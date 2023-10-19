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    Отбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел,а кто вылетел?

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    Норвегия — Испания
    Квалификация на чемпионат Европы, который состоится следующим летом, набирает обороты перед финишной прямой, и все больше сборных закрепляют за собой места на предстоящем турнире в Германии.
    Десять победителей групп и столько же команд, занявших вторые места, выйдут в финал, а оставшиеся три места будут определены в ходе стыковых матчей в марте 2024 года. Места в стыковых матчах будут предоставлены лучшим командам Лиги наций 2022/2023, которые не получили путёвку в финальный турнир через отборочный турнир Евро напрямую.

    Отборочные соревнования начались в марте и завершатся в ноябре. Рассказываем, кто уже забронировал себе место на Евро-2024 — и кому еще есть над чем поработать.

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    • Кто уже прошел квалификацию?

    Германия (принимающая страна), Австрия, Бельгия, Англия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция

    Напомним, что сборная России не принимает участия в отборочном турнире, так как отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    Отбор Евро-2024 — оставшиеся даты

    9-й тур: 16–18 ноября 2023 г.
    10-й тур: 19–21 ноября

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    Кому и что нужно, чтобы квалифицироваться?

    Группа А

    Группа А

    Следующие матчи: 16 ноября: Грузия — Шотландия, Кипр — Испания

    Испания обыграла Норвегию со счетом 1:0 в Осло в воскресенье, 15 октября, и гарантировала себе квалификацию с двумя оставшимися играми в запасе. Испанцы могли открыть счет еще в первом тайме, но не сделали этого из-за жадности Альваро Мораты, который добил мяч с линии в пустые ворота, куда снаряд катился в ворота после рикошета от норвежского защитника Стефана Страннберга.

    Оказалось, что испанец был в офсайде в момент передачи, которая должна была сама по себе превратиться в гол, так что забитый мяч был отменен. Зато после перерыва победный гол Гави засчитали, несмотря на два офсайда Мораты, принимавшего участие в эпизоде — оба были пассивными.

    Норвегия — Испания

    Этот результат также позволил квалифицироваться сборной Шотландии, перед этим проигравшей Испании со счетом 0:2. Команда Стива Кларка, отстающая от «Фурии Роха» лишь по разнице мячей, вышла на второй подряд чемпионат Европы, причем сделал это раньше Англии.

    В результате судьба сборной Норвегии с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором в составе будет зависеть от стыковых матчей (попадание в которые не гарантировано), чтобы иметь хоть какой-то шанс попасть на турнир следующим летом.

    Группа В

    Группа В

    Следующие матчи: 18 ноября: Нидерланды — Ирландия, Франция — Гибралтар

    Участие сборной Франции в Евро-2024 никогда не вызывало сомнений, поскольку «трехцветные» легко квалифицировались на турнир, одержав победы в первых шести отборочных матчах.

    В понедельник, 16 октября, сборная Нидерландов поднялась на вторую строчку в группе В, после того, как гола защитника Вирджила ван Дейкаа с пенальти на 93-й минуте хватило, чтобы обыграть Грецию, которая теперь опустилась на третье место.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В результате команде Рональда Кумана нужно всего лишь три очка в двух оставшихся квалификационных матчах, чтобы обеспечить себе место на турнире в Германии.

    Группа С

    Группа С

    Следующие матчи: 17 ноября: Италия — Северная Македония, Англия — Мальта

    Сборная Англии гарантировала, что они станут очередной командой, которая обеспечит себе место в финальном турнире Евро-2024, победив Италию со счетом 3:1 на «Уэмбли» во вторник, 17 октября. Два мяча на свой счет записал Гарри Кейн, отличившийся и с пенальти, и с игры, а Джуд Беллингем записал на свой счет голевую передачу на Рашфорда.

    Проблемы Италии усугубились вылетом из двойки лучших в группе C, поскольку сборная Украины выиграла со счетом 3:1 на Мальте и оторвалась от итальянцев на три очка, хотя они сыграли на матч больше.

    Англия — Италия

    Италия точно сыграет в плей-офф за путевку на Евро, если займет третье место в группе — благодаря выходу в финальную часть Лиги наций. Если же третьей станет Украина, не все будет зависеть от нее — в дело пойдет рейтинг Лиги наций, где в стыки уже есть очередь.

    Встреча между этими двумя командами в последнем туре во время международного перерыва в ноябре может оказаться решающей.

    Группа D

    Группа D

    Следующие матчи: 18 ноября: Армения — Уэльс, Латвия — Хорватия

    Турция добавила свое имя в список прошедших квалификацию команд в воскресенье, 15 октября, благодаря победе над Латвией со счетом 4:0 — дубль у бывшего игрока «Эвентона» Дженка Тосуна. Главный тренер турков Винченцо Монтелла пришел в сентябре из «Аданы Демиспор», выиграл три матча подряд и забронировал путевку в Германию.

    В то же время сборная Уэльса показала, что есть жизнь и без Гарета Бейла, одержав впечатляющую победу над Хорватией со счетом 2:1 благодаря дублю хавбека «Фулхэма» Гарри Уилсона, и поднявшись на второе место в группе D.

