Преемник. Де Дзерби — идеальный кандидат на замену Гвардиоле в «Ман Сити»

Его команда из Брайтона потерпела еще одно поражение от «Манчестер Сити», но после проигрышу чемпионам со счетом 1:3 Де Дзерби был отмечен одобрением Пепа Гвардиолы.
«Этот матч был одним из самых сложных, с которыми мы могли столкнуться, потому что противник предлагал стиль игры, к которому мы не привыкли, я бы сказал, что некоторые команды не привыкли», — сказал Гвардиола. «Они [»Брайтон«] играют великолепно. Я большой поклонник Роберто и того, как они играют. Мы это почувствовали, игроки знают, насколько это было сложно».
У Гвардиолы есть привычка перехваливать своих оппонентов после побед «Сити», но на этот раз он ни капельки не преувеличивал и он уже видел то, что ждало этого талантливого и дальновидного тренера впереди. В следующей игре «Брайтон» разгромил «Челси» Поттера со счетом 4:1 и, почти не оглядываясь назад, стремительно поднялся на шестое место в Премьер-лиге и впервые квалифицировался в еврокубки.
В результате акции Де Дзерби взлетели до небес, и это лишь вопрос времени, когда за ним тоже начнет охотиться более крупный клуб. И есть все шансы, что этим клубом может стать «Манчестер Сити», которому, возможно, придется найти преемника для Гвардиолы в ближайшие два года, поскольку в 2025 году контракт каталонца истекает.
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Вдохновленный «Барселоной» Гвардиолы
Де Дзерби наверняка не хотел бы ничего больше, чем последовать по стопам Гвардиолы в «Сити», поскольку именно работа каталонца в «Барселоне» убедила его погрузиться в мир тренерской работы, когда он завершал свою карьеру полузащитника.
В то время как Де Дзерби доигрывал свои последние годы в «Авеллино», а затем в румынском «Клуже», Гвардиола руководил показывающей завораживающий футбол «Барселоной», стремясь к трем титулам Ла Лиги и двум победам в Лиге Чемпионов, играя в непреодолимом стиле, который раньше едва ли можно было увидеть.
«Я стал тренером из-за Гвардиолы, потому что любил его Барселону», — сказал Де Дзерби в мае прошлого года. «Я много изучал его, я не копировал его, но брал многое, когда начал работать тренером, и до того, как закончил карьеру игрока. Пеп по-прежнему номер один».
Де Дзерби сделал свой первый шаг в качестве главного тренера «Палермо» в сентябре 2016 года, как раз тогда, когда Гвардиола начал свое пребывание в «Сити».
На своей первой работе он продержался всего три месяца, а на второй роли в «Беневенто» итальянец унаследовал команду, которая проиграла все игры сезона. Де Дзерби невольно установил антирекорд, потерпев 14-е поражение подряд, что было худшим началом сезона в пяти лучших лигах Европы за 87 лет.
Но вскоре дела изменились, и хотя ему не удалось избежать вылета, он позаботился о том, чтобы команда завершила кампанию достойно, одержав шесть побед.
Этого было достаточно, чтобы обеспечить ему работу в «Сассуоло», и именно там Де Дзерби действительно заработал свою репутацию, продемонстрировав захватывающий стиль игры и последовательно попадая в восьмерку лучших в Серии А.
Пеп перенимает идеи Де Дзерби
«Брайтон», которому завидует вся Европа, когда дело доходит до удачных трансферов, заинтересовался итальянцем, и после одного сезона во главе «Чаек», все, даже Сунесс, убедились в качествах Де Дзерби как тренера.
Тем не менее, Гвардиола пошел еще дальше, когда снял шляпу перед итальянцем перед визитом «Сити» в Брайтон в мае, сразу после того, как они завоевали титул Премьер-лиги.
«Обратите внимание на то, что я собираюсь сказать. Я вполне убеждён, что прав в том, что говорю. Я считаю, что Роберто — один из самых важных тренеров за последние 20 лет», — сказал Гвардиола.
