал добычей «Челси» за свои достижения во главе «Чаек». Грэм Сунесс уже раскритиковал Де Дзерби за то, что он сменил семь мест работы за девять лет и не имел опыта работы в Премьер-лиге, обвинив итальянца в том, что он получил свои знания о «Брайтоне» в Google.

Его команда из Брайтона потерпела еще одно поражение от «Манчестер Сити», но после проигрышу чемпионам со счетом 1:3 Де Дзерби был отмечен одобрением Пепа Гвардиолы.

«Этот матч был одним из самых сложных, с которыми мы могли столкнуться, потому что противник предлагал стиль игры, к которому мы не привыкли, я бы сказал, что некоторые команды не привыкли», — сказал Гвардиола. «Они [»Брайтон«] играют великолепно. Я большой поклонник Роберто и того, как они играют. Мы это почувствовали, игроки знают, насколько это было сложно».

У Гвардиолы есть привычка перехваливать своих оппонентов после побед «Сити», но на этот раз он ни капельки не преувеличивал и он уже видел то, что ждало этого талантливого и дальновидного тренера впереди. В следующей игре «Брайтон» разгромил «Челси» Поттера со счетом 4:1 и, почти не оглядываясь назад, стремительно поднялся на шестое место в Премьер-лиге и впервые квалифицировался в еврокубки.

В результате акции Де Дзерби взлетели до небес, и это лишь вопрос времени, когда за ним тоже начнет охотиться более крупный клуб. И есть все шансы, что этим клубом может стать «Манчестер Сити», которому, возможно, придется найти преемника для Гвардиолы в ближайшие два года, поскольку в 2025 году контракт каталонца истекает.

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Вдохновленный «Барселоной» Гвардиолы

Де Дзерби наверняка не хотел бы ничего больше, чем последовать по стопам Гвардиолы в «Сити», поскольку именно работа каталонца в «Барселоне» убедила его погрузиться в мир тренерской работы, когда он завершал свою карьеру полузащитника.

В то время как Де Дзерби доигрывал свои последние годы в «Авеллино», а затем в румынском «Клуже», Гвардиола руководил показывающей завораживающий футбол «Барселоной», стремясь к трем титулам Ла Лиги и двум победам в Лиге Чемпионов, играя в непреодолимом стиле, который раньше едва ли можно было увидеть.

Лучано Спалетти и Роберто Де Дзерби на матче «Рома» — «Палермо» globallookpress.com

«Я стал тренером из-за Гвардиолы, потому что любил его Барселону», — сказал Де Дзерби в мае прошлого года. «Я много изучал его, я не копировал его, но брал многое, когда начал работать тренером, и до того, как закончил карьеру игрока. Пеп по-прежнему номер один».

Де Дзерби сделал свой первый шаг в качестве главного тренера «Палермо» в сентябре 2016 года, как раз тогда, когда Гвардиола начал свое пребывание в «Сити».

На своей первой работе он продержался всего три месяца, а на второй роли в «Беневенто» итальянец унаследовал команду, которая проиграла все игры сезона. Де Дзерби невольно установил антирекорд, потерпев 14-е поражение подряд, что было худшим началом сезона в пяти лучших лигах Европы за 87 лет.

Но вскоре дела изменились, и хотя ему не удалось избежать вылета, он позаботился о том, чтобы команда завершила кампанию достойно, одержав шесть побед.

Этого было достаточно, чтобы обеспечить ему работу в «Сассуоло», и именно там Де Дзерби действительно заработал свою репутацию, продемонстрировав захватывающий стиль игры и последовательно попадая в восьмерку лучших в Серии А.

Пеп перенимает идеи Де Дзерби

«Брайтон», которому завидует вся Европа, когда дело доходит до удачных трансферов, заинтересовался итальянцем, и после одного сезона во главе «Чаек», все, даже Сунесс, убедились в качествах Де Дзерби как тренера.

Тем не менее, Гвардиола пошел еще дальше, когда снял шляпу перед итальянцем перед визитом «Сити» в Брайтон в мае, сразу после того, как они завоевали титул Премьер-лиги.