    Уэльс — Хорватия

    Еще две победы в последних двух квалификационных матчах обеспечат валлийцам путевку на Евро-2024, но любые промахи (например в матче с Турцией дома) откроют возможность Хорватии, которой еще предстоит играть с Латвией и Арменией, воспользоваться этим преимуществом.

    При одинаковом количестве очков валлийцы всегда будут выше Хорватии, потому что они лучше по личным встречам — хорватский матч в марте закончился 1:1.

    Все футбольные трансферы

    Армения, которой еще предстоит встретиться с двумя вышеперечисленными командами, окажет большое влияние на то, кто из группы D присоединится к Турции в Германии. Им придется выиграть обе оставшиеся игры, чтобы иметь шанс обойти Хорватию и Уэльс.

    Группа Е

    Группа Е

    Следующие матчи: 17 ноября: Молдова — Албания, Польша — Чехия

    После увольнения Сантуша с поста главного тренера Польши в начале сентября ситуацию не исправили, не помогает и то, что Роберт Левандовский залечивает травму лодыжки. Без своего главного бомбардира поляки не смогли обыграть Молдову (1:1), несмотря на то, что 72% времени владели мячом и нанесли 21 удар (против четырех у соперника).

    В результате Албания и Чехия перехватили инициативу в группе E, заняв два верхних места и имея игру в запасе по сравнению с Польшей. В ноябре им предстоит решающий международный перерыв. Еще одного очка будет достаточно, чтобы Албания второй раз в истории обеспечила себе место на Евро, а Чехии нужно еще три.

    Польша — Молдова

    Что касается Польши, то она, похоже, будет полагаться на свое место в стыках, поскольку две команды над ними в следующем месяце встретятся с одной из двух последних команд в группе. Роберту Левандовскому и его коллегам необходимо выиграть финальный отборочный матч против Чехии и надеяться, что их соперникам не удастся обыграть Молдову три дня спустя.

    Обнадеживать поляков должно то, что Чехия выиграла у Фарер со скромным счетом 1:0, хотя нанесла 29 ударов.

    Группа F

    Группа F

    Следующие матчи: 16 ноября: Азербайджан — Швеция, Эстония — Австрия

    В группе F во время следующего международного перерыва в ноябре уже нечего будет решать — оба участника Евро определились в октябре. Сначала Бельгия обеспечила себе квалификацию, победив Австрию со счетом 3:2, которая затем последовала за ними, победив в следующем матче Азербайджан.

    Очная встреча лидеров группы вышла интригующей. К 58-й минуте команда Доменико Тедеско вела со счетом 3:0, благодаря дублю форварда «Севильи» Доди Лукебакио и голу Ромелу Лукаку.

    Австрия — Бельгия

    Казалось исход матча решен, но но австрийцы Ральфа Рангника отыграли один мяч благодаря голу Конрада Лаймера), затем бельгийский полузащитник «Эвертона» Амаду Онана получил красную, а Марсель Забитцер с пенальти сделал отставание Авсрии минимальным. И все-таки бельгийцы сохранили победу.

    Группа G

    Группа G

    Следующие матчи: 16 октября: Болгария — Венгрия, Черногория — Литва

    Победа Венгрии над Сербией оставила их на первом месте в группе, а выездная ничья с Литвой не дала венграм выйти на чемпионат Европы досрочно. В ноябре Венгрия сыграет в Болгарии, а потом примет Черногорию, которая приедет с домашнего матча против Литвы

    Сербия, занимающая второе место в группе и проведшая на матч больше, чем венгры, одержала в Белграде решающую победу над Черногорией, занимающей третье место. Так сербы оторвались от преследователей, хотя у Черногории есть игра в запасе и теоретический шанс на вторую строчку.

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    У сербов в последний день остался матч на своем поле против главного аутсайдера — Болгарии.

    Группа Н

    Группа Н

    Следующие матчи: 17 ноября: Казахстан — Сан-Марино, Финляндия — Северная Ирландия, Дания — Словения

    Дания избежала одной из крупнейших международных сенсаций в группе H, поскольку она с небольшим перевесом обыграла Сан-Марино (2:1) и сохранила свое место в первой двойке.

    Новичок «МЮ» Расмус Хейлунн после матча жаловался, что игроки соперника намеренно пытались травмировать его. В итоге им это удалось — датчанина заменили после того, как ему в спину въехал коленом защитник соперника.

    Дания — Сан-Марино

    По очкам сборная Дании равна со Словенией, которая также с трудом выиграла заключительный октябрьский матч с Северной Ирландией (1:0) и осталась лидером в группе H. Обеим командам, отрыв которых от Казахстана составляет всего 4 очка, нужна еще одна победа, чтобы обеспечить себе место на турнире следующим летом.

    В ноябре Казахстан встретится с Сан-Марино, а затем со Словенией. Две победы в этих играх буду означать, что Словении придется обыгрывать Данию в очном матче, чтобы пройти дальше.