«Нет команды, играющей так, как они, это уникально. Когда он приехал в Англию, у меня было чувство, что влияние, которое он окажет на Премьер-лигу, будет огромным — но я не ожидал, что они сделают это за такой короткий промежуток времени».
Роли причудливо сменились, когда тренер «Сити» рассказал, что теперь он находится под влиянием игры команды Де Дзерби, когда готовился к финалу Кубка Англии и Лиги чемпионов. Он даже сравнил его с шеф-поваром, удостоенным звезды Мишлен.
«Они создают 20 или 25 моментов за игру, намного лучше, чем большинство соперников, он монополизирует мяч так, как этого не было уже долгое время. Одна из команд, у которой я стараюсь многому научиться», — добавил он.
«Он уникален, как уникален ресторан, отмеченный звездой Мишлен. В Каталонии был El Bulli с Ферраном Адриа, лучшим поваром на протяжении многих лет и он изменил кухню в регионе. "Брайтон" играет по-особенному. Подготовиться к двум финалам — невероятный вызов, и я обращаю внимание на то, как они двигаются».
Больше голов, чем у «Сити» в этом сезоне
«Брайтон» Де Дзерби — единственная команда в Премьер-лиге, которая может приблизиться к «Сити» по определенным показателям. С тех пор, как он возглавил клуб в сентябре 2022 года, «Чайки» занимают второе место по статистике владения мячом с 61,6%, уступая лишь 63,8% «Сити».
Они также отстают только от «Сити», когда дело доходит до совершения последовательностей из девяти и более передач (843 по сравнению с 1018 у «Сити») и наименьшей доли длинных передач в лиге.
С тех пор, как Де Дзерби возглавил команду, «Брайтон» забил 83 гола, уступая лишь «Сити» с 90 и «Арсеналу» с 92. В этом сезоне «Брайтон» возглавляет таблицы результативности Премьер-лиги с 22 голами в девяти матчах, что на три больше, чем «Сити».
И на этих выходных они посетили «Этихад» в то время, когда «Сити» наименее креативен. У них было всего четыре удара в их поражении от «Арсенала» со счетом 0:1 перед международным перерывом, это самый низкий показатель в матчах Премьер-лиги за 13 лет. Тем временем «Брайтон» нанес 14 ударов в убедительной ничьей 2:2 с «Ливерпулем». («Брайтон» проиграл «Ман Сити» на «Этихаде» со счетом 1:2 — прим. ред)
Есть аргумент в пользу того, что сейчас Де Дзерби является более интересным тренером, чем Гвардиола, хотя и менее успешным. И если он способен так играть с «Брайтоном», только представьте, что он мог бы сделать с талантами и финансовой мощью «Сити».
«Моя работа — моя страсть»
Между Де Дзерби и Гвардиолой есть и другие сходства, помимо их стиля игры, а именно их одержимости футболом. Будучи тренером «Барсы», Гвардиола однажды пропустил танцевальное шоу своей дочери, чтобы сидеть в маленькой темной комнате и смотреть видео следующих соперников своей команды. Матч, к которому он готовился, не был большим матчем плей-офф Лиги чемпионов или классико против «Реала». Это была встреча с «Леванте».
Де Дзерби, чья жена до сих пор живет в Италии, а дочь учится в университете в Лондоне, живет один в Сассексе и может без ограничений давать волю своему увлечению футболом. Когда он возвращается домой после долгого рабочего дня на тренировочной базе «Брайтона», он предпочитает посмотреть футбол по телевизору со своим помощником.
«Футбол — это хобби, работа, страсть, это моя жизнь», — сказал он Daily Mail. «Проблема в том, что матчей мало. Я люблю проводить время со своим помощником, смотря матчи Лиги чемпионов, и для нас большая честь играть в Лиге Европы в этом сезоне, потому что если ты живешь футболом и можешь играть в середина недели — это честь и удовольствие. Я думаю, мне действительно повезло в жизни, потому что моя работа — это моя страсть. Мне нравится работать».