«Обратите внимание на то, что я собираюсь сказать. Я вполне убеждён, что прав в том, что говорю. Я считаю, что Роберто — один из самых важных тренеров за последние 20 лет», — сказал Гвардиола.

«Нет команды, играющей так, как они, это уникально. Когда он приехал в Англию, у меня было чувство, что влияние, которое он окажет на Премьер-лигу, будет огромным — но я не ожидал, что они сделают это за такой короткий промежуток времени».

Роли причудливо сменились, когда тренер «Сити» рассказал, что теперь он находится под влиянием игры команды Де Дзерби, когда готовился к финалу Кубка Англии и Лиги чемпионов. Он даже сравнил его с шеф-поваром, удостоенным звезды Мишлен.

Де Дзерби в «Сассуоло» globallookpress.com

«Они создают 20 или 25 моментов за игру, намного лучше, чем большинство соперников, он монополизирует мяч так, как этого не было уже долгое время. Одна из команд, у которой я стараюсь многому научиться», — добавил он.

«Он уникален, как уникален ресторан, отмеченный звездой Мишлен. В Каталонии был El Bulli с Ферраном Адриа, лучшим поваром на протяжении многих лет и он изменил кухню в регионе. "Брайтон" играет по-особенному. Подготовиться к двум финалам — невероятный вызов, и я обращаю внимание на то, как они двигаются».

Больше голов, чем у «Сити» в этом сезоне

«Брайтон» Де Дзерби — единственная команда в Премьер-лиге, которая может приблизиться к «Сити» по определенным показателям. С тех пор, как он возглавил клуб в сентябре 2022 года, «Чайки» занимают второе место по статистике владения мячом с 61,6%, уступая лишь 63,8% «Сити».

Они также отстают только от «Сити», когда дело доходит до совершения последовательностей из девяти и более передач (843 по сравнению с 1018 у «Сити») и наименьшей доли длинных передач в лиге.

С тех пор, как Де Дзерби возглавил команду, «Брайтон» забил 83 гола, уступая лишь «Сити» с 90 и «Арсеналу» с 92. В этом сезоне «Брайтон» возглавляет таблицы результативности Премьер-лиги с 22 голами в девяти матчах, что на три больше, чем «Сити».

Де Дзерби в «Шахтере» globallookpress.com

И на этих выходных они посетили «Этихад» в то время, когда «Сити» наименее креативен. У них было всего четыре удара в их поражении от «Арсенала» со счетом 0:1 перед международным перерывом, это самый низкий показатель в матчах Премьер-лиги за 13 лет. Тем временем «Брайтон» нанес 14 ударов в убедительной ничьей 2:2 с «Ливерпулем». («Брайтон» проиграл «Ман Сити» на «Этихаде» со счетом 1:2 — прим. ред)

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Есть аргумент в пользу того, что сейчас Де Дзерби является более интересным тренером, чем Гвардиола, хотя и менее успешным. И если он способен так играть с «Брайтоном», только представьте, что он мог бы сделать с талантами и финансовой мощью «Сити».

«Моя работа — моя страсть»

Между Де Дзерби и Гвардиолой есть и другие сходства, помимо их стиля игры, а именно их одержимости футболом. Будучи тренером «Барсы», Гвардиола однажды пропустил танцевальное шоу своей дочери, чтобы сидеть в маленькой темной комнате и смотреть видео следующих соперников своей команды. Матч, к которому он готовился, не был большим матчем плей-офф Лиги чемпионов или классико против «Реала». Это была встреча с «Леванте».

Де Дзерби, чья жена до сих пор живет в Италии, а дочь учится в университете в Лондоне, живет один в Сассексе и может без ограничений давать волю своему увлечению футболом. Когда он возвращается домой после долгого рабочего дня на тренировочной базе «Брайтона», он предпочитает посмотреть футбол по телевизору со своим помощником.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Футбол — это хобби, работа, страсть, это моя жизнь», — сказал он Daily Mail. «Проблема в том, что матчей мало. Я люблю проводить время со своим помощником, смотря матчи Лиги чемпионов, и для нас большая честь играть в Лиге Европы в этом сезоне, потому что если ты живешь футболом и можешь играть в середина недели — это честь и удовольствие. Я думаю, мне действительно повезло в жизни, потому что моя работа — это моя страсть. Мне нравится работать».