    Группа I

    Группа I

    Следующие матчи: 15 ноября: Израиль — Швейцария (перенесено); 18 ноября: Швейцария против Косово, Беларусь против Андорры, Израиль против Румынии.

    Еще одна сенсация едва не случилась в группе I, где аутсайдер Беларусь упустила победу над лидером группы Швейцарией. К 84-й минуте белорусы вели 3:1 (у Кирилла Печенина из «Оренбурга» два ассиста), но швейцарцы спаслись в концовке: на 89-й забил защитник Мануэль Аканджи, а на 90-й счет сравнял Зеки Амдуни.

    После этой встречи Гранит Джака повторил рекорд по матчам за Швейцарию — 118. Достижение Хайнца Херманна держалось с 1991-го.

    Румыния разгромила Андорру со счетом 4:0 и вышла в лидеры группы, но сыграла на матч больше, чем швейцарцы. Теперь в группе I три команды претендуют на два места на Евро-2024.

    Швейцария — Беларусь

    Игра Израиля против Швейцарии в Тель-Авиве, запланированная на прошлый четверг, была отложена по понятным причинам, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы решить, какие именно две команды из этой группы выйдут на Евро.

    Израиль может подняться в топ-2 со своими играми в запасе, но остается неясным, когда они сыграют их. Румыния и Швейцария имеют хорошие возможности для выхода на Евро, но им придется дождаться международного перерыва в ноябре, чтобы увеличить свое преимущество.

    Группа J

    Группа J

    Следующие матчи: 16 ноября: Словакия — Исландия, Люксембург — Босния и Герцеговина, Лихтенштейн — Португалия

    Португалия — лучшая в этом отборе. Выиграла все восемь матчей с сумасшедшей разницей 32:3. В последнем матче подопечные Роберто Мартинеса разгромили Боснию и Герцеговину со счетом 5:0, забив все пять мячей за первый тайм.

    Криштиану Роналду с дублем в этом матче, теперь у него 127 голов за сборную и 40 голов в 42 матчах квалификации чемпионатов Европы. Португалец забил 9 мячей в этом отборе, он второй в гонке бомбардиров, вслед за Ромелу Лукаку.

    Криштиану Роналду

    Словакия имеет хорошие возможности присоединиться к португальцам в Германии, поскольку они увеличили отрыв до четырех очков, заняв второе место после победы над Люксембургом со счетом 1:0 в понедельник. Им нужно еще одно очко в двух оставшихся квалификационных матчах.

    При этом люксембуржцы, перед матчем отстававшие от словаков всего на два очка и имевшие неплохие шансы ворваться в двойку лидеров, в первом тайме серьезно давили соперника (11:3 по ударам), а во втором неожиданно пропустили от полузащитника Давида Дюриша. Теперь шансы на путевку в Германию только математические.

    Cтыковые матчи Евро-2024

    После того, как 20 команд забронируют себе места на турнир в Германии, еще 12 команд будут соревноваться в трех «путях» плей-офф, чтобы присоединиться к ним на турнире.

    12 претендентов номинально являются победителями групп Лиг A, B и C в Лиге наций 2022/23, но если эти команды выйдут в финальную часть Евро-2024 через квалификацию турнира, они будут заменены следующей командой с лучшим рейтингом в своей лиге, вплоть до Лиги Д, если необходимо.

    Так, например, Шотландия заняла первое место в группе B1 Лиги наций, что дало ей резервное место в плей-офф, если бы они не смогли финишировать в двойке в своей отборочной группе Евро-2024. Поскольку они обеспечили себе квалификацию напрямую, их место в плей-офф перейдет к следующей команде в рейтинге Лиги наций, которой на данном этапе является Исландия.

    Франция — Шотландия

    Победители групп Лиги наций Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Грузия, Греция и Казахстан, а также финалисты Лиги наций Нидерланды, Хорватия и Италия также имеют путевки в плей-офф, на которые можно рассчитывать, если они не смогут напрямую пройти квалификацию Евро-2024.

    Плей-офф состоит из одноматчевых противостояний на выбывание: полуфиналы состоятся во вторник, 21 марта, а затем три финала в воскресенье, 26 марта.

    Когда пройдет жеребьёвка Евро-2024?

    Жеребьевка финальной части чемпионата Европы следующего лета состоится в Гамбурге в субботу, 2 декабря. На Livesport.ru пройдет текстовая онлайн-трансляция церемонии.

    Команды будут распределены в одну из четырех корзин (1, 2, 3, 4) перед жеребьевкой в зависимости от их результатов в отборочном групповом этапе.

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    • Хозяева турнира — сборная Германии — будут посеяны в первую корзину, но не будут принимать участие в жеребьёвке, поскольку автоматически попадут в группу А. Три возможных победителя плей-офф попадут в четвертую корзину.

    Еще шесть корзин — A, B, C, D, E, F — будут использоваться для определения позиции соответствующей команды в каждой группе.

    Когда пройдет сам Евро-2024?

    Евро-2024 начнется в пятницу 14 июня, а финал запланирован в воскресенье 14 июля и пройдет на 70-тысячном Олимпийском стадионе в Берлине.

    Турнир пройдет в 10 городах-организаторах: Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

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