Всегда стремимся к совершенству
Еще одно сходство с Гвардиолой — постоянное стремление к совершенству. Каталонец часто выражал разочарование в игре «Сити» даже после побед. Возьмем, к примеру, камбэк в матче с «Тоттенхэмом» в прошлом сезоне, завершившийся победой со счетом 4:2, которая заставила бы большинство тренеров хвалить дух и смелость команды. Вместо этого Гвардиола разразился тирадой, заявив, что не хочет, чтобы «Сити» был «командой счастливчиков», и критикуя игроков, персонал и болельщиков.
Де Дзерби имеет ту же тенденцию. Он раскритиковал игру своей команды после победы над «Эвертоном» со счетом 4:1 в прошлом сезоне и после победы над «Борнмутом» со счетом 3:1 в прошлом месяце, назвав последнюю «одной из худших игр за время моей работы».
Рассказы игроков о работе с каждым из тренеров также звучат одинаково. Вот что говорит Джейсон Стил о Де Дзерби: «Он полон сил, всегда работает, всегда старается стать лучше, пытается учиться, и это передается другим и заразительно. То, как я сейчас смотрю на футбол, играю ли я или смотрю телевизор, — это совершенно иначе, чем я видел его два, три или четыре года назад. Сейчас я вижу совершенно другой вид спорта только благодаря тому, чему он нас научил».
Сравните слова Стила о Де Дзерби с Эрлингом Холанном, говорящим о Гвардиоле, рассказывая, что игра под руководством каталонца заставила его почувствовать себя «более опытным». Норвежец также называет своего тренера «помешанным на деталях».
Он рассказал The Telegraph: «Когда я разговаривал с ним перед тем, как подписать контракт, он сказал: "Мне все равно, что ты делаешь, делай все, что хочешь. Но когда ты и я на тренировочном поле, ты должен быть сосредоточен. Если нет, я тебя уничтожу!". Именно такими он и "Сити" являются как команда и как клуб. Именно поэтому они добились такого успеха».
Если «Сити» хочет сохранить успех, которого они добились под руководством Гвардиолы, когда он в конечном итоге уйдет, им понадобится тренер, который сможет соответствовать его интенсивности и его требованиям. Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини выиграли титулы, но они даже близки не были к такой интенсивности. Однако у Де Дзерби, похоже, ее в избытке.
«Я не большой тренер»
Де Дзерби, конечно, еще предстоит кое-что поработать, прежде чем он будет готов занять место Гвардиолы. Начнем с того, что ему еще многое предстоит доказать в европейском футболе. «Брайтон» набрал всего одно очко в групповых матчах Лиги Европы против «АЕК Афины» и «Марселя», тогда как в шести матчах Лиги чемпионов он набрал всего два очка, когда возглавлял донецкий Шахтер.
Итальянец прекрасно это понимает, после ничьей с «Марселем» в сентябре он заметил: «Я не большой тренер. Я не привык играть в этом турнире». Аппетит «Сити» к выигрышам Лиги чемпионов не был удовлетворен триумфом прошлого сезона, и при назначении преемника Гвардиолы им нужно будет убедиться, что он сможет далеко пройти в главном турнире Европы.
Чтобы Де Дзерби улучшил свои европейские достижения, «Брайтон» должен выйти из своей группы и преуспеть в плей-офф. А для этого ему, возможно, придется стать более прагматичным и умерить некоторые атакующие тенденции своей команды.
Несмотря на весь свой атакующий талант, «Сити» — это команда, которая пропускает удивительно мало голов и имеет лучший результат в обороне в Англии в прошлом сезоне. Команда Гвардиолы в этом сезоне пропустила всего шесть голов, а «Брайтону» отгрузили 16, в том числе шесть в одной игре с «Астон Виллой».
Также нет никакой гарантии, что Гвардиола не захочет продлить свой контракт после 2025 года или что другая топ-команда может увести Де Дзерби до того, как каталонец уйдет. Но не может быть никаких сомнений в том, что если бы «Сити» прямо сейчас искал преемника, имя итальянца было бы в начале списка.