Всегда стремимся к совершенству

Еще одно сходство с Гвардиолой — постоянное стремление к совершенству. Каталонец часто выражал разочарование в игре «Сити» даже после побед. Возьмем, к примеру, камбэк в матче с «Тоттенхэмом» в прошлом сезоне, завершившийся победой со счетом 4:2, которая заставила бы большинство тренеров хвалить дух и смелость команды. Вместо этого Гвардиола разразился тирадой, заявив, что не хочет, чтобы «Сити» был «командой счастливчиков», и критикуя игроков, персонал и болельщиков.

Де Дзерби имеет ту же тенденцию. Он раскритиковал игру своей команды после победы над «Эвертоном» со счетом 4:1 в прошлом сезоне и после победы над «Борнмутом» со счетом 3:1 в прошлом месяце, назвав последнюю «одной из худших игр за время моей работы».

Рассказы игроков о работе с каждым из тренеров также звучат одинаково. Вот что говорит Джейсон Стил о Де Дзерби: «Он полон сил, всегда работает, всегда старается стать лучше, пытается учиться, и это передается другим и заразительно. То, как я сейчас смотрю на футбол, играю ли я или смотрю телевизор, — это совершенно иначе, чем я видел его два, три или четыре года назад. Сейчас я вижу совершенно другой вид спорта только благодаря тому, чему он нас научил».

Сравните слова Стила о Де Дзерби с Эрлингом Холанном, говорящим о Гвардиоле, рассказывая, что игра под руководством каталонца заставила его почувствовать себя «более опытным». Норвежец также называет своего тренера «помешанным на деталях».

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Он рассказал The Telegraph: «Когда я разговаривал с ним перед тем, как подписать контракт, он сказал: "Мне все равно, что ты делаешь, делай все, что хочешь. Но когда ты и я на тренировочном поле, ты должен быть сосредоточен. Если нет, я тебя уничтожу!". Именно такими он и "Сити" являются как команда и как клуб. Именно поэтому они добились такого успеха».

Если «Сити» хочет сохранить успех, которого они добились под руководством Гвардиолы, когда он в конечном итоге уйдет, им понадобится тренер, который сможет соответствовать его интенсивности и его требованиям. Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини выиграли титулы, но они даже близки не были к такой интенсивности. Однако у Де Дзерби, похоже, ее в избытке.

«Я не большой тренер»

Де Дзерби, конечно, еще предстоит кое-что поработать, прежде чем он будет готов занять место Гвардиолы. Начнем с того, что ему еще многое предстоит доказать в европейском футболе. «Брайтон» набрал всего одно очко в групповых матчах Лиги Европы против «АЕК Афины» и «Марселя», тогда как в шести матчах Лиги чемпионов он набрал всего два очка, когда возглавлял донецкий Шахтер.

Итальянец прекрасно это понимает, после ничьей с «Марселем» в сентябре он заметил: «Я не большой тренер. Я не привык играть в этом турнире». Аппетит «Сити» к выигрышам Лиги чемпионов не был удовлетворен триумфом прошлого сезона, и при назначении преемника Гвардиолы им нужно будет убедиться, что он сможет далеко пройти в главном турнире Европы.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Чтобы Де Дзерби улучшил свои европейские достижения, «Брайтон» должен выйти из своей группы и преуспеть в плей-офф. А для этого ему, возможно, придется стать более прагматичным и умерить некоторые атакующие тенденции своей команды.

Несмотря на весь свой атакующий талант, «Сити» — это команда, которая пропускает удивительно мало голов и имеет лучший результат в обороне в Англии в прошлом сезоне. Команда Гвардиолы в этом сезоне пропустила всего шесть голов, а «Брайтону» отгрузили 16, в том числе шесть в одной игре с «Астон Виллой».

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Также нет никакой гарантии, что Гвардиола не захочет продлить свой контракт после 2025 года или что другая топ-команда может увести Де Дзерби до того, как каталонец уйдет. Но не может быть никаких сомнений в том, что если бы «Сити» прямо сейчас искал преемника, имя итальянца было бы в начале списка.